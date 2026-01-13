Mountain Proof: 3 τρόποι για να μην «στεγνώσεις» στο βουνό αυτόν τον χειμώνα

Fun fact: Στα 1.000 μέτρα η UV ακτινοβολία ανεβαίνει 10%! • Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας τον χειμώνα. Mountain Proof να μη χαθεί η ισορροπία και η υγεία του δέρματος

Tην περίοδο του χειμώνα, η έκθεση στα σκληρά στοιχεία της φύσης, ιδιαίτερα σε μεγάλα υψόμετρα, έχει τα μειονεκτήματά της. Ο δροσερός αέρας του βουνού είναι αναζωογονητικός και ο χειμερινός ήλιος ευχάριστος, αλλά μπορεί να βλάψουν το δέρμα. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα, ερεθισμό και εγκαύματα και μακροπρόθεσμα μέχρι καρκίνο του δέρματος.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου σχεδίου προστασίας για τη διατήρηση της υγείας του.

«Ο κύριος ρόλος του δέρματος είναι η προστασία του σώματος από περιβαλλοντικούς παράγοντες και ακραίες καιρικές συνθήκες. Εάν υποστεί βλάβες, δεν μπορεί να προστατεύσει επαρκώς τον οργανισμό, με κίνδυνο να εισέλθουν σε αυτόν βακτήρια, ιοί και άλλοι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί.

Οι ακραίες συνθήκες στα βουνά μπορούν να του προκαλέσουν σοκ: οι παγωμένοι, ξηροί άνεμοι, η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία, η εφίδρωση κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ή επιδείνωση πολλών δερματικών προβλημάτων, όπως η ροδόχρους ακμή, το έκζεμα και οι έρπητες», επισημαίνει ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.«Ο πόνος, η ξηρότητα, η ερυθρότητα, η απολέπιση της επιδερμίδας, τα σπυράκια, ο κνησμός, οι ρυτίδες είναι μερικές μόνο συνέπειες της έκθεσης σε αυτές τις καιρικές συνθήκες», προσθέτει.

Διάβασε όλο το άρθρο στο «ΠΑΡΟΝ»

Photo by www.pexels.com