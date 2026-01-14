Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοινώνει το τέλος των Onirama

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama και αφήνει ανοιχτό το επόμενο προσωπικό του βήμα στη μουσική σκηνή

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στη μουσική σκηνή, οι Onirama ολοκληρώνουν την πορεία τους ως συγκρότημα. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Θοδωρής Μαραντίνης σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Star, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του.

«Οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και εγώ ετοιμάζω κάποια προσωπικά μου σχέδια», είπε ο τραγουδιστής, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ετοιμάζει. Η δήλωση αυτή δείχνει την πρόθεση του να εξερευνήσει νέες καλλιτεχνικές πορείες, αφήνοντας πίσω το κεφάλαιο του συγκροτήματος.

Το συγκρότημα ξεκίνησε τη διαδρομή του το 2000 με το αρχικό όνομα Mixing Up The Medicine. Τα πρώτα μέλη ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο Διονύσης Φραντζής και οι αδερφοί Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ σύντομα προστέθηκε και ο Κώστας Καρακατσάνης. Το 2003, με την ένταξη του Χρήστου Τρεσίντση, ήρθε και η μετονομασία σε Onirama, που συνοδεύτηκε από σταθερά ανοδική πορεία στο ελληνικό μουσικό στερέωμα.

Το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2005, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σειράς επιτυχιών που καθιέρωσαν τους Onirama ως ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά συγκροτήματα. Με την ανακοίνωση του Μαραντίνη, οι φίλοι της μπάντας καλούνται να αποχαιρετήσουν μια εποχή γεμάτη με αξέχαστες μουσικές στιγμές, ενώ παράλληλα ανυπομονούν να δουν ποιο θα είναι το επόμενο προσωπικό κεφάλαιο του καλλιτέχνη.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου και την αρχή μιας νέας περιόδου για τον Θοδωρή Μαραντίνη, που φαίνεται έτοιμος να ανακαλύψει νέες δημιουργικές διαδρομές μακριά από το συγκρότημα που τον καθιέρωσε.





