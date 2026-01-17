Mad Bubble
Μουσικά Νέα 17.01.2026

Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά τη σειρά Harry Potter

Ο βραβευμένος συνθέτης Hans Zimmer και η ομάδα Bleeding Fingers καλούνται να συνεχίσουν μια εμβληματική μουσική κληρονομιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά εγχειρήματα της δεκαετίας αποκτά πλέον και τη μουσική του ταυτότητα, καθώς ο Hans Zimmer επιβεβαιώθηκε ως ο βασικός συνθέτης της νέας σειράς «Harry Potter» που ετοιμάζει το HBO. Η συμμετοχή του πολυβραβευμένου δημιουργού προσθέτει ιδιαίτερο βάρος σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον μαγικό κόσμο της J K Rowling σε μια νέα γενιά θεατών. Ο Hans Zimmer θα υπογράψει τη μουσική της σειράς μαζί με το συλλογικό σχήμα Bleeding Fingers, το οποίο συνίδρυσε ο ίδιος με τους Russell Emanuel και Steven Kofsky. Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τη δουλειά της πάνω στη σύνθεση, αναλαμβάνοντας ένα έργο υψηλών απαιτήσεων, δεδομένης της ιστορίας και της απήχησης του συγκεκριμένου franchise.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» αποτελεί επανεκκίνηση της ιστορίας που ανέδειξε παγκοσμίως τους Daniel Radcliffe και Emma Watson, ενώ καλείται να σταθεί αντάξια της κινηματογραφικής κληρονομιάς. Η μουσική πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα προηγούμενα φιλμ είχαν στιγματιστεί από τις συνθέσεις των John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper και Alexandre Desplat, οι οποίες θεωρούνται πλέον εμβληματικές.

Σε κοινή τους δήλωση, ο Hans Zimmer, η Kara Talve και ο Anže Rozman αναφέρθηκαν με σεβασμό στο βάρος της αποστολής τους, δηλώνοντας: «Η μουσική κληρονομιά του Harry Potter αποτελεί σημείο αναφοράς για συνθέτες σε όλο τον κόσμο και αισθανόμαστε τιμή που συμμετέχουμε σε μια τόσο ξεχωριστή ομάδα σε ένα έργο αυτής της κλίμακας. Η ευθύνη είναι κάτι που εγώ, η Kara Talve και ο Anže Rozman αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα. Η μαγεία βρίσκεται παντού γύρω μας, συχνά λίγο πέρα από την εμβέλειά μας, όμως όπως και στον κόσμο του Harry Potter, πρέπει απλώς να την αναζητήσεις. Με αυτή τη μουσική ελπίζουμε να φέρουμε το κοινό λίγο πιο κοντά σε αυτή, τιμώντας παράλληλα όσα προηγήθηκαν».

Η σειρά έχει ήδη κλειδώσει τους βασικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους και στο καστ αναμένεται να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Paapa Essiedu, John Lithgow και Janet McTeer. Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή έχει αναλάβει η Francesca Gardiner, ενώ ο Mark Mylod θα συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλά επεισόδια. Η παραγωγή υλοποιείται για λογαριασμό του HBO. Ο Ζίμερ διεκδικεί μια ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ, καθώς βρίσκεται ήδη στη βραχεία λίστα της Ακαδημίας για τη μουσική της ταινίας «F1». Παράλληλα υπογράφει τη μουσική τόσο για τον νέο κύκλο της σειράς «Euphoria» του HBO, όσο και για το κινηματογραφικό έπος «Dune: Part Three».

Η επιλογή του Hans Zimmer για τη μουσική της σειράς «Harry Potter» υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του HBO να επενδύσει σε ποιότητα και καλλιτεχνικό κύρος. Με μια ομάδα συνθετών που γνωρίζει πώς να χτίζει ηχητικούς κόσμους μεγάλης κλίμακας, η νέα σειρά επιχειρεί να τιμήσει το παρελθόν, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια φρέσκια και σύγχρονη ματιά στη μαγεία που έχει σημαδέψει γενιές θεατών.

