Mad Bubble
Mad Bubble
Life 13.01.2026

Mountain Proof: 3 τρόποι για να μην «στεγνώσεις» στο βουνό αυτόν τον χειμώνα

Fun fact: Στα 1.000 μέτρα η UV ακτινοβολία ανεβαίνει 10%! • Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας τον χειμώνα. Mountain Proof να μη χαθεί η ισορροπία και η υγεία του δέρματος
Mad.gr

Tην περίοδο του χειμώνα, η έκθεση στα σκληρά στοιχεία της φύσης, ιδιαίτερα σε μεγάλα υψόμετρα, έχει τα μειονεκτήματά της. Ο δροσερός αέρας του βουνού είναι αναζωογονητικός και ο χειμερινός ήλιος ευχάριστος, αλλά μπορεί να βλάψουν το δέρμα. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα, ερεθισμό και εγκαύματα και μακροπρόθεσμα μέχρι καρκίνο του δέρματος.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου σχεδίου προστασίας για τη διατήρηση της υγείας του.
«Ο κύριος ρόλος του δέρματος είναι η προστασία του σώματος από περιβαλλοντικούς παράγοντες και ακραίες καιρικές συνθήκες. Εάν υποστεί βλάβες, δεν μπορεί να προστατεύσει επαρκώς τον οργανισμό, με κίνδυνο να εισέλθουν σε αυτόν βακτήρια, ιοί και άλλοι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί.

Οι ακραίες συνθήκες στα βουνά μπορούν να του προκαλέσουν σοκ: οι παγωμένοι, ξηροί άνεμοι, η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία, η εφίδρωση κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ή επιδείνωση πολλών δερματικών προβλημάτων, όπως η ροδόχρους ακμή, το έκζεμα και οι έρπητες», επισημαίνει ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.«Ο πόνος, η ξηρότητα, η ερυθρότητα, η απολέπιση της επιδερμίδας, τα σπυράκια, ο κνησμός, οι ρυτίδες είναι μερικές μόνο συνέπειες της έκθεσης σε αυτές τις καιρικές συνθήκες», προσθέτει.

Διάβασε όλο το άρθρο στο «ΠΑΡΟΝ»

Photo by www.pexels.com

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΤΟ ΠΑΡΟΝ χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων

Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων

13.01.2026
Επόμενο
Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά

Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά

13.01.2026

Δες επίσης

Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά
Life

Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά

13.01.2026
Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων
Life

Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων

13.01.2026
Μην αφήνεις τον χειμώνα να «καταστρέψει» το δέρμα σου – Δες τι πρέπει να κάνεις!
Beauty

Μην αφήνεις τον χειμώνα να «καταστρέψει» το δέρμα σου – Δες τι πρέπει να κάνεις!

13.01.2026
Emily in Paris: Πώς να αντιγράψεις το μαξιμαλιστικό στιλ της χωρίς να μοιάζει με υπερβολή
Fashion

Emily in Paris: Πώς να αντιγράψεις το μαξιμαλιστικό στιλ της χωρίς να μοιάζει με υπερβολή

13.01.2026
Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating
Life

Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating

12.01.2026
Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα
Life

Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

12.01.2026
Η σούπα γλυκοπατάτας που θα ζεστάνει το σώμα και την καρδιά σου
Food

Η σούπα γλυκοπατάτας που θα ζεστάνει το σώμα και την καρδιά σου

12.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός
Life

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

12.01.2026
Αυτός είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για σένα ανάλογα με το ζώδιό σου
Life

Αυτός είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για σένα ανάλογα με το ζώδιό σου

12.01.2026
Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών