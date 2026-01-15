Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Η οικογένεια της γυναίκας που παρουσιαζόταν ως η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury ανακοίνωσε τον θάνατό της σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης. Η είδηση έγινε γνωστή λίγους μόλις μήνες μετά τη δημόσια αποκάλυψη της ύπαρξής της, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από την προσωπική ζωή του εμβληματικού τραγουδιστή των Queen. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν σε διεθνή δημοσιεύματα, ο Freddie Mercury αποκαλούσε την κόρη του με το υποκοριστικό Bibi και διατηρούσε μαζί της στενή σχέση μέχρι τον θάνατό του το 1991. Η συγγραφέας Lesley Ann Jones, η οποία αποκάλυψε την ιστορία στο βιβλίο «Love, Freddie» που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, ανέφερε ότι ο Freddie Mercury τη χαρακτήριζε επίσης «θησαυρό μου» και «μικρό βατραχάκι μου», εκφράσεις που χρησιμοποιούσε ιδιωτικά για εκείνη.

Η Lesley Ann Jones υποστήριξε ότι τραγούδια των Queen όπως τα «Bijou» και «Don’t Try So Hard» γράφτηκαν με έμπνευση την κόρη του Freddie Mercury, επισημαίνοντας ότι ο καλλιτέχνης διατηρούσε έναν βαθύ και προστατευτικό δεσμό μαζί της. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη της Bibi κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες και αποκαλύφθηκε μόνο μέσα από το υλικό που η ίδια αποφάσισε να μοιραστεί. Ο σύζυγος της Bibi, Thomas, επιβεβαίωσε τον θάνατό της, δηλώνοντας ότι έφυγε από τη ζωή ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης. Όπως ανέφερε, άφησε πίσω της δύο γιους ηλικίας 9 και 7 ετών και οι στάχτες της σκορπίστηκαν στους Άλπεις, όπως ήταν η επιθυμία της.

Διάβασε επίσης: Οι Queen θέλουν να «φέρουν» ξανά στη σκηνή τον Freddie Mercury μέσω AI

Η Lesley Ann Jones δήλωσε συντετριμμένη από την απώλεια, τονίζοντας ότι η Bibi είχε έναν ξεκάθαρο στόχο. Όπως είπε «ήθελε να αποκαταστήσει την αλήθεια για τον Freddie Mercury και να αμφισβητήσει τις ανακρίβειες και τις επανερμηνείες της ζωής του που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια». Πρόσθεσε επίσης ότι η Bibi έθεσε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα, παρά το γεγονός ότι ήταν σοβαρά άρρωστη καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου. Στο «Love, Freddie» περιγράφεται ότι ο Freddie Mercury απέκτησε παιδί το 1976 από σχέση με παντρεμένη φίλη του και ότι προστάτευσε με απόλυτη μυστικότητα την ύπαρξη της κόρης του. Η Bibi είχε παρακολουθήσει συναυλίες των Queen και παρακολουθούσε τις περιοδείες του πατέρα της πάνω σε μια υδρόγειο που της είχε χαρίσει ο ίδιος.

Το βιβλίο βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων που ο Freddie Mercury φέρεται να παρέδωσε στην κόρη του λίγο πριν από τον θάνατό του το 1991. Η ύπαρξη αυτών των ημερολογίων αμφισβητήθηκε δημόσια από τη Mary Austin, πρώην αρραβωνιαστικιά και στενή σύντροφο του Freddie Mercury, η οποία είχε δηλώσει ότι θα ήταν «έκπληξη» για εκείνη αν ο τραγουδιστής είχε κόρη και ότι δεν γνώριζε τίποτα για ημερολόγια ή σημειωματάρια. Η Lesley Ann Jones υποστήριξε ότι η ασθένεια της Bibi είχε εμφανιστεί από πολύ νεαρή ηλικία και ότι η οικογένειά της μετακινούνταν συχνά για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Όπως ανέφερε, η ασθένεια υποχώρησε για κάποια χρόνια πριν επανεμφανιστεί, γεγονός που οδήγησε την Bibi να επικοινωνήσει μαζί της, έχοντας διαβάσει το βιβλίο «Love of My Life» του 2021.

Σε προσωπική της δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, η Bibi είχε εξηγήσει γιατί δεν μίλησε νωρίτερα. Όπως είχε αναφέρει «δεν ήθελα να μοιραστώ τον πατέρα μου με όλο τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να μεγαλώσει και να χτίσει τη ζωή της χωρίς εκείνον, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θρηνούσε τον Freddie Mercury ως παγκόσμιο είδωλο. Η ιστορία της «κρυφής» κόρης του Freddie Mercury κλείνει με τον θάνατό της, αφήνοντας πίσω της ένα αφήγημα που συνεχίζει να προκαλεί συγκίνηση και αντιπαράθεση γύρω από τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Διάβασε επίσης: Νέα βιογραφία αποκαλύπτει την κρυφή κόρη του Freddie Mercury

Δες κι αυτό…