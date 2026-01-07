Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ

Η παγκόσμια ντίβα της μουσικής μπαίνει στον κόσμο του TikTok μετά από παρότρυνση των παιδιών της και αποθεώνεται από τους followers της

Η Céline Dion αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να εξελίσσεται, να αυτοσαρκάζεται και να παραμένει απόλυτα συνδεδεμένη με την εποχή. Στα 57 της χρόνια, η παγκόσμια ντίβα της μουσικής έκανε το μεγάλο ψηφιακό βήμα και μπήκε στον κόσμο του TikTok, έπειτα από παρότρυνση των παιδιών της, που, όπως αποκάλυψε, τη θεωρούν πλέον «cool».

Η τραγουδίστρια, μητέρα του 24χρονου René-Charles και των 15χρονων διδύμων Nelson και Eddy, που απέκτησε με τον αείμνηστο σύζυγό της René Angélil, ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο, μιλώντας απευθείας στην κάμερα. Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, εξήγησε πώς κατέληξε στην απόφαση να δημιουργήσει λογαριασμό στη δημοφιλή πλατφόρμα, σχολιάζοντας με έκπληξη ότι ξαφνικά θεωρείται επίκαιρη από τη νέα γενιά.

Διάβασε επίσης: Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς φορούσε ένα επώνυμο φούτερ του οίκου Celine, αξίας περίπου 740 λιρών, επιβεβαιώνοντας ότι το fashion στοιχείο παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της. Το κοινό της αντέδρασε με ενθουσιασμό, γεμίζοντας τα σχόλια με αποθεωτικά μηνύματα και καλωσορίζοντάς τη με ατάκες όπως «η μαμά έφτασε» και «η βασίλισσα είναι εδώ».

Στη λεζάντα του πρώτου της βίντεο, η Céline Dion περιέγραψε με χιούμορ πώς η ομάδα της την παρέδωσε στο TikTok, αφήνοντάς την να ανακαλύψει μόνη της τον νέο αυτό κόσμο, «ένα βίντεο τη φορά». Δεν έκρυψε τη χαρά της που ξεκινά κάτι καινούργιο, ευχαριστώντας τους followers της για τη θερμή υποδοχή.

@celinedion They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. – Celine xx… ♬ original sound – Celine Dion

Τα σχόλια των θαυμαστών ήταν γεμάτα ενθουσιασμό και νοσταλγία, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν διαχρονικά cool, άλλους να τη ζητούν να συμμετάσχει σε viral challenges με τραγούδια της, και αρκετούς να δηλώνουν ότι η εφαρμογή δεν ήταν ολοκληρωμένη χωρίς εκείνη.

Διάβασε επίσης: Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο

Δες κι αυτό…