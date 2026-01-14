Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ είναι εδώ!

Η τεχνολογία εισβάλλει στα σαλόνια ομορφιάς με τα ρομπότ που κάνουν μανικιούρ, δημιουργόντας νέες αμφιβολίες για το μέλλον

Η τεχνολογία συνεχίζει να διεισδύει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, και πλέον φτάνει μέχρι τα σαλόνια ομορφιάς. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία 10Beauty, με επενδυτές όπως η Victoria Beckham και η Karlie Kloss, παρουσίασε ένα ρομπότ που υπόσχεται να εκτελεί πλήρη υπηρεσία μανικιούρ σε μόλις 25-45 λεπτά. Το εγχείρημα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, καθώς πολλοί ανησυχούν για τις θέσεις εργασίας που μπορεί να χαθούν, αλλά και για την έλλειψη ανθρώπινης επαφής σε μία υπηρεσία που μέχρι σήμερα βασιζόταν ακριβώς σε αυτήν.

Το ρομπότ της 10Beauty λειτουργεί με ειδικά pod μίας χρήσης, βούρτσες και σφουγγάρια, που θυμίζουν το σύστημα για καφέ, μόνο που εδώ εφαρμόζεται στα χέρια των πελατών. Εκτελεί όλες τις βασικές διαδικασίες: αφαιρεί το παλιό βερνίκι, λιμάρει και περιποιείται τα νύχια, πριν εφαρμόσει το νέο χρώμα. Το κόστος της υπηρεσίας κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 δολαρίων, σημαντικά χαμηλότερο από το παραδοσιακό μανικιούρ με τεχνίτρια στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα οι τιμές είναι ελαφρώς χαμηλότερες.

Διάβασε επίσης: Ρομπότ χορεύουν σε συναυλία στην Κίνα και ενθουσιάζουν το κοινό – Ο Elon Musk σχολιάζει

Παράλληλα, μια ειδική εφαρμογή επιτρέπει στον πελάτη να παρακολουθεί τη διαδικασία σε πραγματικό χρόνο και να παραλείπει ή να τροποποιεί στάδια, όπως την αφαίρεση του βερνικιού ή τη φροντίδα των πετστικιών. «Εσείς έχετε τον πλήρη έλεγχο κάθε βήματος», αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Παρόλο που η καινοτομία φαντάζει εντυπωσιακή, πολλοί επισημαίνουν την αξία της ανθρώπινης επαφής στα σαλόνια ομορφιάς. Για δεκαετίες, η επίσκεψη στην τεχνίτρια ήταν σχεδόν ιεροτελεστία: μια ευκαιρία για συζήτηση, γέλια και σύνδεση, ενώ ταυτόχρονα τα νύχια περιποιούνταν με φροντίδα.

Η τεχνίτρια Karma Eliades, μιλώντας στο περιοδικό Dazed, τόνισε: «Οι άνθρωποι λαχταρούν τη σύνδεση. Κρατάω κυριολεκτικά το χέρι τους για μία έως δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου ανοίγουν την καρδιά τους και χτίζονται σχέσεις που διαρκούν χρόνια».

Η είσοδος των ρομπότ στα σαλόνια δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να φέρει γρήγορη και φθηνή λύση, αλλά η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική σύνδεση παραμένουν αξεπέραστα στοιχεία της εμπειρίας ενός μανικιούρ.

Διάβασε επίσης: Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT

Δες κι αυτό…