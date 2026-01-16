Mad Bubble
Mad Bubble
Νέες κυκλοφορίες 16.01.2026

Γιώργος Νταλάρας – Οιδίπους Τύραννος:  Κυκλοφορούν τα τραγούδια της παράστασης

Τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης με μουσική του Goran Bregovic και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου σε συλλεκτική έκδοση από τη Minos EMI
Mad.gr

Η αρχαία τραγωδία επιστρέφει στο παρόν όταν βρίσκει φωνή ικανή να τη μεταφέρει πέρα από τον χρόνο. Στην περίπτωση του «Οιδίπους Τύραννος», αυτή η φωνή είναι του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος μετατρέπει τον λόγο της σκηνής σε μουσική εμπειρία με διάρκεια και βάθος. Τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης, όπως παρουσιάστηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, επανέρχονται σήμερα ως αυτοτελές έργο, φωτίζοντας τη σχέση της αρχαίας τραγωδίας με τη σύγχρονη ελληνική ερμηνεία και τη ζωντανή μνήμη του θεάτρου.

Αυτή η μουσική προσέγγιση δεν προέκυψε τυχαία, αλλά στηρίχθηκε σε μια βαθιά σκηνική και φιλοσοφική επεξεργασία του αρχαίου δράματος. Ο Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος υπέγραψε τη σκηνοθεσία της παράστασης και συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη ανάγνωση του έργου, αντιμετώπισε τον «Οιδίποδα Τύραννο» όχι ως μουσειακό κείμενο αλλά ως ζωντανό δραματικό οργανισμό. Οι σκέψεις του γύρω από τη μετάφραση, τον υποκριτικό κώδικα και τον ρόλο της μουσικής αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η παράσταση και κατ’ επέκταση το μουσικό έργο που παρουσιάζεται σήμερα.

Διάβασε επίσης: Η Αργεντινή τίμησε τον Γιώργο Νταλάρα – Του χάρισαν τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι

«Η κατανόηση των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών έχει πολλές φορές αποπροσανατολιστεί από τις εκάστοτε ακαδημαϊκές ερμηνείες, οι οποίες έχουν συσκοτιστεί από τον Ρομαντισμό. Οι δικές μου μεταφραστικές προσπάθειες έχουν σκοπό, όπως ισχυριζόταν και ο Γιώργος Χειμωνάς, να μεταφέρουν την αρχαία φωνή σε αναγνωρίσιμες δραματικές εντάσεις της σύγχρονης ελληνικής φωνής, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων εγκατεστημένων στην ποίησή μας ιδιωματικών σχημάτων. Οι σκηνοθετικές μου επιδιώξεις αποσκοπούν στον διαχωρισμό της έως τώρα διπλής και ταυτόχρονης αναφοράς στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο — αναφοράς που αποτέλεσε το επίσημο «πιστεύω» του νεοελληνικού κράτους και του πολιτιστικού κατεστημένου. Κατά τη γνώμη του Κορνήλιου Καστοριάδη, αυτή η αναφορά οδήγησε και οδηγεί σε αδιέξοδο, κυρίως επειδή οι δύο αυθεντίες που επικαλείται βρίσκονται σε διαμετρική αντίθεση μεταξύ τους. Ήταν λοιπόν σχεδόν φυσικό ο υποκριτικός μου κώδικας να ακολουθεί τη σκηνική γλώσσα ενός σύγχρονου εξπρεσιονισμού, μέσω του οποίου ο υποκριτής, όχι μόνον «επιθυμεί πάνω απ’ όλα να εκφράσει τον εαυτό του», αλλά ανοίγεται σε μια διαρκή καταβύθιση στο συλλογικό μας ασυνείδητο, παραμένοντας σε επαφή με την τρέχουσα ιστορική πραγματικότητα. Όσον αφορά τα Χορικά, πιο συγκεκριμένα, ακολουθώ την πληροφορία του Πλούταρχου στον Νικία, σύμφωνα με την οποία πολλοί Αθηναίοι αιχμάλωτοι, στην εχθρική Σικελία, τραγουδώντας χορικά του Ευριπίδη γλίτωσαν από τα φρικτά δεινά της αιχμαλωσίας. Μια τέτοια πληροφορία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολλά χορικά των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών είχαν αυτονομηθεί από το σώμα της τραγωδίας στην οποία ανήκαν και, ως αυτόνομα τραγούδια, συνέχισαν να ζουν στη μνήμη των πολιτών».

Με αυτές τις σκέψεις ο Γιώργος Κιμούλης ανέβασε πριν από 20 χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα την παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» σε σκηνοθεσία δική του και μετάφραση Κ.Χ.Μύρη, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην μουσική, την ερμηνεία και τον λόγο.

Ο Γιώργος Νταλάρας ως ερμηνευτής και Κορυφαίος του χορού ερμήνευσε τις μουσικές του Goran Bregovic σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου βασισμένα στον μύθο του Οιδίποδα. Η μουσική της παράστασης ηχογραφήθηκε ζωντανά στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε στο studio με την συμμετοχή εξαίρετων σολίστ μουσικών και λεπτομερή επεξεργασία, με ενορχήστρωση του Γιώργου Ζαχαρίου. Μετά από επανειλημμένες ακροάσεις όλα αυτό το διάστημα, ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον Γιώργο Κιμούλη και όλους τους συντελεστές αποφάσισαν να εκδώσουν αυτό το μουσικό υλικό. Έτσι, θα κυκλοφορήσει από την Minos EMI, a Universal Music Company, μία συλλεκτική έκδοση με την μουσική και τα τραγούδια της παράστασης που συνοδεύεται από έντυπο υλικό με πληροφορίες, κείμενα και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ – Τα τραγούδια της παράστασης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

Μουσική: Goran Bregovic – Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

  1. ΚΑΝΕΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ  Γιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  2. ΠΑΛΙΑ ΟΦΕΙΛΗ  Γιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  3. ΦΟΝΟΣΓιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  4. ΠΡΟΣΕΥΧΗ Αρετή Κετιμέ, Γιώργος Νταλάρας
  5. ΦΙΛΟΣΓιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  6. ΥΒΡΙΣΓιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  7. ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (μετάφραση Κ.Χ. Μύρης)  Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης
  8. ΠΑΝΤΟΥ ΜΗΔΕΝ  Γιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  9. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΜΑ Ο ΠΟΝΟΣ  Γιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία
  10. ΧΡΗΣΜΟΣ Γιώργος Νταλάρας
  11. ΚΑΝΕΙΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ & ΕΞΟΔΟΣ Γιώργος Νταλάρας, Χορός, Χορωδία

Βρείτε όλα τα τραγούδια του album σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://georgedalaras.lnk.to/OidipousTyrannos

Διάβασε επίσης: O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Goran Bregovic Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Γιώργος Κιμούλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ Λίνα Νικολακοπούλου Οιδίπους Τύραννος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Sharon Stone αποστομώνει νεαρούς που δεν την αναγνώρισαν και γίνεται viral

H Sharon Stone αποστομώνει νεαρούς που δεν την αναγνώρισαν και γίνεται viral

16.01.2026
Επόμενο
Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό

Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό

16.01.2026

Δες επίσης

Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει
Μουσική

Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει

16.01.2026
Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος τραγουδά «Το Παλιό Μου Παλτό»
Μουσική

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος τραγουδά «Το Παλιό Μου Παλτό»

16.01.2026
Ενθουσιασμένος ο Lenny Kravitz για το νέο album του Harry Styles
Μουσικά Νέα

Ενθουσιασμένος ο Lenny Kravitz για το νέο album του Harry Styles

16.01.2026
Η Hilary Duff επιστρέφει με το Roommates
Μουσικά Νέα

Η Hilary Duff επιστρέφει με το Roommates

16.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα, το φαβορί-έκπληξη και η θέση της Ελλάδας
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα, το φαβορί-έκπληξη και η θέση της Ελλάδας

16.01.2026
Η Eurovision κλείνει 70 χρόνια και το γιορτάζει με μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία
Μουσικά Νέα

Η Eurovision κλείνει 70 χρόνια και το γιορτάζει με μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία

16.01.2026
Αναμονή τέλος! Ο Harry Styles ανακοίνωσε νέο σόλο album
Μουσικά Νέα

Αναμονή τέλος! Ο Harry Styles ανακοίνωσε νέο σόλο album

16.01.2026
Σαρώνει η ταινία που φέρνει τους Stray Kids στη μεγάλη οθόνη – Δες το trailer
Μουσικά Νέα

Σαρώνει η ταινία που φέρνει τους Stray Kids στη μεγάλη οθόνη – Δες το trailer

16.01.2026
Η Gracie Abrams κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη
Μουσικά Νέα

Η Gracie Abrams κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη

15.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται