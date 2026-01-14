Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

Δύο πρώην εργαζόμενες του Julio Iglesias προσέφυγαν στη δικαιοσύνη της Ισπανίας, καταθέτοντας μήνυση για σεξουαλική βία, εκφοβισμό και παράνομες εργασιακές συνθήκες που φέρεται να υπέστησαν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους το 2021. Οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι δέχονταν συνεχείς πιέσεις για σεξουαλικές επαφές, σωματική κακοποίηση και λεκτικά ταπεινωτικά σχόλια, σε ένα περιβάλλον όπου η ελευθερία τους και η ασφάλειά τους ήταν διαρκώς περιορισμένες.

Η μήνυση αναφέρει ότι ο τραγουδιστής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις πράξεις αυτές, ενώ δύο συνεργάτριές του που διαχειρίζονταν τις κατοικίες του στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες θεωρούνται συνεργοί στην επιβολή των συνθηκών εργασίας. Οι γυναίκες, υπό τα ψευδώνυμα Laura και Rebeca για λόγους προστασίας, ζητούν δικαιοσύνη όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για όποιον άλλον υπέστη παρόμοια κακοποίηση στον χώρο εργασίας.

Σεξουαλική και ψυχολογική βία

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι εργαζόμενες υποχρεώνονταν να αντέχουν σεξουαλικές προτάσεις και απρεπείς χειρισμούς, ενώ εκτίθεντο σε ψυχολογική πίεση και περιβάλλον φόβου. Οι πράξεις αυτές δημιούργησαν αίσθηση αδυναμίας και ανασφάλειας, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε άμεση σωματική απειλή.

Παράνομες εργασιακές πρακτικές

Η μήνυση αναφέρει επίσης ότι υπήρχε εκμετάλλευση της εργασίας τους, όπως έλλειψη συμβάσεων, υπερβολικές ώρες εργασίας, περιορισμός της ιδιωτικότητας και υποβάθμιση της αξιοπρέπειας τους. Σε μία περίπτωση, καταγράφεται και παράνομη στρατολόγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια εργασίας.

Μέτρα προστασίας

Λόγω της φερόμενης εξουσίας και επιρροής του Iglesias, ζητείται από τις ισπανικές αρχές να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας για τις δύο γυναίκες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ιδιωτικότητά τους, ενώ αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τους υπόπτους των αδικημάτων.

Στόχος της καταγγελίας

Οι Laura και Rebeca επιδιώκουν να υπάρξει δικαιοσύνη για τα ίδια περιστατικά, αλλά και να ενθαρρύνουν άλλα πιθανά θύματα να μιλήσουν. Η καταγγελία τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτει στο επίκεντρο ζητήματα εξουσίας, σεξισμού και εκμετάλλευσης στον χώρο της εργασίας.

