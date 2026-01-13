Αυτό είναι το No1 τραγούδι στα airplay των ελληνικών charts αυτή την εβδομάδα

Ποια Ελληνίδα star και ποιο διεθνές φαινόμενο κατάφεραν να εκθρονίσουν τους πάντες και να βρεθούν στην κορυφή των charts

Η εβδομάδα ξεκινά με τα επίσημα δεδομένα των ραδιοφωνικών μεταδόσεων να αποκαλύπτουν τις νέες ισορροπίες στη μουσική σκηνή. Οι μετρήσεις των airplay charts είναι ο πιο αδιάψευστος μάρτυρας για το τι ακούει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και τα αποτελέσματα που διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα (αλλά και τις τελευταίες ημέρες) δείχνουν 2 ξεκάθαρους νικητές που κατάφεραν να εκθρονίσουν κάθε ανταγωνισμό.

Η «βασίλισσα» παραμένει στον θρόνο της

Στο ελληνικό ρεπερτόριο, η μάχη για την κορυφή ήταν έντονη, αλλά η κατάληξη ήταν για ακόμα μία φορά… «εκρηκτική». Η Ελένη Φουρέιρα με το «Aleluia» είναι επίσημα το No1 τραγούδι σε μεταδόσεις αυτή την εβδομάδα.

Η «Pop Queen» συνεχίζει το ασταμάτητο σερί της, με το «Aleluia» να αποδεικνύεται το απόλυτο ραδιοφωνικό hit, αφήνοντας πίσω του όλες τις υπόλοιπες κυκλοφορίες. Η ενέργεια του track και η ανταπόκριση του κοινού το έχουν μετατρέψει στο soundtrack της πόλης, επιβεβαιώνοντας πως η Ελένη ξέρει ακριβώς πώς να κρατά τα σκήπτρα των charts.

Η διεθνής πρωτιά που κέρδισε τις εντυπώσεις

Όσον αφορά το ξένο ρεπερτόριο, τα δεδομένα δείχνουν μια στροφή σε πιο «soul-pop» μονοπάτια που έχουν λατρέψει οι Έλληνες ακροατές. Ο Teddy Swims με το «Bad Dreams» κατάφερε να σκαρφαλώσει στο No1 του ξένου ρεπερτορίου των airplay chart της χώρας μας, κλειδώνοντας την πρώτη θέση για αυτή την εβδομάδα.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του, ο Teddy Swims δείχνει να έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με το ελληνικό κοινό, καθώς το «Bad Dreams» παίζει ασταμάτητα σε κάθε συχνότητα, κερδίζοντας τη μάχη απέναντι στα μεγαθήρια της παγκόσμιας pop σκηνής.

