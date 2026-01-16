Αιμίλιος Χειλάκης: Μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο ηθοποιός μοιράστηκε την ευχή του για τη νέα χρονιά, εκφράζοντας την αγάπη του για την οικογένεια και τους συνεργάτες του, παρά τη δύσκολη προσωπική του κατάσταση

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε στις κάμερες κατά την κοπή της πίτας για τη θεατρική παράσταση «Cancel», αποκαλύπτοντας ότι η νέα χρονιά ξεκίνησε για εκείνον με μια δύσκολη προσωπική πρόκληση.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς βιώνει την αρχή του 2026, ο ηθοποιός έκανε γνωστό ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, χωρίς όμως να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Δεν είναι εορταστικά τα πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα υγείας και η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα», δήλωσε, αφήνοντας σαφές ότι περνά μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.

Όταν οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να μάθουν περισσότερα για το πρόβλημα που τον απασχολεί, ο Αιμίλιος Χειλάκης απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι δυσάρεστο, δεν θα το συζητήσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα και πραγματικά δεν πρέπει να τα αναλύσουμε».

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να μοιραστεί την ευχή του για τη νέα χρονιά: «Να τελειώσει αυτό που έχω, να είμαστε όλοι καλά, να είμαι καλά με την Αθηνά μου και με τους συνεργάτες μου», είπε με ειλικρίνεια, δείχνοντας την αγάπη του για την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.

Η δήλωση του Αιμίλιου Χειλάκη υπενθυμίζει την ανθρώπινη πλευρά των αγαπημένων ηθοποιών και την αίσθηση της αλληλεγγύης που εκφράζεται σε δύσκολες στιγμές, ακόμη και μέσα στο φως της δημοσιότητας.





