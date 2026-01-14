Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

Η Celine Dion ανοίγει την τσάντα της και δείχνει στους θαυμαστές της τα καθημερινά αντικείμενα που κουβαλά

Η Celine Dion αποφάσισε να δώσει στους θαυμαστές της μια διαφορετική γεύση από την καθημερινότητά της, μετατρέποντας για λίγο την εμπειρία σε influencer mode. Η σούπερ σταρ του «My Heart Will Go On» μπήκε επίσημα στην ψηφιακή εποχή και δημοσίευσε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με τίτλο «What’s in My Bag», στο οποίο αποκαλύπτει το περιεχόμενο της αγαπημένης της Dior Toujours Tote, μια παραλλαγή της οποίας πωλείται στο Lyst περίπου στα 7.000 δολάρια.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok και το Instagram, η Celine Dion έδειξε με χιούμορ μερικά από τα καθημερινά αντικείμενα που έχει στην τσάντα της: έναν ανεμιστήρα τσέπης για τις ζεστές ημέρες στο Λας Βέγκας, τροφή για σκύλους, Mentos, απολυμαντικό χεριών και την αγαπημένη της κρέμα χεριών.

Καθώς το βίντεο προχωρούσε, τα αντικείμενα γίνονταν όλο και πιο απρόσμενα, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ και παιχνιδιού. Σε ένα σημείο, έβγαλε ένα μικρόφωνο για την περίπτωση που χρειαστεί να τραγουδήσει αυθόρμητα το «Happy Birthday», ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε και κάτι πιο «τολμηρό», τη δική της VIP κονκάρδα για συναυλίες.

Οι θαυμαστές της γέμισαν τα σχόλια με επαίνους και θαυμασμό για το πόσα πράγματα χωρούσαν στην τσάντα της. Κάποιοι έγραψαν: «Αυτή η γυναίκα είναι ένα είδωλο, ένας θρύλος, ένας εθνικός θησαυρός», ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ: «Αυτή η τσάντα μου θυμίζει πολύ τη Mary Poppins!».

Με αυτή την κίνηση, η Celine Dion κατάφερε να συνδυάσει τη γοητεία της, το χιούμορ της και την καθημερινότητά της, δείχνοντας πως ακόμη και οι μεγάλοι θρύλοι μπορούν να γίνουν influencers για μια μέρα.

