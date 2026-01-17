Mad Bubble
Mad Bubble
Food 17.01.2026

Η πιο εύκολη μακαρονάδα με σάλτσα πιπεριάς

makaronia
Κρεμώδης σάλτσα με τυρί cottage και ψητές κόκκινες πιπεριές πάνω σε ζυμαρικά, μια εύκολη συνταγή γεμάτη αρώματα και φρεσκάδα για κάθε γεύμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν πιάτα που δεν είναι απλώς φαγητό, είναι μια έκρηξη γεύσεων και αρωμάτων που μεταμορφώνει το καθημερινό τραπέζι σε γαστρονομική απόλαυση. Αυτή η συνταγή με ζυμαρικά συνδυάζει την κρεμώδη υφή του τυριού cottage με τη γλύκα των ψητών κόκκινων πιπεριών και την ένταση των μυρωδικών, δημιουργώντας μια σάλτσα που αγκαλιάζει κάθε μπουκιά. Είναι ιδανική για όσους θέλουν ένα γεύμα ελαφρύ αλλά γεμάτο χαρακτήρα, που μπορεί να ικανοποιήσει τόσο τους λάτρεις των ζυμαρικών όσο και όσους αγαπούν τις φρέσκες, αρωματικές σάλτσες.

Η παρασκευή της δεν απαιτεί περίπλοκες τεχνικές και κάθε βήμα είναι μια ευκαιρία να γεμίσει η κουζίνα με μυρωδιές που θυμίζουν όμορφες στιγμές και φρεσκάδα. Από το σοτάρισμα του κρεμμυδιού και του σκόρδου μέχρι την τελική ανάμειξη στο μπλέντερ, η διαδικασία είναι γρήγορη και ευχάριστη, ενώ το αποτέλεσμα είναι μια βελούδινη σάλτσα που αγκαλιάζει τα ζυμαρικά τέλεια. Ιδανική για οικογενειακά γεύματα ή ακόμα και για μια γρήγορη, εντυπωσιακή μακαρονάδα στο τέλος μιας κουραστικής μέρας.

makaronia
Pinterest

Διάβασε επίσης: Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ

Υλικά

  • 450 γρ. ζυμαρικά
  • 2 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
  • 1 κ. γλ. αλάτι
  • 1/2 κ. γλ. μαύρο πιπέρι
  • 1 κ. γλ. ρίγανη ξερή
  • 1 κ. γλ. ξερό βασιλικό
  • 1/4 κ. γλ. νιφάδες κόκκινου πιπεριού
  • 2 κ. σ. πελτέ ντομάτας
  • 1 και 3/4 φλ. τσαγιού τυρί cottage
  • 1 και 1/2 φλ. τσαγιού ψητές κόκκινες πιπεριές
  • 1/3 φλ. τσαγιού φρέσκα φύλλα βασιλικού
  • 2 κ. σ. μαγιά
εύκολες συνταγές
Pinterest.com

Εκτέλεση

  • Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε για 3- 5 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να μαλακώσουν.
  • Όσο μαγειρεύονται τα κρεμμύδια και το σκόρδο, βράστε τα ζυμαρικά μέχρι να γίνουν al dente σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, σουρώστε και αφήστε στην άκρη.
  • Πασπαλίστε με το αλάτι, το μαύρο πιπέρι, τη ρίγανη, το βασιλικό και τις νιφάδες κόκκινου πιπεριού και προσθέστε τον πελτέ ντομάτας.
  • Σοτάρετε μέχρι να αρωματιστούν, περίπου 2- 3 ​​επιπλέον λεπτά. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε στην άκρη να κρυώσει.
  • Στον επεξεργαστή τροφίμων προσθέστε το τυρί cottage, τις ψητές κόκκινες πιπεριές, το βασιλικό και τη μαγιά. Μεταφέρετε και το μείγμα κρεμμυδιού και σκόρδου στο μπλέντερ.
  • Ανακατέψτε τα πάντα σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει μια εντελώς λεία σάλτσα. Προσθέστε αλάτι για γεύση.
  • Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τα μαγειρεμένα ζυμαρικά και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν καλά.
    Σερβίρετε με ψιλοκομμένο βασιλικό και τριμμένο τυρί.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το λάθος που κάνεις όταν τηγανίζεις πατάτες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μακαρόνια φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood

Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood

17.01.2026
Επόμενο
Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού

Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού

17.01.2026

Δες επίσης

Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε
Life

Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε

17.01.2026
Γκρεζ χείλη: Η τάση που μετατρέπει το μακιγιάζ σε fashion statement
Beauty

Γκρεζ χείλη: Η τάση που μετατρέπει το μακιγιάζ σε fashion statement

17.01.2026
7 κανόνες που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πριν αγοράσεις κάτι στις εκπτώσεις
Fashion

7 κανόνες που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πριν αγοράσεις κάτι στις εκπτώσεις

17.01.2026
Το παρελθόν επιστρέφει: 4 ζώδια που θα ζήσουν επανενώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026
Life

Το παρελθόν επιστρέφει: 4 ζώδια που θα ζήσουν επανενώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026

16.01.2026
Οι διατροφικές συνήθειες που θα «γεμίσουν» τις μπαταρίες σου
Life

Οι διατροφικές συνήθειες που θα «γεμίσουν» τις μπαταρίες σου

16.01.2026
Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας όταν βράζουμε μακαρόνια
Food

Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας όταν βράζουμε μακαρόνια

16.01.2026
Πώς να διακοσμήσεις το υπνοδωμάτιό σου με τους κανόνες του hygge
Life

Πώς να διακοσμήσεις το υπνοδωμάτιό σου με τους κανόνες του hygge

16.01.2026
Τα 4 ενυδατικά στοιχεία που πρέπει να έχεις πάντα στη χειμερινή σου ρουτίνα
Beauty

Τα 4 ενυδατικά στοιχεία που πρέπει να έχεις πάντα στη χειμερινή σου ρουτίνα

16.01.2026
Πώς να εξερευνήσεις το προσωπικό σου στιλ χωρίς να μείνεις «ταπί»
Fashion

Πώς να εξερευνήσεις το προσωπικό σου στιλ χωρίς να μείνεις «ταπί»

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών