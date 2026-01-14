Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

Ο Brooklyn Beckham ακολουθεί τη δική του πορεία στη ζωή και την καριέρα, παρά τις οικογενειακές τριβές με τους David και Victoria Beckham

Μέσα στα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή που συνοδεύει κάθε κίνηση μιας διάσημης οικογένειας, η ανάγκη για ανεξαρτησία και προσωπικό χώρο γίνεται συχνά αδύνατη. Κάποιοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πιστά τα χνάρια των γονιών τους, ενώ άλλοι επιλέγουν να χαράξουν τη δική τους πορεία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει τριβές και αποστάσεις.

Για τον Brooklyn Beckham, ο δρόμος της αυτονομίας ξεκίνησε από νωρίς. Παρά τη λάμψη και τον πλούτο που τον περιέβαλλαν, οι David και Victoria Beckham είχαν θέσει έναν ξεκάθαρο κανόνα: ό,τι κερδίζει, πρέπει να το κερδίζει μόνος του. Ένας αυστηρός οικονομικός κανόνας που σήμερα αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς η σχέση του με τους γονείς του φαίνεται να περνά μια από τις πιο τεταμένες φάσεις της.

Ο Brooklyn, γεννημένος το 1999 στο Λονδίνο, μεγάλωσε ανάμεσα σε Μαδρίτη και Λος Άντζελες, ακολουθώντας τις μετακινήσεις του πατέρα του λόγω ποδοσφαίρου. Παρά την κοσμοπολίτικη ζωή και την πρόσβαση σε έναν κόσμο πολυτελείας, οι γονείς του φρόντισαν να του περάσουν την αξία της αυτονομίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είχε ποτέ ελεύθερη πρόσβαση στα οικογενειακά χρήματα και ενθαρρύνθηκε να βρει τις δικές του επαγγελματικές διεξόδους.

Από τη φωτογραφία και το μόντελινγκ μέχρι τα social media και την επιχειρηματικότητα, ο Brooklyn προσπάθησε να χαράξει τη δική του πορεία, μακριά από τη «σκιά» ενός από τα πιο διάσημα επώνυμα στον κόσμο. Σήμερα, δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της γαστρονομίας, ανεβάζοντας βίντεο μαγειρικής στα social media και λανσάροντας το brand καυτερών σαλτσών Cloud 23, μια διακριτική αναφορά στον εμβληματικό αριθμό φανέλας του πατέρα του.

Ωστόσο, η προσωπική του ζωή και η σχέση με την οικογένειά του φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε οριακό σημείο. Ο 26χρονος φέρεται να έχει απομακρυνθεί πλήρως από τους γονείς και τα αδέλφια του, ενώ η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί από αποκλεισμούς στα social media και νομικές ενέργειες. Παράλληλα, η σύζυγός του, Nicola Peltz, με την οποία παντρεύτηκε το 2022 και ανανέωσαν τους όρκους τους πέρσι, έχει δείξει δημόσια την ενόχλησή της για τους Beckhams, χωρίς να αφήνει αρνητικό σχόλιο των γονιών του Brooklyn χωρίς like.

Ακόμη κι αν οι οικογενειακοί δεσμοί δοκιμάζονται, η σύνδεση με το παρελθόν παραμένει παρούσα: το brand του Brooklyn και η αναφορά στο «23» δείχνουν πως η κληρονομιά του πατέρα του δεν ξεχνιέται ποτέ, ακόμα κι αν η προσωπική και επαγγελματική του πορεία χτίζεται με όρους απόλυτης αυτονομίας.

