Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει την track list του νέου album «Don’t Be Dumb»

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του άλμπουμ ο A$AP Rocky δίνει στη δημοσιότητα την πλήρη tracklist και επιβεβαιώνει την επιστροφή του μετά από 8 χρόνια

Η αναμονή για το νέο άλμπουμ του A$AP Rocky φτάνει στο τέλος της, καθώς ο Αμερικανός ράπερ αποκάλυψε επίσημα τη λίστα τραγουδιών του «Don’t Be Dumb». Η ανακοίνωση έγινε στις 14 Ιανουαρίου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του δίσκου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου. Πρόκειται για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του και το πρώτο μετά το «TESTING» του 2018.

Το «Don’t Be Dumb» αποτελείται συνολικά από 15 τραγούδια και περιλαμβάνει ένα skit, ενώ στη λίστα βρίσκονται και τα ήδη γνωστά singles «Helicopter» και «Punk Rocky». Παρά το γεγονός ότι δεν ανακοινώνονται συμμετοχές άλλων καλλιτεχνών, ο A$AP Rocky άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εκπλήξεων την ημέρα της κυκλοφορίας, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες εκ των προτέρων.

Σε ανάρτησή του για την αποκάλυψη του tracklist, ο A$AP Rocky έγραψε «Don’t Be Dumb official tracklist exclusive vinyl available now», συνοδεύοντας το μήνυμα με αφίσες και ειδικές εκδόσεις βινυλίου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το άλμπουμ έχει ήδη ξεπεράσει τις 130000 προπωλήσεις πριν ακόμη γίνει διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες, στοιχείο που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Η ανταπόκριση από τον χώρο της hip hop ήταν άμεση. Ο Pusha T χαρακτήρισε το project «FLAMES», ενώ οι Three 6 Mafia σχολίασαν «FIRE ROLL OUT MANE», εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή τους στον καλλιτέχνη. Τα σχόλια αυτά ενισχύουν την αίσθηση ότι η επιστροφή του A$AP Rocky αντιμετωπίζεται ως σημαντικό γεγονός για τη σύγχρονη rap σκηνή.

Το τραγούδι «Punk Rocky» κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου και συνοδεύτηκε από ένα έντονα κινηματογραφικό και χαοτικό video clip με πρωταγωνίστρια τη Winona Ryder. Ακολούθησε το «Helicopter», το οποίο συμπλήρωσε το πρώτο δείγμα της αισθητικής του νέου άλμπουμ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο A$AP Rocky υποδύεται συνολικά 6 διαφορετικά alter ego στο «Don’t Be Dumb», στοιχείο που υποδηλώνει μια πολυεπίπεδη αφηγηματική προσέγγιση.

Το προηγούμενο άλμπουμ του, «Testing», είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο 4 του Billboard 200 το 2018. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν θα ακολουθήσει περιοδεία για την υποστήριξη του νέου δίσκου, είναι ήδη επιβεβαιωμένο ότι ο A$AP Rocky θα είναι headliner στο Governors Ball 2026 στη Νέα Υόρκη, στις 7 Ιουνίου. Με το «Don’t Be Dumb», ο A$AP Rocky επιχειρεί μια δυναμική επιστροφή στη δισκογραφία, συνδυάζοντας την αναγνωρίσιμη αισθητική του με νέα δημιουργικά πρόσωπα. Όλα δείχνουν ότι η κυκλοφορία του άλμπουμ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Η track list του «Don’t Be Dumb»

«Order of Protection» «Helicopter» «Interrogation» skit «Stole Ya Flow» «Stay Here» «Playa» «Trespass» «Stop Snitching» «STFU» «Punk Rocky» «Air Force» Black DeMarco «Whiskey» Release Me «Robbery» «Don’t Be Dumb / Trip Baby» «The End»

