MasterChef 10: Ο επετειακός κύκλος που «τα καίει όλα» ξεκινάει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Τίποτα δεν είναι όπως το ξέραμε στο MasterChef! Νέοι παίκτες, σκληρότερες δοκιμασίες και 100.000€ στον νικητή

Το MasterChef επιστρέφει δυναμικά στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και τίποτα δεν θυμίζει όσα ξέραμε μέχρι τώρα. Ο πιο επιτυχημένος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής παγκοσμίως μπαίνει στον 10ο, επετειακό του κύκλο και έρχεται αποφασισμένος να αλλάξει τα δεδομένα, με περισσότερη ένταση, υψηλότερο επίπεδο και εκπλήξεις που δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο.

Οι αγαπημένες auditions επιστρέφουν, δίνοντας ξανά τον πρώτο λόγο στα πιάτα.

Κάθε δοκιμασία είναι μια νέα αρχή και κάθε προσπάθεια μπορεί να γίνει το εισιτήριο για την πιο απαιτητική κουζίνα της ελληνικής τηλεόρασης. Νέα πρόσωπα, διαφορετικές ιστορίες και μεγάλα όνειρα συναντιούνται με έναν κοινό στόχο: τη διάκριση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Στη θέση τους βρίσκονται και φέτος οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έτοιμοι να υποδεχτούν έναν κύκλο-ορόσημο. Οι δοκιμασίες γίνονται πιο σκληρές, οι μονομαχίες πιο έντονες και οι μπριγάδες πιο απαιτητικές από ποτέ, σε challenges όπου ο χρόνος και η λεπτομέρεια παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ο 10ος κύκλος του MasterChef ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά, φέρνοντας ανατροπές που δοκιμάζουν όχι μόνο τις μαγειρικές ικανότητες, αλλά και τον χαρακτήρα των διαγωνιζομένων. Δημιουργικότητα, πίεση, ένταση και συναισθήματα συνθέτουν ένα ταξίδι που υπόσχεται δυνατές στιγμές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να κατακτήσει τον τίτλο του MasterChef, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ, σε έναν κύκλο όπου όλα ξεκινούν από την αρχή και τίποτα δεν είναι δεδομένο.

