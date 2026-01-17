Mad Bubble
Μουσικά Νέα 17.01.2026

The Romantic Tour: Ο Bruno Mars αποκαλύπτει το line up που απογειώνει την περιοδεία του

Η περιοδεία «The Romantic Tour» φέρνει τον Bruno Mars σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη με τους Anderson .Paak, RAYE, Victoria Monét και Leon Thomas
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bruno Mars ετοιμάζεται να μεταφέρει το νέο του καλλιτεχνικό κεφάλαιο στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, ανακοινώνοντας μια εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία σε στάδια. Η περιοδεία φέρει τον τίτλο «The Romantic Tour» και θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «The Romantic», σηματοδοτώντας τη μεγάλη επιστροφή του σε σόλο δισκογραφικό επίπεδο έπειτα από 10 χρόνια.

Η περιοδεία θα διαρκέσει έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε στάδια της Βόρειας Αμερικής, του Καναδά και της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Anderson .Paak, συνεργάτης του Bruno Mars στο επιτυχημένο σχήμα Silk Sonic, θα συμμετέχει ως βασικός καλεσμένος σε όλες τις συναυλίες. Παράλληλα, οι RAYE, Victoria Monét και Leon Thomas θα εμφανίζονται εναλλάξ ως support acts σε επιλεγμένες ημερομηνίες της περιοδείας.

Στις 14 Ιανουαρίου ο Bruno Mars ανακοίνωσε την προσθήκη 30 νέων ημερομηνιών στο πρόγραμμα της περιοδείας, επεκτείνοντας σημαντικά την αρχική λίστα εμφανίσεων. Τα εισιτήρια για τις νέες συναυλίες, καθώς και τα εναπομείναντα εισιτήρια των ήδη ανακοινωμένων ημερομηνιών, θα διατεθούν στο κοινό μέσω γενικής προπώλησης από την επίσημη ιστοσελίδα του καλλιτέχνη.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται σε άμεση συνέχεια της γνωστοποίησης ότι ο Bruno Mars θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου το άλμπουμ «The Romantic», το τέταρτο σόλο άλμπουμ της καριέρας του και το πρώτο μετά το «24K Magic» του 2016. Παρά τη μακρά απουσία του από τη σόλο δισκογραφία, ο Bruno Mars παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια, τόσο σε συνεργασίες όσο και σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.

Το 2021 δημιούργησε μαζί με τον Anderson .Paak το σχήμα Silk Sonic, με το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 με το τραγούδι «Leave the Door Open». Το 2025 έκλεισε με δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, καθώς το ντουέτο του με τη Lady Gaga στο «Die With a Smile» βρέθηκε στο Νο 1 του ετήσιου Billboard Hot 100, ενώ η συνεργασία του με τη Rosé Park στο «APT.» κατέλαβε τη θέση Νο 9.

Με τη «The Romantic Tour», ο Bruno Mars δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσίαση ενός νέου άλμπουμ, αλλά επιχειρεί μια συνολική επαναβεβαίωση της θέσης του ως παγκόσμιου pop superstar. Η επιλογή των μεγάλων σταδίων, η συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και η χρονική συγκυρία της περιοδείας συνθέτουν μια από τις πιο φιλόδοξες ζωντανές παραγωγές της σύγχρονης ποπ σκηνής.

BRUNO MARS Line Up The Romantic Tour περιοδεία
