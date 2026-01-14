Mad Bubble
Screen News 14.01.2026

Καθηλωτικός Ralph Fiennes στο 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών  

Η πολυαναμενόμενη ταινία κυκλοφορεί αύριο 15 Ιανουαρίου στα σινεμά με τον Ralph Fiennes να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σπάνια μια τέταρτη ταινία καταφέρνει όχι μόνο να σταθεί επάξια στο ύψος ενός επιτυχημένου κινηματογραφικού σύμπαντος, αλλά και να αναδειχθεί ως η κορυφαία στιγμή του. Το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» έρχεται να διαψεύσει κάθε επιφύλαξη, προσφέροντας το πιο ώριμο, σκληρό και συναισθηματικά φορτισμένο κεφάλαιο της εμβληματικής σειράς τρόμου, η οποία ξεκίνησε το 2003 από τον Danny Boyle και τον Alex Garland. Η ταινία κυκλοφορεί αύριο 15 Ιανουαρίου στα ελληνικά σινεμά και θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές αφίξεις της χρονιάς.

Τη σκηνοθεσία αυτή τη φορά αναλαμβάνει η Nia DaCosta, παραδίδοντας ένα έργο γεμάτο ενέργεια, ωμότητα και δραματική ένταση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Ralph Fiennes και Jack O’Connell, σε μια εκρηκτική αντιπαράθεση που δίνει νέο βάθος στο σύμπαν της σειράς. Η ερμηνεία του Ralph Fiennes ξεχωρίζει ως μία από τις πιο τολμηρές και απελευθερωμένες της καριέρας του, με μια σκηνή όπου χορεύει υπό τους ήχους του «The Number of the Beast» των Iron Maiden να αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς. Πρόκειται για μια στιγμή ακραίας κινηματογραφικής έντασης, που αποτυπώνει τη διονυσιακή τρέλα και το υπόγειο χιούμορ της ταινίας.

Το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» ακολουθεί άμεσα τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας. Ο νεαρός Spike, τον οποίο υποδύεται ο Alfie Williams, εγκαταλείπει την υποτιθέμενη ασφάλεια του Holy Island στα ανοιχτά της βορειοανατολικής Αγγλίας και εισέρχεται στην ηπειρωτική χώρα, η οποία παραμένει βυθισμένη στο χάος της μόλυνσης. Το ταξίδι του καθοδηγείται από τις φήμες γύρω από έναν μυστηριώδη γιατρό, τον Dr Ian Kelson, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ralph Fiennes. Ο χαρακτήρας αυτός έχει δημιουργήσει ένα μακάβριο μνημείο από οστά, έναν «ναό» αφιερωμένο στην πεσμένη ανθρωπότητα, προσπαθώντας να διατηρήσει μια αίσθηση ηθικής και πολιτισμού σε έναν διαλυμένο κόσμο.

Η μεγάλη ανατροπή της ταινίας έγκειται στο γεγονός ότι οι ζόμπι περνούν σε δεύτερο πλάνο. Η πραγματική απειλή προέρχεται από μια βίαιη ομάδα μη μολυσμένων ανθρώπων, μια συμμορία με αισθητική που θυμίζει «Κουρδιστό Πορτοκάλι», με αρχηγό τον Sir Lord Jimmy Crystal, τον οποίο υποδύεται ο Jack O’Connell. Ο χαρακτήρας αυτός, ντυμένος με φόρμες και ξανθές περούκες εμπνευσμένες από τον Jimmy Savile, έχει οικοδομήσει μια διεστραμμένη ιδεολογία εξουσίας, επιβάλλοντας την κυριαρχία του μέσα από ακραία βία και ψυχολογικό τρόμο. Ο Jack O’Connell παραδίδει μια ερμηνεία ταυτόχρονα αποκρουστική και μαγνητική, καθιστώντας τον Sir Lord Jimmy έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους ανταγωνιστές της σειράς.

Παράλληλα, ο Dr Ian Kelson του Ralph Fiennes αποκαλύπτεται ως μια μορφή σχεδόν χριστιανικής πραότητας. Με το παράξενο πορτοκαλί δέρμα του, αποτέλεσμα αυτοσχέδιας θεραπείας με ιώδιο, και με μια στάση βαθιάς μη βίας, προσπαθεί να κατανοήσει και να εξημερώσει τον λεγόμενο «άλφα ζόμπι» Samson, τον οποίο υποδύεται ο Chi Lewis Parry. Η σχέση αυτή προσδίδει απρόσμενη πολυπλοκότητα στο αφήγημα, μετατρέποντας το τέρας σε σύμβολο μετάβασης και όχι απλής απειλής. Η Nia DaCosta παραδίδει μια ταινία σκληρή, αιματηρή και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Το «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών» επενδύει λιγότερο στον τρόμο της μόλυνσης και περισσότερο στη σύγκρουση χαρακτήρων, στην κατάρρευση της ηθικής και στη διαρκή πάλη για εξουσία και επιβίωση. Είναι ένα φιλμ που αποδεικνύει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε έναν μεταποκαλυπτικό κόσμο δεν είναι πάντα οι νεκροί που περπατούν, αλλά οι ζωντανοί που έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ανθρωπιά.

Με δυνατές ερμηνείες, σκηνοθετική τόλμη και αφηγηματικό βάθος, η ταινία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το συγκεκριμένο κινηματογραφικό σύμπαν όχι μόνο δεν έχει εξαντληθεί, αλλά βρίσκεται στην πιο ώριμη και συναρπαστική του φάση. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να το διαπιστώσει από αύριο 15 Ιανουαρίου στις σκοτεινές αίθουσες.

