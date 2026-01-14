Eurovision 2026: Οι special εμφανίσεις 13 υποψηφίων μέσα από την κάμερα του MAD

Η Eurovision παραμένει πάντα ένα όνειρο και ένα μεγάλο στοίχημα για νέους καλλιτέχνες, ενώ οι εμφανίσεις τους σε μουσικά projects όπως αυτά του MAD τους δίνουν την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο και την προσωπικότητά τους στο κοινό. Από ακουστικές ερμηνείες μέχρι εντυπωσιακά σκηνικά shows, πολλοί από τους φετινούς υποψήφιους έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και δημιουργώντας προσμονή για τη συνέχεια.

Μέσα από εκπομπές και μουσικά projects, οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν τα όνειρά τους και τη διαδικασία πίσω από τα τραγούδια τους, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να τους γνωρίσει καλύτερα και να δει πώς ξεχωρίζουν στη σκηνή.

D3lta

Ο ελληνοβρετανός καλλιτέχνης D3lta είχε ξεχωρίσει το 2019 στην εκπομπή Cover Me Month, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή ακουστική εκδοχή του διάσημου τραγουδιού «Thunder» των Imagine Dragons, συνοδευόμενος μόνο από τον ήχο της κιθάρας του.

Good Job Nicky

Ο Good Job Nicky είναι ένας καλλιτέχνης που έχει ξεχωρίσει με τη φωνή και την παρουσία του, συμμετέχοντας σε πολλά μουσικά projects. Το 2019, μέσα από την εκπομπή Cover Me Month, διασκεύασε το αθάνατο τραγούδι τίτλων της θρυλικής σειράς Friends, «I Will Be There for You», κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Το 2022 τιμήθηκε με το βραβείο «Game Changer» στα MAD Mad Video Music Awards , αναγνωρίζοντας την πορεία του ως νέου καλλιτέχνη που κατάφερε να καθιερωθεί με έναν πιο εναλλακτικό ήχο.

Marseaux

Το 2024, η Marseaux βρέθηκε στην εκπομπή Cover Me Month, όπου ερμήνευσε με τη μοναδική της φωνή το τραγούδι «Don’t Blame Me». Όπως αποκάλυψε, η επιλογή του κομματιού βασίστηκε στην καλλιτέχνιδα που άκουγε φανατικά εκείνη την περίοδο, τη Taylor Swift. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η ευχή της για εκείνη τη χρονιά, η Marseaux απάντησε πως ήθελε να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική και να την ακούει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται.

Akylas

Φέτος, ο Akylas έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, έχοντας στο πλευρό του τον Papazo και τον οίκο Parthenis. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό, οι τρεις τους ερμήνευσαν μαζί τα τραγούδια «Wonderful World» και το viral «Ατελιέ», προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Ο ίδιος ο Akylas είχε δηλώσει πως η συμμετοχή σε αυτήν τη σκηνή ήταν μια εμπειρία που περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία.

Mikay

Η Mikay ντύθηκε μουσικά στο Unplugged Stories, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι που μας ταξίδεψε πίσω στα 00’s. Με τη χαρακτηριστική της φωνή, παρουσίασε το «Ό,τι Ονειρευόμουν», ενώ μοιράστηκε με το κοινό σκέψεις για τη μουσική της πορεία και τα όνειρα που επιθυμεί να πραγματοποιήσει.

Kiana

H Kiana βρέθηκε και αυτή στην εκπομπή «Unplugged Stories», όπου μίλησε για τα όσα την έκαναν να αγαπήσει το τραγούδι, την πορεία της, αλλά και για τα όσα επιθυμεί να κάνει στο παρελθόν. Μίλησε ακόμα και για το όνειρό της να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision, όνειρο που πυροδότησε η νίκη της Έλενας Παπαρίζου.

Zaf

Ο Zaf είναι ένας καλλιτέχνης που έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με το MAD, είτε μέσα από εκπομπές είτε σε μεγάλα projects όπως τα MAD VMA και το MadWalk. Φέτος, ξεχώρισε στο MadWalk, όπου συνεργάστηκε με την Colgate και τον σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου, φέρνοντας στο σήμερα τον ύμνο των 80’s «It’s a Sin».

Koza Mostra

Το 2013, οι Koza Mostra, έχοντας ήδη κατακτήσει τις εντυπώσεις στη Eurovision μαζί με τον Αγάθωνα, ανέβηκαν στη σκηνή των MAD VMA για να γράψουν ξανά ιστορία, ερμηνεύοντας μία από τις πιο διαχρονικές ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό.

Rosanna Mailan

Πρόσφατα, βρέθηκε στην εκπομπή Talk to MAD, όπου μίλησε για το νέο της τραγούδι και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από αυτό. Η καλλιτέχνιδα, γεννημένη στην Αβάνα της Κούβας και εγκατεστημένη στην Αθήνα από το 2007, έχει συνεργαστεί με Κουβανούς και Έλληνες μουσικούς και έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ και εκδηλώσεις.

Alexandra Sieti

Η Alexandra Sieti βρέθηκε στην εκπομπή Talk to MAD, όπου μίλησε για την πορεία της στη μουσική, την εξέλιξη του ήχου της και τα τραγούδια που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, μίλησε και για το όνειρό της να βρεθεί στη Eurovision, εξηγώντας ότι πλέον έχει το κομμάτι που τη γεμίζει ενέργεια και δύναμη, διαφορετικό από ό,τι έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, με δυναμικό rock-pop ήχο.

Dinamiss

Το 2020, οι Dinamiss βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή Talk to MAD, όπου μίλησαν για τη μουσική τους πορεία και μοιράστηκαν τα μελλοντικά τους σχέδια και φιλοδοξίες.

Παναγιώτης Τσακαλάκος

Δώδεκα χρόνια πριν, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή OK με τον Θέμη Γεωργαντά, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μαζί με τους Μύρωνα Στρατή και Ισαία Ματιάμπα.

Evangelia

Η Evangelia είναι μία από τις καλλιτέχνες που έχουμε απολαύσει πολλές φορές σε projects του MAD. Η iconic και αισθησιακή της εμφάνιση στο MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με την Pink Woman έχει ήδη χαραχτεί στην ιστορία του θεσμού. Στο πέρασμα των χρόνων, μας έχει χαρίσει επίσης memorable ντουέτα στα MAD VMA, ανάμεσα σε αυτά με την Ελένη Φουρέιρα και τη Marseaux.

