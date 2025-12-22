MadWalk 2025 Mega
Ρομπότ χορεύουν σε συναυλία στην Κίνα και ενθουσιάζουν το κοινό – Ο Elon Musk σχολιάζει

Έξι ανθρωποειδή ρομπότ εντυπωσίασαν το κοινό με συγχρονισμένες κινήσεις σε μία συναυλία που τράβηξε την προσοχή του Elon Musk
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το μέλλον της ψυχαγωγίας εκτυλίχθηκε πρόσφατα στην Κίνα, όταν έξι ανθρωποειδή ρομπότ ανέβηκαν στη σκηνή και έκλεψαν την παράσταση σε συναυλία του διάσημου Κινέζο-Αμερικανού τραγουδοποιού Wang Leehom, στην πόλη Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, τα ρομπότ εμφανίστηκαν ντυμένα με ασημένιες παγιέτες και συνόδευσαν τον καλλιτέχνη στο τραγούδι Open Fire. Όπως κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, οι μηχανικοί «χορευτές» εκτέλεσαν συγχρονισμένες και απαιτητικές κινήσεις: κυματισμούς χεριών, κλωτσιές, στροφές, άλματα και φιγούρες που θύμιζαν επαγγελματική χορογραφία.

Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο το κοινό ήταν πως τα ρομπότ δεν κινούνταν μηχανικά, αλλά έδειχναν να «κουμπώνουν» απόλυτα στον ρυθμό της μουσικής, σαν να αποτελούσαν οργανικό κομμάτι του live. Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε, όταν και τα έξι εκτέλεσαν ταυτόχρονα ένα εντυπωσιακό Webster flip, προκαλώντας ενθουσιασμό στην αίθουσα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hangzhou Daily, τα ανθρωποειδή ρομπότ που συμμετείχαν στο show προέρχονται από την Unitree Robotics, μια εταιρεία ρομποτικής με έδρα το Χανγκζού, γνωστή για τις καινοτομίες της στον τομέα της κινησιολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε εκτός Κίνας. Ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, αναδημοσίευσε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας απλά αλλά χαρακτηριστικά: «Impressive», συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προβολή του γεγονότος.

Την ίδια στιγμή, τα κινεζικά social media πήραν «φωτιά». Χρήστες στο Sina Weibo εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία. Κάποιος σχολίασε πως στην περσινή Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή της Άνοιξης τα ρομπότ απλώς περιστρέφονταν με μαντίλια, ενώ λιγότερο από έναν χρόνο μετά εκτελούν ακροβατικές φιγούρες. Άλλος έγραψε ότι το live ήταν τόσο καθηλωτικό, που αρχικά δεν κατάλαβε καν ότι επρόκειτο για ρομπότ.

