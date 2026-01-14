Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 14.01.2026

Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

julio_iglesias
Δύο γυναίκες κατέθεσαν καταγγελία στην Ισπανία κατά του Julio Iglesias, καταγγέλλοντας σεξουαλική βία, εκφοβισμό και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων
Μαρία Χατζηγιάννη

Δύο πρώην εργαζόμενες του Julio Iglesias προσέφυγαν στη δικαιοσύνη της Ισπανίας, καταθέτοντας μήνυση για σεξουαλική βία, εκφοβισμό και παράνομες εργασιακές συνθήκες που φέρεται να υπέστησαν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους το 2021. Οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι δέχονταν συνεχείς πιέσεις για σεξουαλικές επαφές, σωματική κακοποίηση και λεκτικά ταπεινωτικά σχόλια, σε ένα περιβάλλον όπου η ελευθερία τους και η ασφάλειά τους ήταν διαρκώς περιορισμένες.

Η μήνυση αναφέρει ότι ο τραγουδιστής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις πράξεις αυτές, ενώ δύο συνεργάτριές του που διαχειρίζονταν τις κατοικίες του στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες θεωρούνται συνεργοί στην επιβολή των συνθηκών εργασίας. Οι γυναίκες, υπό τα ψευδώνυμα Laura και Rebeca για λόγους προστασίας, ζητούν δικαιοσύνη όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για όποιον άλλον υπέστη παρόμοια κακοποίηση στον χώρο εργασίας.

julio_iglesias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland

Σεξουαλική και ψυχολογική βία

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι εργαζόμενες υποχρεώνονταν να αντέχουν σεξουαλικές προτάσεις και απρεπείς χειρισμούς, ενώ εκτίθεντο σε ψυχολογική πίεση και περιβάλλον φόβου. Οι πράξεις αυτές δημιούργησαν αίσθηση αδυναμίας και ανασφάλειας, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε άμεση σωματική απειλή.

Παράνομες εργασιακές πρακτικές

Η μήνυση αναφέρει επίσης ότι υπήρχε εκμετάλλευση της εργασίας τους, όπως έλλειψη συμβάσεων, υπερβολικές ώρες εργασίας, περιορισμός της ιδιωτικότητας και υποβάθμιση της αξιοπρέπειας τους. Σε μία περίπτωση, καταγράφεται και παράνομη στρατολόγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια εργασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέτρα προστασίας

Λόγω της φερόμενης εξουσίας και επιρροής του Iglesias, ζητείται από τις ισπανικές αρχές να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας για τις δύο γυναίκες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ιδιωτικότητά τους, ενώ αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τους υπόπτους των αδικημάτων.

Στόχος της καταγγελίας

Οι Laura και Rebeca επιδιώκουν να υπάρξει δικαιοσύνη για τα ίδια περιστατικά, αλλά και να ενθαρρύνουν άλλα πιθανά θύματα να μιλήσουν. Η καταγγελία τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτει στο επίκεντρο ζητήματα εξουσίας, σεξισμού και εκμετάλλευσης στον χώρο της εργασίας.

Διάβασε επίσης: Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Julio Iglesias ΜΗΝΥΣΗ σεξουαλική παρενόχληση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

14.01.2026
Επόμενο
Οι Fleetwood Mac επιστρέφουν δυναμικά χάρη στο Stranger Things

Οι Fleetwood Mac επιστρέφουν δυναμικά χάρη στο Stranger Things

14.01.2026

Δες επίσης

Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ
Celeb News

Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ

14.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

14.01.2026
Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok
Celeb News

Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

14.01.2026
Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό
Celeb News

Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

14.01.2026
Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες
Celeb News

Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

14.01.2026
Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland
Celeb News

Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland

14.01.2026
Η Colleen Hoover μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο
Celeb News

Η Colleen Hoover μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο

14.01.2026
Πριγκίπισσα Λεονόρ: Η 20χρονη που θα γίνει η πρώτη βασίλισσα της Ισπανίας μετά από 150 χρόνια
Celeb News

Πριγκίπισσα Λεονόρ: Η 20χρονη που θα γίνει η πρώτη βασίλισσα της Ισπανίας μετά από 150 χρόνια

13.01.2026
H Hailey Bieber βάζει τέλος στις φήμες περί κακοποίησης στον γάμο της
Celeb News

H Hailey Bieber βάζει τέλος στις φήμες περί κακοποίησης στον γάμο της

13.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται