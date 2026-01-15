Mad Bubble
Winter unglies: Έτσι θα πετύχεις το χειμερινό σου glow up!

Μάσκα
Από την ενυδάτωση μέχρι τα κρεμώδη προϊόντα μακιγιάζ, ανακάλυψε τα tips που κάνουν τη διαφορά και προστατεύουν την επιδερμίδα από τα χειμερινά «winter uglies»
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του κρύο, ξηρότητα και ατμόσφαιρα που αφυδατώνει την επιδερμίδα. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν μόνο το δέρμα σου, αλλά και την εφαρμογή του μακιγιάζ, κάνοντάς το να δείχνει πιο θαμπό ή κομματιασμένο. Η σωστή ενυδάτωση και η προετοιμασία της επιδερμίδας είναι απαραίτητες για να κρατήσεις το look φρέσκο και λαμπερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εκτός από τη φροντίδα, τα κατάλληλα προϊόντα μακιγιάζ παίζουν μεγάλο ρόλο στο χειμερινό glow up. Τα multi-tasking, κρεμώδη και ενυδατικά προϊόντα είναι ιδανικά για να διατηρήσεις φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να ξηραθεί η επιδερμίδα σου. Ακολουθούν tips και ιδέες που κάνουν τη διαφορά, από τη skincare ρουτίνα μέχρι το μακιγιάζ, ώστε να νιώθεις όμορφα και προστατευμένα από τις winter uglies.

winter_skincare
Pinterest

Καλή προετοιμασία της επιδερμίδας

Η βάση για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα ξεκινά από τη σωστή φροντίδα. Η ενυδάτωση είναι το Α και το Ω, τόσο για την ημέρα όσο και για τη νύχτα. Μια πλούσια κρέμα ή η τεχνική του layering με essence και serum διατηρεί την υγρασία και δημιουργεί ιδανική επιφάνεια για μακιγιάζ, μειώνοντας την εμφάνιση ξηρότητας και θαμπάδας.

Μάσκες και θεραπείες για reset χειμώνα

Οι sheet masks για λάμψη, ενυδάτωση ή καταπράυνση, καθώς και οι καθαριστικές μάσκες με άργιλο ή άνθρακα, προσφέρουν άμεσα ορατά αποτελέσματα. Η επιδερμίδα δείχνει πιο φρέσκια και ισορροπημένη, απομακρύνοντας τη θαμπάδα που φέρνει η ξηρή ατμόσφαιρα και οι χαμηλές θερμοκρασίες.

skincare_tips
Pinterest

Multi-tasking μακιγιάζ

Τα προϊόντα που συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες είναι απαραίτητα τον χειμώνα. Κρεμώδη blush-και-bronzer ανανεώνουν άμεσα το πρόσωπο, ενώ ενυδατικά foundations με χρώμα συνδυάζουν κάλυψη και φροντίδα, προστατεύοντας την επιδερμίδα από αφυδάτωση και κρατώντας φυσικό glow.

Υβριδικά foundations και concealer

Οι θρεπτικές, κρεμώδεις συνθέσεις foundation με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες και πεπτίδια προσφέρουν κάλυψη χωρίς να ξηραίνουν. Συνδυασμένα με ενυδατικά concealers, σβήνουν τις ατέλειες και κρατούν την επιδερμίδα φρέσκια και ομοιόμορφη καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.

skincare
Pinterest

Φροντίδα χειλιών

Τα χείλη χρειάζονται εντατική ενυδάτωση με θρεπτικά lip balms πριν από κάθε κραγιόν, glossy ή ματ. Η σωστή περιποίηση αποτρέπει σκάσιμο, ξεφλούδισμα και ερεθισμούς, ενώ διατηρεί την απαλότητα τους ακόμα και στις πιο κρύες ημέρες.

Αποφυγή πούδρας

Τον χειμώνα η πούδρα συχνά αφυδατώνει και σβήνει τη φυσική λάμψη. Το setting spray προσφέρει σταθερότητα στο μακιγιάζ χωρίς να αφαιρεί ενυδάτωση, διατηρώντας το αποτέλεσμα φρέσκο και φυσικό.

skincare
Pinterest

Less is more

Με σωστή προετοιμασία, κρεμώδεις υφές και ισορροπία στα προϊόντα, το μακιγιάζ δείχνει φρέσκο και λαμπερό. Ένα υγρό highlighter πάνω από ρουζ ή διακριτικά κραγιόν ολοκληρώνουν το look, χωρίς να επιβαρύνουν την επιδερμίδα.

