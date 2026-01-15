Mad Bubble
Celeb News 15.01.2026

Τζένη Θεωνά: Καταγράφει την αντίδραση του μωρού στη μουσική του Δήμου Αναστασιάδη

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης ζουν μια περίοδο απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας, απολαμβάνοντας στιγμές με τα παιδιά τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Τζένη Θεωνά ζει μια περίοδο γεμάτη χαρά και οικογενειακή αρμονία. Η ηθοποιός, που πριν λίγους μήνες έγινε μητέρα για δεύτερη φορά από τον έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη, απολαμβάνει κάθε στιγμή με τα παιδιά της και δεν κρύβει την ευτυχία της.

Ο ρόλος της μητέρας φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στην ηθοποιό, η οποία, παρά τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες των πρώτων μηνών με ένα νεογέννητο, δείχνει να βρίσκεται στα καλύτερά της.

Σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις της στο Instagram, μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της: ο Δήμος κάθεται στο πιάνο τους στο καθιστικό, δίπλα σε ένα μεγάλο παράθυρο με θέα, και παίζει ένα αγαπημένο τραγούδι, ενώ ο μικρότερος γιος τους, λίγων μηνών, χοροπηδάει και κουνιέται στον ρυθμό της μουσικής, απολαμβάνοντας κάθε νότα.

Το ζευγάρι φαίνεται πιο δεμένο από ποτέ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε για την πληρότητα που νιώθει: «Είναι μια φάση της ζωής μου που αισθάνομαι ολοκλήρωση. Γυρνάω σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε “δες τι φτιάξαμε”, γιατί 11 χρόνια μετά είμαστε ακόμη εδώ, δεν τα παρατήσαμε. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, ερωτευμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι».

Όσο για την Τζένη, ο Δήμος αποκάλυψε: «Τρελαίνεται για την οικογένεια, για τα παιδιά. Θα μπορούσε να έχει άνετα δέκα παιδιά και να είναι τρισευτυχισμένη». Παράλληλα, εξήγησε πως η Τζένη, που γνωρίσαμε αρχικά ως λαμπερή ηθοποιό, φαίνεται ότι βρίσκει στον οικογενειακό της ρόλο έναν νέο άξονα στη ζωή της. «Το κομμάτι της οικογένειας και των παιδιών την αφορά πάρα πολύ», σημείωσε.

Ο Δήμος μάλιστα έχει χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο ως μία από τις καλύτερες της ζωής του, αναγνωρίζοντας τη σημασία της οικογένειας και της αγάπης που μοιράζεται με την Τζένη και τα παιδιά τους.

Η Τζένη Θεωνά γέννησε το δεύτερο παιδί της στις 4 Οκτωβρίου, ενώ ο πρώτος γιος του ζευγαριού, Αρίωνας, είναι πλέον 6 ετών. Το ζευγάρι φαίνεται να ζει καθημερινά στιγμές γεμάτες χαρά, αγάπη και τρυφερότητα, αποδεικνύοντας ότι η οικογενειακή ευτυχία μπορεί να συνδυάζεται άψογα με την επαγγελματική και προσωπική ζωή.

