Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» επέστρεψε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε για λίγα λεπτά, προκαλώντας την προσοχή του κοινού. Η παρουσιάστρια του Alpha επέστρεψε στο πλατό και εξήγησε τον λόγο: ένας έντονος πόνος στο ισχίο την ανάγκασε να τηλεφωνήσει στον γυναικολόγο της.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως πρόκειται για μια συνηθισμένη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης: «Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη… Ο γιατρός μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα μπορεί να πιάσει κάτι στο ισχίο, ειδικά αν η μήτρα είναι δεξιά. Τέλος πάντων, περνάμε και συνεχίζουμε». Παρά τον πόνο, τόνισε πόσο τυχερή νιώθει που μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές της δραστηριότητες και να εργάζεται κανονικά.

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πιο δύσκολες εγκυμοσύνες: «Πολλές γυναίκες αναγκάζονται να μείνουν στο κρεβάτι για να προστατεύσουν την κύηση και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Εγώ νιώθω τυχερή που έχω μια πολύ όμορφη εγκυμοσύνη». Με αυτά τα λόγια, η Καινούργιου μοιράστηκε με ειλικρίνεια μια προσωπική στιγμή, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην καθημερινότητά της.





