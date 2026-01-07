MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 07.01.2026

Οι άνδρες celebrities που «γέμισαν» τα κοριτσίστικα δωμάτια των ’90s με posters

Μια αναδρομή στους γόηδες της δεκαετίας του ’90 που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα και γέμισαν τους τοίχους των εφηβικών δωματίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η δεκαετία του 1990 υπήρξε μια εποχή που γέννησε άντρες-είδωλα για κάθε γούστο: ηθοποιοί, μουσικοί και pop stars κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν την προσοχή του κοινού, όχι μόνο με το ταλέντο τους αλλά και με την ακαταμάχητη γοητεία τους. Τριάντα χρόνια μετά, τα μαλλιά, το στιλ και η αύρα αυτών των ανδρών συνεχίζουν να αποτελούν πρότυπα για τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η έννοια του icon στην οθόνη και στη σκηνή.

Από τον κινηματογράφο μέχρι τον αθλητισμό, οι «heartthrobs» του ’90 καθόρισαν τη μόδα, τις στάσεις και τις συνήθειες μιας ολόκληρης γενιάς. Η επίδρασή τους παραμένει εμφανής, ενώ η φήμη τους αντέχει στον χρόνο χάρη στην ακαταμάχητη συνδυαστική δύναμη ταλέντου, στιλ και προσωπικότητας.

matthew_macqunahy
Pinterest

Διάβασε επίσης: Netflix Ιανουάριος 2026: Όλες οι σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις

Heath Ledger

Ο Αυστραλός ηθοποιός ξεχώρισε με το ταλέντο και την ανεπιτήδευτη γοητεία του. Με iconic ρόλους σε ταινίες όπως 10 Things I Hate About You και The Dark Knight, ο Heath Ledger έγινε σύμβολο του ’90 με τα χαρακτηριστικά του ξανθά μαλλιά και το χαλαρό στυλ του.

heath_ledger
Pinterest

Hugh Grant

Αγαπημένος για τον ρομαντικό του χαρακτήρα σε ταινίες όπως Four Weddings and a Funeral, Notting Hill και Bridget Jones’ Diary, ο Hugh Grant παραμένει ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πρόσωπα των ρομαντικών κομεντί της δεκαετίας.

hugh_grant
Pinterest

Leonardo DiCaprio

Από τα πρώτα του βήματα με ταινίες όπως Romeo and Juliet και The Basketball Diaries, μέχρι το παγκόσμιο φαινόμενο Titanic, ο Leonardo DiCaprio ενσάρκωσε τον ιδανικό ’90s heartthrob με την αθώα γοητεία και τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του.

leonardo_dicaprio
Pinterest

Matthew McConaughey

Η πορεία του ξεκίνησε με cult ταινίες όπως Dazed and Confused, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστός για τις ρομαντικές κομεντί που κυριάρχησαν τη δεκαετία, όπως How to Lose a Guy in 10 Days και The Wedding Planner.

mathew_macunahy
Pinterest

Paul Walker

Το βλέμμα και το χαμόγελο του Paul Walker σε συνδυασμό με τη γαλάζια ματιά του και το χαλαρό στιλ του τον κατέστησαν αγαπημένο ανδρικό πρότυπο, ενώ η καριέρα του στη σειρά Fast & Furious συνέβαλε στη διαχρονική του δημοτικότητα.

paul_walker
Pinterest

David Beckham

Ως αθλητικό είδωλο, ο David Beckham συνδύασε την αθλητική του ικανότητα με το στιλ και τη γοητεία του, καθιστώντας τον ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons του ‘90 και πρότυπο για πολλούς.

david_beckham
Pinterest

Keanu Reeves

Η ανεπιτήδευτη γοητεία του Keanu Reeves σε ταινίες όπως Speed και The Matrix τον ξεχώρισε από τα κλασικά είδωλα της εποχής, καθιστώντας τον σύμβολο coolness και understated στιλ.

keanu_reeves
Pinterest

Freddie Prinze Jr

Ο Freddie Prinze Jr με την αγγελική του εμφάνιση και τη γλυκιά του αύρα ενσάρκωσε τον «αγόρι-της-διπλανής-πόρτας», ξεχωρίζοντας σε ταινίες όπως I Know What You Did Last Summer και She’s All That.

Kanan Jarrus
Pinterest

Paul Rudd

Με εμφανίσεις όπως ο Josh στο Clueless, ο Paul Rudd συνδύαζε το χιούμορ με τη γοητεία, δημιουργώντας τον ιδανικό συνδυασμό για ένα ’90s heartthrob.

paul_rudd
Pinterest

Jason Priestley

Ο πρωταγωνιστής του 90210, Jason Priestley, με τα piercing μάτια και την ανέμελη στάση του, έγινε το απόλυτο cool παιδί της δεκαετίας.

pristley
Pinterest

John Stamos

Το τηλεοπτικό είδωλο Uncle Jesse στο Full House κέρδισε τις καρδιές των θεατών με τη γοητεία, τη μουσικότητα και τη συνολική του παρουσία, καθιστώντας τον βασικό heartthrob της εποχής.

john_stamos
Pinterest

Tupac Shakur

Ο Tupac Shakur ξεχώριζε όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για τη μαγνητική του προσωπικότητα, την αύρα και το στιλ του, συμβολίζοντας την κουλτούρα των ’90s.

Tupac Shakur
Pinterest

Rob Lowe

Μέλος του «Brat Pack» και γνωστός από το The Outsiders, ο Rob Lowe αντιπροσώπευε τον ιδανικό heartthrob της γενιάς του, με συνδυασμό εμφάνισης, ταλέντου και charisma.

rob_lowe
Pinterest

Διάβασε επίσης: 25 εικόνες που «στιγμάτησαν» το 2025 μας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
90s celebrities ηθοποιοί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 7 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσεις το 2026

Οι 7 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσεις το 2026

07.01.2026
Επόμενο
Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ

Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ

07.01.2026

Δες επίσης

Το μέρος και η ώρα της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη
Celeb News

Το μέρος και η ώρα της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη

07.01.2026
Ο Mickey Rourke διαψεύδει τον έρανο και καλεί το κοινό να πάρει πίσω τα χρήματά του
Celeb News

Ο Mickey Rourke διαψεύδει τον έρανο και καλεί το κοινό να πάρει πίσω τα χρήματά του

07.01.2026
Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή
Celeb News

Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

07.01.2026
Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της
Celeb News

Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της

07.01.2026
Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ
Celeb News

Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ

07.01.2026
Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά
Celeb News

Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά

05.01.2026
Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο
Celeb News

Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο

05.01.2026
Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026
Celeb News

Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026

05.01.2026
Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης
Celeb News

Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος