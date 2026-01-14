Mad Bubble
Celeb News 14.01.2026

Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland

Ο Kiefer Sutherland αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Φεβρουαρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο ηθοποιός Kiefer Sutherland συνελήφθη στο Χόλιγουντ έπειτα από καταγγελία για σωματική επίθεση και απειλές σε οδηγό υπηρεσίας μετακίνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Λος Άντζελες. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας και τελεί υπό διερεύνηση από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας στην περιοχή του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Kiefer Sutherland επιβιβάστηκε σε όχημα, όπου φέρεται να άσκησε σωματική βία στον οδηγό και να διατύπωσε ποινικά κολάσιμες απειλές. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο οδηγός δεν τραυματίστηκε από το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kiefer Sutherland, ηλικίας 59 ετών, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 δολαρίων. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου. Εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές του Χόλιγουντ. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν. Ο Kiefer Sutherland είναι ευρέως γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Jack Bauer στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «24», καθώς και για την ερμηνεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη σειρά «Designated Survivor». Είναι γιος του καταξιωμένου ηθοποιού Donald Sutherland και διαθέτει μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ιστορικό προηγούμενων συλλήψεων του Καναδού ηθοποιού. Το 2007 ο Kiefer Sutherland καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής. Το 2009 συνελήφθη εκ νέου για επίθεση, υπόθεση που τελικά τέθηκε στο αρχείο. Το 2020 είχε συλληφθεί μετά από παράνομη αναστροφή οχήματος στο Χόλιγουντ. Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία ακόμη σοβαρή εμπλοκή του Kiefer Sutherland με τις αρχές, σε μια περίοδο όπου ο ίδιος παραμένει ενεργός επαγγελματικά στον χώρο του θεάματος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kiefer Sutherland αστυνομία δικαστήριο ηθοποιοί σύλληψη Χόλιγουντ
