Λευκές γόβες: To anti-trend που θα κάνει κάθε outfit σου να ξεχωρίζει

Οι λευκές γόβες και τα τακούνια γίνονται η πιο hot τάση της σεζόν, προσθέτοντας φως, αντίθεση και ανανέωση στα χειμερινά looks

Οι μαύρες γόβες παραμένουν κλασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, αλλά φέτος τον χειμώνα η μόδα στρέφεται σε πιο φωτεινές επιλογές. Το λευκό κερδίζει έδαφος και ξεχωρίζει στα πιο ενημερωμένα looks, από τα parties μέχρι τις πασαρέλες μεγάλων οίκων.

Τα λευκά τακούνια και οι λευκές γόβες φέρνουν μια αίσθηση φρεσκάδας και ανανέωσης. Παρά την πρακτικότητα του μαύρου, το λευκό δημιουργεί αντίθεση, φωτίζει το σύνολο και αναβαθμίζει αμέσως το στιλ.

Η δυναμική του λευκού βρίσκεται στην ικανότητά του να σπάει τη μονοτονία. Σε συνδυασμό με έντονα χρώματα, παστέλ αποχρώσεις ή ακόμα και total white looks, γίνεται το στοιχείο που τραβάει τα βλέμματα και δίνει μοντέρνα πινελιά σε κάθε outfit.

Στα καλσόν με μοτίβα ή δαντέλα, οι λευκές γόβες λειτουργούν ως κεντρικό κομμάτι, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τα υπόλοιπα στοιχεία του συνόλου. Παρά τη φροντίδα που απαιτούν για να παραμείνουν καθαρές, το λευκό προσθέτει φως, κομψότητα και μοντέρνο χαρακτήρα στα χειμερινά looks, αντικαθιστώντας την ασφάλεια του μαύρου με μια δόση τολμηρής φινέτσας.

