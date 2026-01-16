Mad Bubble
16.01.2026

Ελεονώρα Μελέτη: Η αποκάλυψη για κακοποίηση σε σχέση της μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ελεονώρα Μελέτη αποκαλύπτει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπήρξε θύμα σωματικής κακοποίησης
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τις γυναικοκτονίες, όπου η Ελεονώρα Μελέτη προχώρησε σε μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική εξομολόγηση, που καθήλωσε τους παρευρισκόμενους.

Μετά τις μαρτυρίες συγγενών θυμάτων γυναικοκτονιών, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, ξεσπώντας σε κλάματα. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στον αβάσταχτο πόνο των μητέρων που χάνουν τα παιδιά τους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να γίνει πραγματικά κατανοητό από όσους δεν το έχουν βιώσει.

«Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους, υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω κι εγώ μια κόρη. Είναι μόλις 7 χρονών και αναρωτιέμαι αν το δικό μου παιδί θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο με κάτι σαν κι αυτό που ζήσατε εσείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στις οικογένειες των θυμάτων. «Δεν μπορώ να σας καταλάβω», πρόσθεσε με ειλικρίνεια.

Συνεχίζοντας, η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε πως ο πόνος της απώλειας ενός παιδιού δεν μπορεί να συγκριθεί ή να εξηγηθεί με λόγια. «Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι καταλαβαίνει μια άλλη μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω, και εύχομαι να μη μάθω», είπε με φανερή συναισθηματική φόρτιση.

Η συγκλονιστική στιγμή κορυφώθηκε όταν η ευρωβουλευτής αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης σε σχέση με έντονη σωματική βία. «Είμαι εδώ και ως γυναίκα που έχει υπάρξει θύμα σωματικής κακοποίησης στη σχέση της», δήλωσε, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή της με τα γυναικεία δικαιώματα δεν προέκυψε τυχαία.

«Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα γίνω η “μπουμπουλίνα” των γυναικείων δικαιωμάτων. Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου βιώματα. Ήμουν πιο τυχερή, γιατί μπορούσα να δω, να καταλάβω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Απλά ήμουν πιο τυχερή», κατέληξε.

Η παρέμβασή της ανέδειξε με έντονο τρόπο την ανάγκη για ουσιαστική προστασία των γυναικών, αλλά και για συνεχή πολιτική και κοινωνική δράση απέναντι στη βία και τις γυναικοκτονίες, που εξακολουθούν να συγκλονίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία.

