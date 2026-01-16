Mad Bubble
Screen News 16.01.2026

Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό

Ο Ashton Kutcher μιλά για την πρώην σύζυγό του Demi Moore χρόνια μετά τον χωρισμό και τις αποκαλύψεις της ηθοποιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Περισσότερα από 10 χρόνια μετά το οριστικό τέλος του γάμου τους, ο Ashton Kutcher έκανε μια δημόσια τοποθέτηση που προκάλεσε αίσθηση, αναφερόμενος με θετικά λόγια στην πρώην σύζυγό του Demi Moore. Η δήλωσή του ξεχώρισε τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για τη χρονική στιγμή που έγινε, καθώς ακολούθησε μια μακρά περίοδο σιωπής και έντονων αποκαλύψεων από την πλευρά της ηθοποιού. Ο Ashton Kutcher και η Demi Moore παντρεύτηκαν το 2005, σε μια ένωση που απασχόλησε εκτενώς τα διεθνή μέσα λόγω της διαφοράς ηλικίας των 15 χρόνων που τους χώριζε. Το 2011 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ενώ το διαζύγιο ολοκληρώθηκε το 2013, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις του Χόλιγουντ εκείνης της περιόδου.

Η Demi Moore, η οποία είναι σήμερα 63 ετών, προχώρησε το 2019 σε μια σκληρή αποτίμηση της κοινής τους ζωής μέσα από τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Inside Out». Στο βιβλίο, η ηθοποιός κατηγόρησε ανοιχτά τον Ashton Kutcher για επανειλημμένες απιστίες, περιγράφοντας τη σχέση τους ως μια εμπειρία που της άφησε βαθιά τραύματα. Παρά το βαρύ αυτό παρελθόν, πριν από 3 χρόνια οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά με απρόσμενο τρόπο. Η Demi Moore πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση της AT&T μαζί με τη Mila Kunis, τη σημερινή σύζυγο του Ashton Kutcher, σχολιάζοντας με χιούμορ μπροστά στην κάμερα ότι έχουν «πολλά κοινά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Η δημόσια τοποθέτηση του Ashton Kutcher ήρθε με αφορμή την προώθηση της νέας του σειράς στο FX με τίτλο «The Beauty». Ερωτηθείς από το Entertainment Tonight για τις συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα στη σειρά του και την ταινία «The Substance» του 2024, στην οποία πρωταγωνιστεί η Demi Moore, ο ηθοποιός δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό του για την πρώην σύζυγό του. «Καταρχάς, η ερμηνεία της Ντέμι στο The Substance -προφανώς απέσπασε εξαιρετικές διακρίσεις– είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτήν, ήταν εκπληκτική» δήλωσε ο Ashton Kutcher, δίνοντας έμφαση στην καλλιτεχνική της πορεία και όχι στο προσωπικό τους παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σειρά «The Beauty» του Ryan Murphy, ο Ashton Kutcher υποδύεται τον δημιουργό ενός φαρμάκου που χαρίζει εντυπωσιακή ομορφιά, κρύβοντας όμως θανατηφόρες παρενέργειες. Αντίστοιχα, στην ταινία «The Substance», η Demi Moore ενσαρκώνει μια γηράσκουσα διασημότητα που καταφεύγει σε ένα παράνομο φάρμακο της μαύρης αγοράς, το οποίο δημιουργεί μια νεότερη εκδοχή του εαυτού της, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συνέπειες. Η ερμηνεία της Demi Moore στην ταινία απέσπασε εξαιρετική αναγνώριση, καθώς τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, Critics Choice Award και το βραβείο του Σωματείου Ηθοποιών SAG, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της επανεκκίνηση.

Η δήλωση του Ashton Kutcher, λιτή αλλά ξεκάθαρη, δείχνει ότι ο χρόνος μπορεί να μεταβάλει την οπτική ακόμη και στις πιο φορτισμένες σχέσεις. Χωρίς να αγγίζει το παρελθόν τους, επέλεξε να σταθεί στο παρόν και στην καλλιτεχνική αξία της Demi Moore, αποδεικνύοντας ότι η επαγγελματική αναγνώριση μπορεί να υπερβεί προσωπικές συγκρούσεις και παλιές πληγές.

Διάβασε επίσης: Χωρισμός μετά από 8 χρόνια γάμου για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα

Ashton Kutcher Demi Moore διαζύγιο ΧΩΡΙΣΜΟΣ
