Οι ABBA ξανά στην κορυφή των charts έπειτα από 50 χρόνια

Οι ABBA καταγράφουν μια νέα ιστορική στιγμή στην καριέρα τους. Το συγκρότημα ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard Dance Albums Chart για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια. Πρόκειται για επιστροφή στην κορυφή των αμερικανικών κατατάξεων, μετά τις τελευταίες πρωτιές που είχαν σημειώσει στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η εμβληματική συλλογή «Gold: Greatest Hits» ανέβηκε στην κορυφή του chart με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου, χαρίζοντας στο σουηδικό συγκρότημα το πρώτο του Νο 1 στην εν λόγω κατηγορία. Η συλλογή «Gold: Greatest Hits», που κυκλοφόρησε αρχικά το 1992, περιλαμβάνει μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια των ABBA, όπως τα «Dancing Queen», «Mamma Mia» και «Take a Chance on Me». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το άλμπουμ κατέγραψε 15.000 ισοδύναμες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα από 2 έως 8 Ιανουαρίου, γεγονός που το οδήγησε στην κορυφή της λίστας.

Οι ABBA είχαν βρεθεί στην πρώτη θέση ενός dance chart του Billboard μόλις μία φορά. Το 1981, τα τραγούδια «Lay All Your Love on Me», «Super Trouper» και «On and On and On» είχαν φτάσει στο Νο 1 του Dance Club Songs Chart, σε μια εποχή όπου πολλά κομμάτια συνυπολογίζονταν μαζί, καθώς προβάλλονταν ταυτόχρονα από DJs στα κλαμπ. Η επιτυχία της συλλογής δεν περιορίζεται στα dance charts. Το «Gold: Greatest Hits» παραμένει σταθερή παρουσία στο Billboard 200, όπου έχει συμπληρώσει 411 εβδομάδες, καταλαμβάνοντας αυτή την περίοδο τη θέση 80. Πρόκειται μακράν για το άλμπουμ των ABBA με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο chart, αφήνοντας πολύ πίσω το «Greatest Hits» του 1976, το οποίο είχε παραμείνει για 61 εβδομάδες.

Σε επίπεδο άλμπουμ, οι ABBA πέτυχαν την πρώτη τους κορυφή το 2021 με το «Voyage», το οποίο σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή τους και θεωρήθηκε από πολλούς ως αποχαιρετιστήριο έργο. Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 των Top Album Sales και Vinyl Albums Charts, ενώ έφτασε έως τη θέση 2 του Billboard 200.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στη διαχρονική επιτυχία του «Mamma Mia», τόσο ως κινηματογραφική όσο και ως θεατρική εμπειρία. Τα soundtrack των ταινιών «Mamma Mia» του 2008 και «Mamma Mia: Here We Go Again» του 2018 σημείωσαν σημαντικές επιδόσεις, αν και δεν αποδίδονται επίσημα στους ABBA ως καλλιτεχνική υπογραφή. Το πρώτο soundtrack παρέμεινε για 1 εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200, ενώ το δεύτερο έφτασε έως τη θέση 3. Παράλληλα, το πρωτότυπο καστ άλμπουμ του μιούζικαλ «Mamma Mia» κατέκτησε για 7 εβδομάδες την πρώτη θέση στο Cast Albums Chart. Η νέα επιτυχία του «Gold: Greatest Hits» αποδεικνύει ότι η μουσική κληρονομιά των Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni Frid Lyngstad και Benny Andersson όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη των ABBA στη διεθνή μουσική σκηνή.

