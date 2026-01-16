Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα, το φαβορί-έκπληξη και η θέση της Ελλάδας

Oι στοιχηματικές εταιρείες έχουν αρχίσει να χαρτογραφούν το τοπίο, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα τραγούδια παραμένουν ακόμα άγνωστα στο κοινό.

Αν και ο παλμός της Eurovision ανεβαίνει παραδοσιακά όσο πλησιάζει ο Μάιος, ο ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός τραγουδιού φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε ρυθμούς… προβλέψεων. Τέσσερις μήνες πριν από την αυλαία της 70ής Eurovision, που φέτος θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν αρχίσει να χαρτογραφούν το τοπίο, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα τραγούδια παραμένουν ακόμα άγνωστα στο κοινό.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της έγκυρης πλατφόρμας Eurovision World, η οποία βασίζεται σε δεδομένα από κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες της Ευρώπης, το Ισραήλ εμφανίζεται να προηγείται καθαρά στις πρώτες αποδόσεις. Το προβάδισμα αυτό προκαλεί εύλογες απορίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, ενώ η συμμετοχή της εξακολουθεί να συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις αλλά και αποχωρήσεις.

Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων συναντάμε την Ουκρανία, μια χώρα που τα τελευταία χρόνια διατηρεί σταθερά δυναμική παρουσία στον διαγωνισμό, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Σουηδία, μία από τις παραδοσιακές «δυνάμεις» της Eurovision, με μακρά ιστορία επιτυχιών. Στην τέταρτη θέση ακολουθεί το Βέλγιο και στην Πέμπτη η Ιταλία. Έπονται η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Δανία και τη δέκατη θέση καταλαμβάνει η Νορβηγία. Εντέκατη είναι Γαλλία και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Δέκατη Τρίτη είναι η Πολωνία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, παρότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει, κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στη 14η θέση των στοιχηματικών προβλέψεων. Πρόκειται για μια θέση που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα αποκαλύπτονται οι περισσότερες συμμετοχές, αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές ανακατατάξεις στις αποδόσεις.

Η ελληνική συμμετοχή θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου, απέναντι σε χώρες που θεωρούνται ήδη «δυνατά χαρτιά» και έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, όπως το Ισραήλ και η Σουηδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ θα ανακοινώσει επίσημα την επιλογή του στις 20 Ιανουαρίου, ενώ η Σουηδία θα ακολουθήσει αρκετά αργότερα, στις 7 Μαρτίου. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ελληνική τηλεοπτική κάλυψη του διαγωνισμού, καθώς η Μπέττυ Μαγγίρα θα αναλάβει την παρουσίαση των δύο ημιτελικών και του μεγάλου τελικού, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά, σε μια τριάδα που υπόσχεται χιούμορ, εμπειρία και φρέσκια ματιά.

Αναλυτικά οι Χώρες:

Ισραήλ – 11% Ουκρανία – 9% Σουηδία – 8% Βέλγιο – 5% Ιταλία – 5% Φινλανδία – 4% Λουξεμβούργο – 4% Βουλγαρία – 4% Δανία – 4% Νορβηγία – 4% Γαλλία – 3% Ηνωμένο Βασίλειο – 3% Πολωνία – 3% Ελλάδα – 3% Μάλτα – 2% Εσθονία – 2% Κροατία – 2% Ελβετία – 2% Τσεχία – 2% Γερμανία – 2%

