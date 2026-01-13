Mad Bubble
Beauty 13.01.2026

Kylie Jenner: Αυτό είναι το viral beauty trend που δοκίμασε και μίσησε αμέσως

kylie_jenner
Η Kylie Jenner δοκιμάζει το viral ice facial λίγο πριν τις Χρυσές Σφαίρες, αποκαλύπτοντας μια πιο φυσική στιγμή από την προετοιμασία της
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα beauty trends έρχονται και φεύγουν με ταχύτητα, όμως κάποια καταφέρνουν να ξεπεράσουν το στάδιο της μόδας και να γίνουν πραγματικό ritual. Ένα από αυτά είναι το ice facial, η τεχνική που υπόσχεται άμεση τόνωση, πιο «φρέσκια» επιδερμίδα και φυσική λάμψη, χρησιμοποιώντας μόνο παγωμένο νερό. Δεν είναι τυχαίο που ολοένα και περισσότερες celebrities το εντάσσουν στη ρουτίνα τους, ειδικά πριν από σημαντικές εμφανίσεις.

Ανάμεσά τους, πρόσφατα, και η Kylie Jenner. Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics μοιράστηκε με τους followers της μια πιο αυθόρμητη στιγμή από την προετοιμασία της πριν τις Χρυσές Σφαίρες, δείχνοντας πώς δοκίμασε το ice facial για πρώτη φορά, εντελώς άβαφη και μακριά από το glam που τη χαρακτηρίζει στα red carpets.

kylie_jenner


Διάβασε επίσης: Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Kylie εμφανίζεται μπροστά σε ένα μεγάλο μπολ με παγωμένο νερό, εξηγώντας πως την ιδέα της έδωσε ο makeup artist της, Ariel Tejada. Για τη διαδικασία χρησιμοποιεί ακόμη και ένα μικρό βοήθημα αναπνοής, ώστε να μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για περισσότερη ώρα, κάτι που αποδεικνύεται πιο δύσκολο απ’ όσο φαίνεται.

Οι πρώτες βουτιές ήταν σύντομες και γεμάτες δισταγμό, με την ίδια να παραδέχεται ότι δυσκολεύτηκε να συγχρονίσει την αναπνοή της. Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, το ice facial ολοκληρώθηκε γρήγορα, με την Kylie να αποχωρεί τυλιγμένη σε πετσέτα και εμφανώς ανακουφισμένη.

@kyliejennerThe things Ariel makes me do

♬ original sound – Kylie Jenner


Αν και το παγωμένο νερό δεν φαίνεται να έγινε το νέο της αγαπημένο beauty ritual, το αποτέλεσμα της βραδιάς μίλησε από μόνο του. Στις Χρυσές Σφαίρες, η Kylie Jenner εμφανίστηκε λαμπερή, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα καλυμμένο με ασημένιες παγιέτες, αποδεικνύοντας ότι είτε με ice facial είτε χωρίς, η glow στιγμή της ήταν εξασφαλισμένη.

Διάβασε επίσης: Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits

beauty Kylie Jenner skincare
