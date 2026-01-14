Ο George Clooney απαντά στις επιθέσεις του Quentin Tarantino

Ο George Clooney καταγγέλλει την κουλτούρα κακίας στο Χόλιγουντ από το βήμα των AARP Movies for Grownups Awards όπου τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly»

Ο George Clooney απαντά στις επιθέσεις του Quentin TΟ George Clooney πήρε δημόσια θέση υπέρ συναδέλφων του ηθοποιών που βρέθηκαν πρόσφατα στο στόχαστρο του Quentin Tarantino, αναζωπυρώνοντας μια παλιά και φορτισμένη αντιπαράθεση στο Χόλιγουντ. Ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε με σαφήνεια και έντονο συναισθηματικό τόνο, καταδικάζοντας τις επιθετικές δηλώσεις του Quentin Tarantino και εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του στους Paul Dano, Owen Wilson και Matthew Lillard.

Ο George Clooney, 64 ετών, έκανε τις δηλώσεις του κατά την απονομή των AARP Movies for Grownups Awards, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι η συγκεκριμένη ταινία είναι «φτιαγμένη από ανθρώπους που αγαπούν και σέβονται τους ηθοποιούς», για να προσθέσει πως δεν αντέχει «να βλέπει ανθρώπους να φέρονται με κακία σε άλλους ηθοποιούς». Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας του, ο George Clooney δήλωσε «Παρεμπιπτόντως, ο Paul Dano, ο Owen Wilson και ο Matthew Lillard θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους. Τιμή μου. Ζούμε σε μια εποχή κακίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσθέτουμε κι άλλο σκοτάδι». Ο ίδιος έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα, αλλά «θα τα περάσουμε όλοι μαζί».

Οι δηλώσεις του George Clooney ήρθαν ως απάντηση στις τοποθετήσεις του Quentin Tarantino σε podcast τον Δεκέμβριο, όπου ο σκηνοθέτης είχε εκφράσει ιδιαίτερα υποτιμητικές απόψεις για τις υποκριτικές ικανότητες των τριών ηθοποιών. Ο Quentin Tarantino, 62 ετών, είχε χαρακτηρίσει τον Paul Dano «αδύναμο και αδιάφορο», αναφερόμενος στην ερμηνεία του στην ταινία «There Will Be Blood», ενώ είχε δηλώσει ότι δεν εκτιμά ούτε τον Owen Wilson για το «Midnight in Paris», ούτε τον Matthew Lillard γενικότερα ως ηθοποιό. Συγκεκριμένα, ο Quentin Tarantino είχε πει «Δεν λέω ότι δίνει κακή ερμηνεία. Λέω ότι δίνει μια ανύπαρκτη ερμηνεία. Δεν με ενδιαφέρει ο Paul Dano. Δεν με ενδιαφέρει ο Owen Wilson. Δεν με ενδιαφέρει ο Matthew Lillard». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του θεάματος.

Μετά τη δημοσιοποίηση των σχολίων του Quentin Tarantino, αρκετές προσωπικότητες του Χόλιγουντ έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Paul Dano. Ανάμεσά τους ήταν οι Ben Stiller, Simu Liu, Josh Gad, Matt Reeves και Alec Baldwin. Ο Alec Baldwin δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του «Απλώς θέλω να πω ότι αγαπώ τον Paul Dano. Και αν δεν αγαπάτε τον Paul Dano, σιωπή». Κατά την ίδια εκδήλωση, ο George Clooney αναφέρθηκε και στους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Jay Kelly», Laura Dern και Adam Sandler, τονίζοντας τη μακροχρόνια φιλία του με τη Laura Dern, με την οποία συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 1983 στην ταινία «Grizzly II Revenge».

Η δημόσια παρέμβαση του George Clooney προσέδωσε νέο βάρος στη συζήτηση γύρω από τα όρια της κριτικής και την ευθύνη των ισχυρών φωνών του Χόλιγουντ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα αν η ειλικρίνεια μπορεί να συνυπάρξει με τον σεβασμό σε μια εποχή που η τοξικότητα μοιάζει να κερδίζει έδαφος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

