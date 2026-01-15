Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey μαζί στη σκηνή

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey ετοιμάζονται να ξαναβρεθούν θεατρικά, αυτή τη φορά στο West End του Λονδίνου, για την πολυαναμενόμενη αναβίωση του εμβληματικού μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» των Stephen Sondheim και James Lapine. Οι δύο ηθοποιοί και τραγουδιστές, που πρόσφατα συνεργάστηκαν στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», επιβεβαίωσαν έμμεσα τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες γύρω από το νέο θεατρικό εγχείρημα.

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey ανάρτησαν κοινή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανίζονται καθισμένοι μπροστά από τον διάσημο πίνακα του Georges Seurat «A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte», έργο που αποτέλεσε την κεντρική πηγή έμπνευσης για το μιούζικαλ. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν «Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι καλό», παραπέμποντας ευθέως στο τραγούδι «Finishing the Hat» και ενισχύοντας τις πληροφορίες περί επικείμενης θεατρικής συνεργασίας.

Η παραγωγή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με στόχο να κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2027. Τη σκηνοθεσία αναμένεται να αναλάβει η Marianne Elliott, βραβευμένη με Tony και Olivier, η οποία έχει στο ενεργητικό της την πολυσυζητημένη αναβίωση του «Company» και έχει συνεργαστεί ξανά με τον Jonathan Bailey στο παρελθόν. Το «Sunday in the Park with George», που τιμήθηκε με Πούλιτζερ το 1985, αφηγείται τη ζωή και την καλλιτεχνική εμμονή του ζωγράφου Georges Seurat, εστιάζοντας στο τίμημα της δημιουργίας και στη σύγκρουση ανάμεσα στην τέχνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο ρόλος του Seurat πρόκειται να ενσαρκωθεί από τον Jonathan Bailey, ενώ η Ariana Grande θα υποδυθεί τη Dot, σύντροφο και μούσα του καλλιτέχνη, ρόλους που είχαν ερμηνεύσει αρχικά στο Broadway οι Mandy Patinkin και Bernadette Peters.

Για την Ariana Grande, η συμμετοχή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της στο θέατρο έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια και την πρώτη της εμφάνιση σε σκηνή του West End. Η καλλιτέχνις είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο Broadway με το μιούζικαλ «13» το 2008, πριν στραφεί στην τηλεόραση και εξελιχθεί σε μία από τις εμπορικότερες pop σταρ παγκοσμίως. Παράλληλα, ετοιμάζεται για την περιοδεία «Eternal Sunshine» το 2026, την οποία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποτελέσει μια παύση από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο Jonathan Bailey, από την πλευρά του, επιστρέφει δυναμικά στο μουσικό θέατρο, έναν χώρο που αποτέλεσε τη βάση της καλλιτεχνικής του πορείας πριν τη διεθνή αναγνώριση μέσω της σειράς «Bridgerton». Η συνεργασία του με τη Marianne Elliott στο «Company» τού χάρισε το Olivier Award το 2019, ενώ η εμπειρία του στο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο τον καθιστά ιδανική επιλογή για τον απαιτητικό ρόλο του Georges Seurat.

