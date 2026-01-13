Mad Bubble
Υγεία 13.01.2026

Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά

Ο φυσικός τρόπος να ανακουφίσεις τον πονόλαιμο τον χειμώνα γρήγορα και αποτελεσματικά με γαργάρες αλατόνερου
Μαρία Χατζηγιάννη

Κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών, ο πονόλαιμος είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα. Αν νιώθεις μυρμήγκιασμα, ερεθισμό ή πόνο κατά την κατάποση, αυτά τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά μπορεί να παραμείνουν ενοχλητικά για περισσότερο χρόνο.

Οι πιο συχνές αιτίες του πονόλαιμου είναι οι ιογενείς λοιμώξεις, όπως το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη ή η μονοπυρήνωση, ενώ η αμυγδαλίτιδα, είτε ιογενής είτε βακτηριακή, αποτελεί συχνή αιτία. Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με φαρμακευτικά μέσα ή με απλές φυσικές μεθόδους που μπορείς να εφαρμόσεις εύκολα στο σπίτι.

Γαργάρες με αλατόνερο

Μια από τις πιο αποτελεσματικές φυσικές μεθόδους για τον πονόλαιμο είναι οι γαργάρες με αλατόνερο. Ανακάτεψε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε μισό ποτήρι ζεστό νερό και κάνε γαργάρες στο πίσω μέρος του λαιμού για 10-15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, φτύσε το υγρό και μην το καταπίνεις.

Το αλάτι βοηθά να μειωθεί το πρήξιμο των ιστών, καθώς απορροφά την περίσσια υγρασία από τον βλεννογόνο, ενώ η στροβιλιστική κίνηση του νερού ξεπλένει βακτήρια, ιούς και βλέννα. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται ο πολλαπλασιασμός μικροβίων και νιώθεις άμεση ανακούφιση.

Τι να προσέξεις

Αν τα συμπτώματα είναι ήπια, μπορείς να πάρεις παρακεταμόλη για την ανακούφιση του πόνου. Ωστόσο, αν εμφανιστούν σοβαρά σημάδια όπως δυσκολία στην αναπνοή, αίμα στον βήχα ή πόνος στο στήθος, πρέπει να επισκεφθείς αμέσως γιατρό.

Αυτή η απλή μέθοδος είναι ένας ασφαλής και άμεσος τρόπος να αντιμετωπίσεις τον πονόλαιμο τον χειμώνα, ενώ η σωστή φροντίδα και παρακολούθηση των συμπτωμάτων εξασφαλίζει ότι θα αναρρώσεις γρήγορα και με ασφάλεια.

