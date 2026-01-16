Mad Bubble
MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

Οι κριτές του MasterChef κάνουν μάσκα ομορφιάς και ετοιμάζονται για την μεγάλη πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγο πριν ξαναφορέσουν τις ποδιές τους και πάρουν θέση πίσω από τους πάγκους της πιο διάσημης τηλεοπτικής κουζίνας, οι κριτές του MasterChef αποφάσισαν να χαλαρώσουν με έναν απρόσμενα… αναζωογονητικό τρόπο. Μετρώντας αντίστροφα για την πρεμιέρα του νέου κύκλου, έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο κοινό, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να συνδυάζουν επαγγελματισμό, χιούμορ και αυτοφροντίδα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης εμφανίστηκαν μαζί σε μια χαλαρή, backstage στιγμή, φορώντας μάσκες ομορφιάς και eye patches. Το στιγμιότυπο έδειχνε ξεκάθαρα πως οι τρεις σεφ είναι έτοιμοι για την επιστροφή τους στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά πιο ξεκούραστοι και ανανεωμένοι από ποτέ.

Η φωτογραφία ανέβηκε από τον Σωτήρη Κοντιζά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια σπάνια ματιά από τα παρασκήνια της προετοιμασίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος από likes και σχόλια, με τους fans του MasterChef να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της εκπομπής.

Ο 10ος, επετειακός κύκλος του MasterChef κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Star Channel, και ήδη έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Οι τρεις κριτές, που τα τελευταία χρόνια έχουν ταυτιστεί απόλυτα με το επιτυχημένο reality μαγειρικής, ετοιμάζονται να υποδεχτούν μια νέα φουρνιά διαγωνιζομένων, έτοιμοι για απαιτητικές δοκιμασίες και έντονες στιγμές.

Η φετινή σεζόν αναμένεται να έχει έντονο επετειακό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τηλεθεατές θα δουν δοκιμασίες εμπνευσμένες από τους πρώτους κύκλους του παιχνιδιού, συνδυασμένες όμως με το σύγχρονο format που καθιέρωσε το MasterChef τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, και το trailer της σεζόν είναι αποκαλυπτικό, με το μήνυμα: «Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!», προϊδεάζοντας για μια χρονιά γεμάτη νοσταλγία αλλά και ανατροπές.

Οι Κοντιζάς, Κουτσόπουλος και Ιωαννίδης αποτελούν πλέον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες τηλεοπτικές τριάδες. Με διαφορετικές προσωπικότητες και ξεχωριστό ύφος ο καθένας, καταφέρνουν να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο μέσα από τις μαγειρικές απαιτήσεις, αλλά και από τη δυναμική χημεία και τις αλληλεπιδράσεις τους. Αν η χαλαρή αυτή στιγμή με τις μάσκες ομορφιάς είναι προάγγελος της φετινής διάθεσης, τότε ο 10ος κύκλος του MasterChef υπόσχεται να συνδυάσει ένταση, συναίσθημα και χιούμορ όσο ποτέ. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και η κουζίνα ετοιμάζεται να πάρει ξανά… φωτιά.

