Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 14.01.2026

Ο George Clooney απαντά στις επιθέσεις του Quentin Tarantino

Ο George Clooney καταγγέλλει την κουλτούρα κακίας στο Χόλιγουντ από το βήμα των AARP Movies for Grownups Awards όπου τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney απαντά στις επιθέσεις του Quentin TΟ George Clooney πήρε δημόσια θέση υπέρ συναδέλφων του ηθοποιών που βρέθηκαν πρόσφατα στο στόχαστρο του Quentin Tarantino, αναζωπυρώνοντας μια παλιά και φορτισμένη αντιπαράθεση στο Χόλιγουντ. Ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε με σαφήνεια και έντονο συναισθηματικό τόνο, καταδικάζοντας τις επιθετικές δηλώσεις του Quentin Tarantino και εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του στους Paul Dano, Owen Wilson και Matthew Lillard.

Διάβασε επίσης: Ξεκινούν τον Οκτώβριο τα γυρίσματα του Ocean’s 14

Ο George Clooney, 64 ετών, έκανε τις δηλώσεις του κατά την απονομή των AARP Movies for Grownups Awards, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι η συγκεκριμένη ταινία είναι «φτιαγμένη από ανθρώπους που αγαπούν και σέβονται τους ηθοποιούς», για να προσθέσει πως δεν αντέχει «να βλέπει ανθρώπους να φέρονται με κακία σε άλλους ηθοποιούς». Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας του, ο George Clooney δήλωσε «Παρεμπιπτόντως, ο Paul Dano, ο Owen Wilson και ο Matthew Lillard θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους. Τιμή μου. Ζούμε σε μια εποχή κακίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσθέτουμε κι άλλο σκοτάδι». Ο ίδιος έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα, αλλά «θα τα περάσουμε όλοι μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δηλώσεις του George Clooney ήρθαν ως απάντηση στις τοποθετήσεις του Quentin Tarantino σε podcast τον Δεκέμβριο, όπου ο σκηνοθέτης είχε εκφράσει ιδιαίτερα υποτιμητικές απόψεις για τις υποκριτικές ικανότητες των τριών ηθοποιών. Ο Quentin Tarantino, 62 ετών, είχε χαρακτηρίσει τον Paul Dano «αδύναμο και αδιάφορο», αναφερόμενος στην ερμηνεία του στην ταινία «There Will Be Blood», ενώ είχε δηλώσει ότι δεν εκτιμά ούτε τον Owen Wilson για το «Midnight in Paris», ούτε τον Matthew Lillard γενικότερα ως ηθοποιό. Συγκεκριμένα, ο Quentin Tarantino είχε πει «Δεν λέω ότι δίνει κακή ερμηνεία. Λέω ότι δίνει μια ανύπαρκτη ερμηνεία. Δεν με ενδιαφέρει ο Paul Dano. Δεν με ενδιαφέρει ο Owen Wilson. Δεν με ενδιαφέρει ο Matthew Lillard». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του θεάματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τη δημοσιοποίηση των σχολίων του Quentin Tarantino, αρκετές προσωπικότητες του Χόλιγουντ έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Paul Dano. Ανάμεσά τους ήταν οι Ben Stiller, Simu Liu, Josh Gad, Matt Reeves και Alec Baldwin. Ο Alec Baldwin δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του «Απλώς θέλω να πω ότι αγαπώ τον Paul Dano. Και αν δεν αγαπάτε τον Paul Dano, σιωπή». Κατά την ίδια εκδήλωση, ο George Clooney αναφέρθηκε και στους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Jay Kelly», Laura Dern και Adam Sandler, τονίζοντας τη μακροχρόνια φιλία του με τη Laura Dern, με την οποία συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 1983 στην ταινία «Grizzly II Revenge».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημόσια παρέμβαση του George Clooney προσέδωσε νέο βάρος στη συζήτηση γύρω από τα όρια της κριτικής και την ευθύνη των ισχυρών φωνών του Χόλιγουντ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα αν η ειλικρίνεια μπορεί να συνυπάρξει με τον σεβασμό σε μια εποχή που η τοξικότητα μοιάζει να κερδίζει έδαφος.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GEORGE CLOONEY Jay Kelly Quentin Tarantino Χόλιγουντ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

14.01.2026
Επόμενο
Πώς μεταδίδεται πραγματικά η γρίπη; Η επιστήμη απαντά

Πώς μεταδίδεται πραγματικά η γρίπη; Η επιστήμη απαντά

14.01.2026

Δες επίσης

Η Zoe Saldaña η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών
Cinema

Η Zoe Saldaña η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών

14.01.2026
ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans
Cinema

ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans

14.01.2026
Πού ποντάρει το Χόλιγουντ για να ξεπεράσει το δύσκολο 2025
Cinema

Πού ποντάρει το Χόλιγουντ για να ξεπεράσει το δύσκολο 2025

14.01.2026
Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White
Cinema

Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White

14.01.2026
Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson
Cinema

Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

13.01.2026
Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου
Cinema

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

13.01.2026
Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»
Cinema

Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»

13.01.2026
Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix
Cinema

Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

12.01.2026
O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο
Cinema

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

12.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται