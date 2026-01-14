Οι Fleetwood Mac επιστρέφουν δυναμικά χάρη στο Stranger Things

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το εμβληματικό τραγούδι «Landslide» καταγράφει για πρώτη φορά παρουσία στο Billboard Hot 100

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το τραγούδι «Landslide» των Fleetwood Mac γνωρίζει μια εντυπωσιακή επάνοδο, επιστρέφοντας στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής χάρη στη συμμετοχή του στο φινάλε της σειράς «Stranger Things». Η τηλεοπτική εμφάνιση αποδείχθηκε καταλυτική, οδηγώντας το τραγούδι σε ένα ιστορικό ορόσημο.

Το «Landslide», που κυκλοφόρησε αρχικά το 1975, κατέγραψε για πρώτη φορά παρουσία στο Billboard Hot 100, καταλαμβάνοντας τη θέση 41 στην κατάταξη με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου. Η είσοδος αυτή στα charts ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη χρήση του τραγουδιού στον επίλογο του τελευταίου επεισοδίου της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things», γεγονός που προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση στις ακροάσεις και τις ψηφιακές πωλήσεις.

Το τραγούδι αποτελεί μέρος του ομώνυμου δέκατου στούντιο άλμπουμ των Fleetwood Mac και, παρά τη σημερινή του αναγνώριση, δεν γνώρισε άμεση εμπορική επιτυχία κατά την αρχική του κυκλοφορία. Η ευρύτερη απήχησή του άρχισε να διαμορφώνεται δεκαετίες αργότερα, όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού ως επίσημο single το 1997. Η εκδοχή αυτή έφτασε έως τη θέση 51 του Billboard Hot 100 και εδραίωσε τη διαχρονική του αξία. Στο πέρασμα των χρόνων, το «Landslide» διασκευάστηκε από πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι Chicks, οι Smashing Pumpkins, η Miley Cyrus και οι Japanese House, συστήνοντας το τραγούδι σε νεότερες γενιές ακροατών.

Η δημιουργός του τραγουδιού Stevie Nicks είχε μιλήσει για τις συνθήκες υπό τις οποίες το έγραψε, σε συνέντευξή της στους New York Times το 2014. Πριν ενταχθεί στους Fleetwood Mac, η Stevie Nicks συνεργαζόταν μουσικά με τον κιθαρίστα Lindsey Buckingham ως ντουέτο με την ονομασία Buckingham Nicks. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν στην περιοχή του Bay Area ως μαθητές στο Menlo Atherton High School. Το 1973, χρονιά κατά την οποία γράφτηκε το «Landslide», είχαν μόλις απομακρυνθεί από την Polydor Records, καθώς το πρώτο τους άλμπουμ δεν σημείωσε εμπορική επιτυχία. Η Stevie Nicks έγραψε το τραγούδι ενώ ταξίδευε μαζί με τον Lindsey Buckingham, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως διέξοδο για να εκφράσει την απογοήτευσή της από την πορεία της καριέρας της και την ταραχώδη κατάσταση της προσωπικής τους σχέσης εκείνη την περίοδο.

Το φαινόμενο της αναβίωσης παλαιότερων τραγουδιών μέσω της σειράς «Stranger Things» δεν είναι πρωτοφανές. Ανάλογη ώθηση είχαν δεχθεί στο παρελθόν τα τραγούδια «Purple Rain» του Prince, «Running Up the Hill» της Kate Bush και «Master of Puppets» των Metallica, τα οποία επανήλθαν δυναμικά στα charts μετά τη χρήση τους σε κομβικές σκηνές της σειράς.

Παράλληλα, το φινάλε της σειράς ενίσχυσε και τη μουσική πορεία του Joe Keery, ο οποίος υποδύεται τον Steve Harrington και δραστηριοποιείται μουσικά με το καλλιτεχνικό όνομα Djo. Το τραγούδι του «End of Beginning» επανήλθε στο Billboard Hot 100 μετά την ολοκλήρωση της σειράς, καθώς θαυμαστές δημιούργησαν και ανάρτησαν πλήθος βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμπνευσμένα από την τελευταία σεζόν. Έναν μήνα πριν από την προβολή του πρώτου μέρους της τελικής σεζόν του «Stranger Things», ο Joe Keery παρουσίασε το «End of Beginning» ζωντανά στο Greek Theatre του Berkeley, στο πλαίσιο της περιοδείας «Another Bite», επιβεβαιώνοντας τον στενό πλέον δεσμό της σειράς με τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα.

