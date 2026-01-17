Mad Bubble
Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood

Η ηθοποιός Nickelodeon Kianna που έγινε γνωστή από τη Nickelodeon σκοτώθηκε σε τροχαίο με εγκατάλειψη οδηγού στα 33 της χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kianna Underwood, ηθοποιός που είχε συμμετάσχει στην τελευταία σεζόν της παιδικής σειράς «All That» του Nickelodeon, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο με εγκατάλειψη οδηγού το πρωί της Παρασκευής στη συνοικία Brownsville του Μπρούκλιν. Την ταυτότητά της επιβεβαίωσαν πολλαπλές αμερικανικές πηγές, ενώ η Αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σημείο. Η Kianna Underwood ήταν 33 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβατικό όχημα παρέσυρε την Kianna Underwood την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο λίγο πριν τις 7 π.μ. στη διασταύρωση Pitkin Avenue και Mother Gaston Boulevard. Το όχημα φέρεται να τη μετέφερε σέρνοντάς την για σχεδόν 2 τετράγωνα πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Την εξέλιξη της υπόθεσης επιβεβαίωσε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, ενώ σχετικές λεπτομέρειες δημοσιοποίησε και το TMZ.

Η Kianna Underwood είχε εμφανιστεί σε 7 επεισόδια του «All That» το 2005, σε μια περίοδο κατά την οποία στη σειρά συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Amanda Bynes, Nick Cannon και Kenan Thompson. Παράλληλα, είχε παρουσία και στη Nickelodeon μέσα από τη σειρά «Little Bill». Στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Little Bill», που δημιουργήθηκε από τον Bill Cosby, η Kianna Underwood είχε δανείσει τη φωνή της στον χαρακτήρα Fuchsia Glover, ξαδέλφη του βασικού ήρωα. Συμμετείχε σε 23 επεισόδια από το 1999 έως το 2004. Η σειρά βασίστηκε στη λογοτεχνική σειρά παιδικών βιβλίων του Bill Cosby και παρακολουθούσε την καθημερινότητα του 5χρονου Bill Glover στη Φιλαδέλφεια, μέσα από μια αφήγηση που συνδύαζε ρεαλισμό και φαντασία.

Το «All That», μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παιδικές σειρές της Nickelodeon, προβλήθηκε από το 1994 έως το 2005 και βασίστηκε σε σύντομα κωμικά σκετς και εβδομαδιαίες μουσικές εμφανίσεις, με σατιρικές αναφορές στην ποπ κουλτούρα, ερμηνευμένες από παιδιά και εφήβους ηθοποιούς. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η Kianna Underwood είχε εμφανιστεί και στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Το 1999 συμμετείχε στην κωμωδία «The 24-Hour Woman» της Nancy Savoca, με πρωταγωνίστριες τις Rosie Perez, Marianne Jean-Baptiste και Patti LuPone. Επιπλέον, είχε εργαστεί ως ηθοποιός φωνής στην τηλεταινία κινουμένων σχεδίων «Santa, Baby» το 2001.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο συνεχίζονται, ενώ η είδηση του θανάτου της Kianna Underwood έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης, ιδιαίτερα σε όσους συνδέθηκαν με τη Nickelodeon και τις παιδικές σειρές που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

