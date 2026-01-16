Rugby shirt: Πώς να φορέσεις το πιο casual-chic item της ντουλάπας σου

Από jeans μέχρι mini skirts και leather jackets, το rugby shirt φέτος συνδυάζει άνεση και πολυδιάστατο στιλ, αναδεικνύοντας το effortless chic σε κάθε εμφάνιση

Το rugby shirt φέτος αναδεικνύεται σε απόλυτο fashion must-have, συνδυάζοντας σπορτίφ αέρα με αξεπέραστη κομψότητα. Με τις oversized ρίγες της και την ανεπιτήδευτη άνεση που αποπνέει, καταφέρνει να μεταμορφώσει κάθε σύνολο, από casual jeans looks μέχρι πιο προσεγμένα layered outfits, σε στιλάτη δήλωση χωρίς προσπάθεια. Είναι το κομμάτι που δείχνει πως η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστική με την πολυτέλεια.

Η φετινή σεζόν ζητά κομμάτια που παίζουν με αντιθέσεις και συνδυάζουν πρακτικότητα με haute couture αισθητική, και το rugby shirt τα έχει όλα: versatile, ευκολοφόρετο και γεμάτο προσωπικότητα. Από το brunch με φίλες μέχρι το office meeting ή το χαλαρό coffee run, αυτή η polo γίνεται το νέο σήμα κατατεθέν του effortless chic, αποδεικνύοντας ότι το casual δεν είναι ποτέ βαρετό.

Διάβασε επίσης: Ούτε κολάν, ούτε φόρμες: Αυτό είναι το πιο comfy παντελόνι για τη σεζόν

Με light-wash τζιν

Ο πιο safe αλλά και κομψός συνδυασμός. Ένα ριγέ polo με ανοιχτόχρωμο τζιν δημιουργεί ένα effortless look. Ολοκλήρωσε το outfit με loafers για ένα casual αλλά polished αποτέλεσμα. Ιδανικό για home office ή καφέ με φίλους.

Με μίνι φούστα

Η oversized rugby shirt ισορροπεί τέλεια με μια μίνι φούστα, δημιουργώντας ένα preppy αλλά χαλαρό σύνολο. Πρόσθεσε loafers και ένα μακρύ trench coat για extra στιλ και layering.

Double denim

Το double denim δεν είναι ποτέ λάθος, ειδικά όταν προσθέτεις ένα ριγέ rugby shirt ανάμεσα στο τζιν παντελόνι και το τζιν μπουφάν. Το oversized fit χαρίζει relaxed και cool vibes, ιδανικό για street style εμφανίσεις.

Με δερμάτινο μπουφάν

Για πιο structured look, η rugby shirt συνδυάζεται με δερμάτινο jacket. Η αντίθεση των υφών και των γραμμών κάνει το outfit κομψό και μοντέρνο. Συνδύασε με τζιν ή χαλαρά παντελόνια για casual chic εμφανίσεις.

Διάβασε επίσης: Λευκές γόβες: To anti-trend που θα κάνει κάθε outfit σου να ξεχωρίζει

Δες κι αυτό…