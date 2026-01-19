Ο λόγος που ο Tom Ford απέλυσε τον Ashton Kutcher

Ο Ashton Kutcher θυμάται ένα περιστατικό από τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ με τον Tom Ford για τον οίκο Gucci

Ο Ashton Kutcher αποκάλυψε ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο μόντελινγκ απολύθηκε από επαγγελματική συνεργασία με τον οίκο Gucci, όταν ο τότε δημιουργικός διευθυντής Tom Ford έκρινε ότι το σώμα του δεν ανταποκρινόταν στα αισθητικά του πρότυπα. Την αποκάλυψη έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή του με αφορμή τη νέα του τηλεοπτική σειρά «The Beauty».

Ο Ashton Kutcher, ο οποίος ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο σε ηλικία 19 ετών, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την εικόνα και τις ανασφάλειες που κυριαρχούν στη βιομηχανία του θεάματος. Όπως ανέφερε, από πολύ νωρίς βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους που θεωρούσε τους πιο όμορφους στον κόσμο, για να συνειδητοποιήσει ότι «όλοι έχουν μια ανασφάλεια. Αν κοιτάξεις αρκετά τον εαυτό σου στον καθρέφτη, θα βρεις πάντα κάτι που δεν σου αρέσει ή που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό».

Διάβασε επίσης: Ο Ashton Kutcher αποκάλυψε πώς κατάφερε να ξεπεράσει το διαζύγιο του από την Demi Moore

Αναφερόμενος σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Ashton Kutcher εξήγησε ότι είχε επιλεγεί για αποκλειστική καμπάνια της Gucci, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Tom Ford βρισκόταν στο τιμόνι του οίκου. Ο ίδιος ταξίδεψε στην Ιταλία για τις πρόβες της επίδειξης, όπου του ζητήθηκε να εμφανιστεί στην πασαρέλα φορώντας ένα ροζ Speedo. «Με έβαλε να φορέσω ένα ροζ μαγιό και τότε ζύγιζα 80,7 κιλά. Το θυμάμαι ακριβώς. Μου είπε ότι είμαι πολύ παχύς και με απέλυσε», δήλωσε ο Ashton Kutcher. Όπως συμπλήρωσε, ο Tom Ford είχε ένα πολύ συγκεκριμένο αισθητικό όραμα για την εικόνα που ήθελε να παρουσιάσει εκείνη τη στιγμή.

Ο Ashton Kutcher τόνισε ότι σήμερα αντιμετωπίζει το περιστατικό με χιούμορ και ότι οι δύο άνδρες μπορούν πλέον να γελούν με αυτό. «Του λέω ότι ζύγιζα 80,7 κιλά και εκείνος επιμένει ότι ήμουν πολύ παχύς. Απλώς είχε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό του. Αυτό δεν σήμαινε ότι άξιζα λιγότερο, αλλά ότι δεν ήμουν αυτό που ήθελε εκείνη τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας την εμπειρία του με τη θεματολογία της σειράς «The Beauty», ο Ashton Kutcher υπογράμμισε ότι οι ανασφάλειες χτίζονται σταδιακά και αφορούν τους πάντες, ανεξαρτήτως φήμης ή επιτυχίας. «Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Όλοι έχουν κάτι που τους βαραίνει», σημείωσε. Η σειρά «The Beauty» κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου, με τον Ashton Kutcher να επιστρέφει σε έναν ρόλο που εξερευνά βαθιά ζητήματα εικόνας, ταυτότητας και κοινωνικής πίεσης, αντλώντας έμπνευση και από προσωπικές εμπειρίες που σημάδεψαν την πορεία του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό