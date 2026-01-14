Mad Bubble
Mad Bubble
TV & Media 14.01.2026

MasterChef 10: Ο επετειακός κύκλος που «τα καίει όλα» ξεκινάει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Τίποτα δεν είναι όπως το ξέραμε στο MasterChef! Νέοι παίκτες, σκληρότερες δοκιμασίες και 100.000€ στον νικητή
Mad.gr

Το MasterChef επιστρέφει δυναμικά στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και τίποτα δεν θυμίζει όσα ξέραμε μέχρι τώρα. Ο πιο επιτυχημένος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής παγκοσμίως μπαίνει στον 10ο, επετειακό του κύκλο και έρχεται αποφασισμένος να αλλάξει τα δεδομένα, με περισσότερη ένταση, υψηλότερο επίπεδο και εκπλήξεις που δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο.

Οι αγαπημένες auditions επιστρέφουν, δίνοντας ξανά τον πρώτο λόγο στα πιάτα.

Διάβασε επίσης: Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

Κάθε δοκιμασία είναι μια νέα αρχή και κάθε προσπάθεια μπορεί να γίνει το εισιτήριο για την πιο απαιτητική κουζίνα της ελληνικής τηλεόρασης. Νέα πρόσωπα, διαφορετικές ιστορίες και μεγάλα όνειρα συναντιούνται με έναν κοινό στόχο: τη διάκριση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Στη θέση τους βρίσκονται και φέτος οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έτοιμοι να υποδεχτούν έναν κύκλο-ορόσημο. Οι δοκιμασίες γίνονται πιο σκληρές, οι μονομαχίες πιο έντονες και οι μπριγάδες πιο απαιτητικές από ποτέ, σε challenges όπου ο χρόνος και η λεπτομέρεια παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ο 10ος κύκλος του MasterChef ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά, φέρνοντας ανατροπές που δοκιμάζουν όχι μόνο τις μαγειρικές ικανότητες, αλλά και τον χαρακτήρα των διαγωνιζομένων. Δημιουργικότητα, πίεση, ένταση και συναισθήματα συνθέτουν ένα ταξίδι που υπόσχεται δυνατές στιγμές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να κατακτήσει τον τίτλο του MasterChef, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ, σε έναν κύκλο όπου όλα ξεκινούν από την αρχή και τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Διάβασε επίσης: Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MasterChef MasterChef 10
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ABBA ξανά στην κορυφή των charts έπειτα από 50 χρόνια

Οι ABBA ξανά στην κορυφή των charts έπειτα από 50 χρόνια

14.01.2026
Επόμενο
Καθηλωτικός Ralph Fiennes στο 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών  

Καθηλωτικός Ralph Fiennes στο 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών  

14.01.2026

Δες επίσης

Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA
TV

Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA

14.01.2026
Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»
TV

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

13.01.2026
Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει ξανά με νέες ανατροπές και πάθη
TV

Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει ξανά με νέες ανατροπές και πάθη

13.01.2026
Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026
TV

Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

12.01.2026
Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη
Corporate News

Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

12.01.2026
Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης
TV

Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης

12.01.2026
Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη
TV

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη

09.01.2026
EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο
TV

EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

09.01.2026
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026
TV

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026

09.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται