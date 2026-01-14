Η Zoe Saldaña η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών

Η Zoe Saldaña κατέκτησε μια ιστορική πρωτιά στο παγκόσμιο box office, καθώς αναδείχθηκε επισήμως η πιο επιτυχημένη εμπορικά ηθοποιός όλων των εποχών. Η διάκριση αυτή ήρθε μετά την εντυπωσιακή πορεία της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», η οποία πρόσθεσε περισσότερα από 1.2 δισ. δολάρια στα συνολικά έσοδα των ταινιών στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων The Numbers, οι ταινίες με τη συμμετοχή της Zoe Saldaña έχουν πλέον ξεπεράσει τα 15.46 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Με αυτόν τον αριθμό, η ηθοποιός προσπερνά τη Scarlett Johansson, η οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα την πρώτη θέση χάρη, μεταξύ άλλων, στην επιτυχία της ταινίας «Jurassic World: Rebirth», που είχε αποφέρει 869 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος.

Η εμπορική διαδρομή της Zoe Saldaña βασίζεται σε μια σειρά από κινηματογραφικά φαινόμενα. Πρωταγωνιστικός υπήρξε ο ρόλος της Neytiri στη σειρά ταινιών «Avatar» του James Cameron, αλλά και η συμμετοχή της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως Gamora στις τριλογίες «Guardians of the Galaxy» και στις ταινίες «Avengers». Σημαντική υπήρξε επίσης η παρουσία της στις ταινίες «Star Trek» και στο «Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl». Το «Avatar: Fire and Ash», αν και κινείται ελαφρώς χαμηλότερα εισπρακτικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες ταινίες του franchise, παραμένει στην πρώτη θέση του αμερικανικού box office από την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο. Την ίδια χρονιά, η Zoe Saldaña συμμετείχε και ως φωνή στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar «Elio», η οποία ωστόσο δεν είχε την αναμενόμενη εμπορική απήχηση. Η καλλιτεχνική αναγνώριση συνόδευσε την εμπορική επιτυχία της Zoe Saldaña το 2025, όταν απέσπασε το Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Pérez». Αυτή την περίοδο εργάζεται στη νέα σεζόν της τηλεοπτικής σειράς δράσης «Lioness», συνεχίζοντας μια καριέρα που συνδυάζει κινηματογράφο και τηλεόραση.

Ο σκηνοθέτης James Cameron έχει ήδη σχεδιάσει τις επόμενες δύο ταινίες της σειράς «Avatar», χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την υλοποίησή τους. Όπως δήλωσε πρόσφατα «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να γυρίσουμε το 4 και το 5, θα κάνω συνέντευξη Τύπου και θα σας πω τι σκοπεύαμε να κάνουμε». Στην κατάταξη των πιο εμπορικών ηθοποιών όλων των εποχών, μετά τη Zoe Saldaña και τη Scarlett Johansson, ακολουθούν οι Samuel L Jackson, Robert Downey Jr και Chris Pratt, όλοι με έντονη παρουσία σε ταινίες της Marvel. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που δεν έχουν συμμετάσχει σε ταινίες της Marvel ξεχωρίζουν οι Tom Cruise, Vin Diesel, Dwayne Johnson και Tom Hanks.

