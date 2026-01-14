Mad Bubble
TV & Media 14.01.2026

Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA

Μαύρη κωμωδία, μυστικά και εκκεντρικοί χαρακτήρες στη νέα σειρά που μόλις ξεκίνησε γυρίσματα
Τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA με τίτλο «Κάμπινγκ» βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και το τηλεοπτικό τοπίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια κωμωδία που συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα και γενναίες δόσεις μαύρης κωμωδίας. Πρόκειται για μια ιστορία που τοποθετείται μακριά από τα συνηθισμένα, σε έναν χώρο όπου τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, πλαισιωμένους από μια δυνατή ομάδα αγαπημένων ηθοποιών. Η σειρά ακολουθεί τον Ιορδάνη, ο οποίος αποφασίζει να κάνει τη δική του προσωπική επανάσταση. Πακετάρει τα απολύτως απαραίτητα, παίρνει μαζί του μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και μετακομίζει με τα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος κόσμος», αναζητώντας ηρεμία και έναν τρόπο να ξεφύγει από το παρελθόν του.

Σύντομα, όμως, γίνεται σαφές πως το συγκεκριμένο κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας χώρος διαμονής. Λειτουργεί ως μια ιδιότυπη μικρογραφία της κοινωνίας, με τους δικούς της άγραφους κανόνες και μια ιδιαίτερη φιλοσοφία ζωής, υπό το άγρυπνο βλέμμα του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή. Εκεί, ο Ιορδάνης και τα παιδιά του έρχονται σε επαφή με μια πολύχρωμη παρέα εκκεντρικών χαρακτήρων, ανθρώπων με μυστικά και ιδιαιτερότητες που θα ανατρέψουν πλήρως την καθημερινότητά τους.

Με όχημα το χιούμορ, το «Κάμπινγκ» εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες συγκρούσεις και τη δυναμική που γεννιέται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Στον πυρήνα της, η σειρά μιλά για την ανάγκη του ανήκειν, τη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας, χωρίς να φοβάται να αγγίξει πιο σκοτεινές ή αιχμηρές πλευρές.

Το «Κάμπινγκ» ξεκινά το ταξίδι του προς τη μικρή οθόνη και υπόσχεται ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές, φυσικά μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου.

Η σειρά βασίζεται στο «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη. Την απόδοση και διασκευή του σεναρίου υπογράφουν η Έλενα Σολωμού και ο Κωστής Παπαδόπουλος, τη σκηνοθεσία ο Σέργιος Κωνσταντινίδης, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει ο Θωμάς Βαρβίας. Τη σκηνογραφία επιμελείται ο Δημήτρης Κατσίκης, τα κοστούμια η Βασιλική Σύρμα και την εκτέλεση παραγωγής η Primavisione. Την παραγωγή έχει αναλάβει η ALTER EGO MEDIA για το MEGA.

