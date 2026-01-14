Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 14.01.2026

Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος συνεργάζονται ξανά

Ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι 25 χρόνων του Πασχάλη Τερζή με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει, φέρνοντας μια θρυλική συνεργασία ξανά στο προσκήνιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα γνώριμο καλλιτεχνικό δίδυμο της ελληνικής μουσικής ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο, φέρνοντας μαζί του έντονη συγκίνηση και νοσταλγία. Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος συναντιούνται ξανά δισκογραφικά, σε ένα τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους του λαϊκού τραγουδιού.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος μέσα από τα social media, μοιραζόμενος στιγμιότυπα από τη συνεργασία τους και προαναγγέλλοντας μια ερμηνεία «γεμάτη ψυχή». Πρόκειται για ένα κομμάτι που είχε ηχογραφηθεί πριν από περίπου 25 χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα παρέμενε στο αρχείο. Η νέα του κυκλοφορία έρχεται σαν μια δεύτερη ζωή για το τραγούδι, ενώ το οπτικό του κομμάτι θα παρουσιαστεί με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, αξιοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.

https://www.tiktok.com/@christodoulos.nik

Διάβασε επίσης: Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοινώνει το τέλος των Onirama

Την ίδια στιγμή, το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει φήμες γύρω από την κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή. Δημόσιες τοποθετήσεις ξεκαθάρισαν πως ο αγαπημένος τραγουδιστής έχει ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε στο παρελθόν και πως, παρά κάποια ήπια κινητικά ζητήματα, παραμένει ενεργός και λειτουργικός, διαψεύδοντας όσα ακούστηκαν περί σοβαρής κατάστασης.

Ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα, αφιερώνοντας χρόνο στους δικούς του ανθρώπους και σε στενούς φίλους από τον χώρο της μουσικής. Η επικείμενη αυτή κυκλοφορία, ωστόσο, θυμίζει στο κοινό τη δύναμη της φωνής του και τη διαχρονική αξία των συνεργασιών που άφησαν εποχή στο ελληνικό τραγούδι.

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
μουσική ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ Χρήστος Νικολόπουλος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)

Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)

14.01.2026
Επόμενο
Ο Καποδίστριας σπάει το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων

Ο Καποδίστριας σπάει το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων

14.01.2026

Δες επίσης

Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)
Μουσικά Νέα

Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)

14.01.2026
Eurovision Εθνικός Τελικός 2026: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τα 3 shows
Μουσικά Νέα

Eurovision Εθνικός Τελικός 2026: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τα 3 shows

14.01.2026
Οι Fleetwood Mac επιστρέφουν δυναμικά χάρη στο Stranger Things
Μουσικά Νέα

Οι Fleetwood Mac επιστρέφουν δυναμικά χάρη στο Stranger Things

14.01.2026
Eurovision 2026: Οι special εμφανίσεις 13 υποψηφίων μέσα από την κάμερα του MAD
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Οι special εμφανίσεις 13 υποψηφίων μέσα από την κάμερα του MAD

14.01.2026
Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοινώνει το τέλος των Onirama
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοινώνει το τέλος των Onirama

14.01.2026
Οι BTS ανακοινώνουν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις
Μουσικά Νέα

Οι BTS ανακοινώνουν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις

14.01.2026
Όλα τα μουσικά άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσουμε μέσα στο 2026
Μουσικά Νέα

Όλα τα μουσικά άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσουμε μέσα στο 2026

14.01.2026
Ο Apon προκαλεί σάλο στα social media με το teaser του νέου album
Μουσικά Νέα

Ο Apon προκαλεί σάλο στα social media με το teaser του νέου album

14.01.2026
Conchita: Αποχωρεί οριστικά από τον θεσμό της Eurovision
Μουσικά Νέα

Conchita: Αποχωρεί οριστικά από τον θεσμό της Eurovision

13.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται