H Sharon Stone αποστομώνει νεαρούς που δεν την αναγνώρισαν και γίνεται viral

H Sharon Stone μετέτρεψε μια αγενή ερώτηση σε μήνυμα για τη φήμη, τη συνείδηση και τη δύναμη της επιμονής
Η Sharon Stone βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης μετά την εμφάνισή της στα βραβεία Awards 2026, όπου τιμήθηκε με βραβείο συνολικής προσφοράς και επέλεξε να απαντήσει δημόσια σε ένα περιστατικό που, όπως αποκάλυψε η ίδια, προηγήθηκε της ομιλίας της. Η 67χρονη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του ξενοδοχείου Sofitel Beverly Hills και ξεκίνησε τον λόγο της αναφερόμενη σε άτομα που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι μαζί της και δεν γνώριζαν ποια ήταν. Όπως αποκάλυψε ότι ένας νεαρός την πλησίασε και τη ρώτησε «ποια είσαι και γιατί κάθεσαι εδώ». Η ίδια μετέφερε την απάντησή της με ωμή ειλικρίνεια, λέγοντας ότι απάντησε «άντε στο διά%$#».

Η αντίδραση της αίθουσας ήταν άμεση, με το κοινό να αντιδρά έντονα, ωστόσο η Sharon Stone χρησιμοποίησε το περιστατικό ως αφορμή για να περάσει σε ένα ευρύτερο μήνυμα. Κάλεσε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα να αξιοποιήσουν τη δημόσια εικόνα και τη φήμη τους για κάτι ουσιαστικό, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια ξεκίνησε τη δράση της ως ακτιβίστρια όταν απέκτησε αναγνωρισιμότητα. Όπως ανέφερε, «η φήμη χωρίς επίγνωση και η επιτυχία χωρίς σκοπό είναι κενές».

Στη συνέχεια της σχεδόν 10λεπτης ομιλίας της, η Sharon Stone μίλησε για την επιμονή που επέδειξε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν διεκδικούσε ρόλους που πίστευε ότι της ανήκαν. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην ταινία «Basic Instinct», λέγοντας ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο, αλλά ήταν εκείνη που φρόντισε να αποκτήσει το σενάριο, να προετοιμαστεί για μήνες και να επιμείνει καθημερινά, επειδή ήξερε ότι αυτός ο ρόλος της ταίριαζε. Τόνισε ότι όταν ένας καλλιτέχνης θέλει κάτι πραγματικά, οφείλει να το κυνηγήσει, γιατί γνωρίζει πού μπορεί να σταθεί και πού μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα από την τέχνη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο κλείσιμο της ομιλίας της, η Sharon Stone επανήλθε στο περιστατικό, απευθυνόμενη στο κοινό με σαφήνεια. Τόνισε ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται από το αν αναγνωρίζεται από τους γύρω του και σημείωσε ότι η διαχρονικότητα κερδίζεται μέσα από το έργο και τη στάση ζωής. Ολοκληρώνοντας, δήλωσε χαρακτηριστικά «τώρα ξέρετε ποια είμαι», με την αίθουσα να την αποθεώνει.

Η ταυτότητα των ατόμων που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι με τη Sharon Stone δεν έγινε γνωστή, ενώ η ίδια δεν τους κατονόμασε σε κανένα σημείο της ομιλίας της. Το περιστατικό, ωστόσο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία της ηθοποιού, η οποία μετέτρεψε μια αγενή στιγμή σε δημόσιο μάθημα αξιοπρέπειας, αυτογνωσίας και καλλιτεχνικής συνέπειας.

