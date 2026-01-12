Mad Bubble
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτει την προσωρινή της αποχώρηση από το «Super Κατερίνα» λόγω εγκυμοσύνης και μοιράζεται τη χαρά της για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της «Super Κατερίνα» τις σκέψεις της για την επερχόμενη προσωρινή αποχή της από την εκπομπή.

Στην εκπομπή της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε στη χαρά και τον ενθουσιασμό που νιώθει, αλλά και στην ανάγκη να αφιερωθεί στην εγκυμοσύνη της και στο μωρό που περιμένει. «Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, θα έχετε την καλύτερη παρέα. Θέλω τις μέρες που θα είμαι στο σπίτι με το μωράκι μου να τις ζήσω πλήρως και αφοσιωμένα», είπε η παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής.

Συνεργάτες και φίλοι της εκπομπής εξέφρασαν τη χαρά τους για την ευτυχισμένη περίοδο που διανύει η Κατερίνα, τονίζοντας πόσο σημαντική και συγκινητική είναι αυτή η φάση της ζωής της. Παράλληλα, η παρουσιάστρια διαβεβαίωσε ότι η προσωρινή αποχώρησή της θα γίνει με γνώμονα την καλύτερη προετοιμασία και φροντίδα για τη νέα της οικογένεια.

Η αναμονή για τη γέννηση της κόρης της έχει γεμίσει με συγκίνηση τους τηλεθεατές, οι οποίοι δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο της ζωής της Κατερίνας Καινούργιου.


