Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 15.01.2026

Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Η γυναίκα που ήταν γνωστή ως Bibi πέθανε μετά από μακρά μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου λίγους μήνες αφότου αποκαλύφθηκε η ύπαρξή της στη βιογραφία «Love, Freddie»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η οικογένεια της γυναίκας που παρουσιαζόταν ως η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury ανακοίνωσε τον θάνατό της σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης. Η είδηση έγινε γνωστή λίγους μόλις μήνες μετά τη δημόσια αποκάλυψη της ύπαρξής της, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από την προσωπική ζωή του εμβληματικού τραγουδιστή των Queen. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν σε διεθνή δημοσιεύματα, ο Freddie Mercury αποκαλούσε την κόρη του με το υποκοριστικό Bibi και διατηρούσε μαζί της στενή σχέση μέχρι τον θάνατό του το 1991. Η συγγραφέας Lesley Ann Jones, η οποία αποκάλυψε την ιστορία στο βιβλίο «Love, Freddie» που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, ανέφερε ότι ο Freddie Mercury τη χαρακτήριζε επίσης «θησαυρό μου» και «μικρό βατραχάκι μου», εκφράσεις που χρησιμοποιούσε ιδιωτικά για εκείνη.

Η Lesley Ann Jones υποστήριξε ότι τραγούδια των Queen όπως τα «Bijou» και «Don’t Try So Hard» γράφτηκαν με έμπνευση την κόρη του Freddie Mercury, επισημαίνοντας ότι ο καλλιτέχνης διατηρούσε έναν βαθύ και προστατευτικό δεσμό μαζί της. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη της Bibi κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες και αποκαλύφθηκε μόνο μέσα από το υλικό που η ίδια αποφάσισε να μοιραστεί. Ο σύζυγος της Bibi, Thomas, επιβεβαίωσε τον θάνατό της, δηλώνοντας ότι έφυγε από τη ζωή ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης. Όπως ανέφερε, άφησε πίσω της δύο γιους ηλικίας 9 και 7 ετών και οι στάχτες της σκορπίστηκαν στους Άλπεις, όπως ήταν η επιθυμία της.

Διάβασε επίσης: Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

Η Lesley Ann Jones δήλωσε συντετριμμένη από την απώλεια, τονίζοντας ότι η Bibi είχε έναν ξεκάθαρο στόχο. Όπως είπε «ήθελε να αποκαταστήσει την αλήθεια για τον Freddie Mercury και να αμφισβητήσει τις ανακρίβειες και τις επανερμηνείες της ζωής του που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια». Πρόσθεσε επίσης ότι η Bibi έθεσε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα, παρά το γεγονός ότι ήταν σοβαρά άρρωστη καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου. Στο «Love, Freddie» περιγράφεται ότι ο Freddie Mercury απέκτησε παιδί το 1976 από σχέση με παντρεμένη φίλη του και ότι προστάτευσε με απόλυτη μυστικότητα την ύπαρξη της κόρης του. Η Bibi είχε παρακολουθήσει συναυλίες των Queen και παρακολουθούσε τις περιοδείες του πατέρα της πάνω σε μια υδρόγειο που της είχε χαρίσει ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων που ο Freddie Mercury φέρεται να παρέδωσε στην κόρη του λίγο πριν από τον θάνατό του το 1991. Η ύπαρξη αυτών των ημερολογίων αμφισβητήθηκε δημόσια από τη Mary Austin, πρώην αρραβωνιαστικιά και στενή σύντροφο του Freddie Mercury, η οποία είχε δηλώσει ότι θα ήταν «έκπληξη» για εκείνη αν ο τραγουδιστής είχε κόρη και ότι δεν γνώριζε τίποτα για ημερολόγια ή σημειωματάρια. Η Lesley Ann Jones υποστήριξε ότι η ασθένεια της Bibi είχε εμφανιστεί από πολύ νεαρή ηλικία και ότι η οικογένειά της μετακινούνταν συχνά για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Όπως ανέφερε, η ασθένεια υποχώρησε για κάποια χρόνια πριν επανεμφανιστεί, γεγονός που οδήγησε την Bibi να επικοινωνήσει μαζί της, έχοντας διαβάσει το βιβλίο «Love of My Life» του 2021.

Σε προσωπική της δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, η Bibi είχε εξηγήσει γιατί δεν μίλησε νωρίτερα. Όπως είχε αναφέρει «δεν ήθελα να μοιραστώ τον πατέρα μου με όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να μεγαλώσει και να χτίσει τη ζωή της χωρίς εκείνον, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θρηνούσε τον Freddie Mercury ως παγκόσμιο είδωλο. Η ιστορία της «κρυφής» κόρης του Freddie Mercury κλείνει με τον θάνατό της, αφήνοντας πίσω της ένα αφήγημα που συνεχίζει να προκαλεί συγκίνηση και αντιπαράθεση γύρω από τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Διάβασε επίσης: Νέα βιογραφία αποκαλύπτει την κρυφή κόρη του Freddie Mercury

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bibi Freddie Freddie Mercury Lesley Ann Jones love ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΡΗ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

15.01.2026
Επόμενο
Ούτε κολάν, ούτε φόρμες: Αυτό είναι το πιο comfy παντελόνι για τη σεζόν

Ούτε κολάν, ούτε φόρμες: Αυτό είναι το πιο comfy παντελόνι για τη σεζόν

15.01.2026

Δες επίσης

Αργύρης Αγγέλου – Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα»
Celeb News

Αργύρης Αγγέλου – Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα»

15.01.2026
Τζένη Θεωνά: Καταγράφει την αντίδραση του μωρού στη μουσική του Δήμου Αναστασιάδη
Celeb News

Τζένη Θεωνά: Καταγράφει την αντίδραση του μωρού στη μουσική του Δήμου Αναστασιάδη

15.01.2026
David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή
Celeb News

David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή

15.01.2026
Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ
Celeb News

Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ

14.01.2026
Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση
Celeb News

Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

14.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

14.01.2026
Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok
Celeb News

Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

14.01.2026
Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό
Celeb News

Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

14.01.2026
Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες
Celeb News

Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

14.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται