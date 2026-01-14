Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 14.01.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

kat_ken
Στο πλατό του «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε ξαφνικά δημιουργώντας ερωτηματικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» επέστρεψε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε για λίγα λεπτά, προκαλώντας την προσοχή του κοινού. Η παρουσιάστρια του Alpha επέστρεψε στο πλατό και εξήγησε τον λόγο: ένας έντονος πόνος στο ισχίο την ανάγκασε να τηλεφωνήσει στον γυναικολόγο της.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως πρόκειται για μια συνηθισμένη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης: «Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη… Ο γιατρός μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα μπορεί να πιάσει κάτι στο ισχίο, ειδικά αν η μήτρα είναι δεξιά. Τέλος πάντων, περνάμε και συνεχίζουμε». Παρά τον πόνο, τόνισε πόσο τυχερή νιώθει που μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές της δραστηριότητες και να εργάζεται κανονικά.

katerina_kainouriou
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πιο δύσκολες εγκυμοσύνες: «Πολλές γυναίκες αναγκάζονται να μείνουν στο κρεβάτι για να προστατεύσουν την κύηση και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Εγώ νιώθω τυχερή που έχω μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη». Με αυτά τα λόγια, η Καινούργιου μοιράστηκε με ειλικρίνεια μια προσωπική στιγμή, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην καθημερινότητά της.


Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΕΓΚΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Οι special εμφανίσεις 13 υποψηφίων μέσα από την κάμερα του MAD

Eurovision 2026: Οι special εμφανίσεις 13 υποψηφίων μέσα από την κάμερα του MAD

14.01.2026
Επόμενο
Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

14.01.2026

Δες επίσης

Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ
Celeb News

Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ

14.01.2026
Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση
Celeb News

Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

14.01.2026
Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok
Celeb News

Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

14.01.2026
Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό
Celeb News

Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

14.01.2026
Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες
Celeb News

Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

14.01.2026
Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland
Celeb News

Συνελήφθη ο Kiefer Sutherland

14.01.2026
Η Colleen Hoover μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο
Celeb News

Η Colleen Hoover μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο

14.01.2026
Πριγκίπισσα Λεονόρ: Η 20χρονη που θα γίνει η πρώτη βασίλισσα της Ισπανίας μετά από 150 χρόνια
Celeb News

Πριγκίπισσα Λεονόρ: Η 20χρονη που θα γίνει η πρώτη βασίλισσα της Ισπανίας μετά από 150 χρόνια

13.01.2026
H Hailey Bieber βάζει τέλος στις φήμες περί κακοποίησης στον γάμο της
Celeb News

H Hailey Bieber βάζει τέλος στις φήμες περί κακοποίησης στον γάμο της

13.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται