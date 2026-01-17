Η πιο εύκολη μακαρονάδα με σάλτσα πιπεριάς

Κρεμώδης σάλτσα με τυρί cottage και ψητές κόκκινες πιπεριές πάνω σε ζυμαρικά, μια εύκολη συνταγή γεμάτη αρώματα και φρεσκάδα για κάθε γεύμα

Υπάρχουν πιάτα που δεν είναι απλώς φαγητό, είναι μια έκρηξη γεύσεων και αρωμάτων που μεταμορφώνει το καθημερινό τραπέζι σε γαστρονομική απόλαυση. Αυτή η συνταγή με ζυμαρικά συνδυάζει την κρεμώδη υφή του τυριού cottage με τη γλύκα των ψητών κόκκινων πιπεριών και την ένταση των μυρωδικών, δημιουργώντας μια σάλτσα που αγκαλιάζει κάθε μπουκιά. Είναι ιδανική για όσους θέλουν ένα γεύμα ελαφρύ αλλά γεμάτο χαρακτήρα, που μπορεί να ικανοποιήσει τόσο τους λάτρεις των ζυμαρικών όσο και όσους αγαπούν τις φρέσκες, αρωματικές σάλτσες.

Η παρασκευή της δεν απαιτεί περίπλοκες τεχνικές και κάθε βήμα είναι μια ευκαιρία να γεμίσει η κουζίνα με μυρωδιές που θυμίζουν όμορφες στιγμές και φρεσκάδα. Από το σοτάρισμα του κρεμμυδιού και του σκόρδου μέχρι την τελική ανάμειξη στο μπλέντερ, η διαδικασία είναι γρήγορη και ευχάριστη, ενώ το αποτέλεσμα είναι μια βελούδινη σάλτσα που αγκαλιάζει τα ζυμαρικά τέλεια. Ιδανική για οικογενειακά γεύματα ή ακόμα και για μια γρήγορη, εντυπωσιακή μακαρονάδα στο τέλος μιας κουραστικής μέρας.

Υλικά

450 γρ. ζυμαρικά

2 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κ. γλ. αλάτι

1/2 κ. γλ. μαύρο πιπέρι

1 κ. γλ. ρίγανη ξερή

1 κ. γλ. ξερό βασιλικό

1/4 κ. γλ. νιφάδες κόκκινου πιπεριού

2 κ. σ. πελτέ ντομάτας

1 και 3/4 φλ. τσαγιού τυρί cottage

1 και 1/2 φλ. τσαγιού ψητές κόκκινες πιπεριές

1/3 φλ. τσαγιού φρέσκα φύλλα βασιλικού

2 κ. σ. μαγιά

Εκτέλεση

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε για 3- 5 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να μαλακώσουν.

Όσο μαγειρεύονται τα κρεμμύδια και το σκόρδο, βράστε τα ζυμαρικά μέχρι να γίνουν al dente σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, σουρώστε και αφήστε στην άκρη.

Πασπαλίστε με το αλάτι, το μαύρο πιπέρι, τη ρίγανη, το βασιλικό και τις νιφάδες κόκκινου πιπεριού και προσθέστε τον πελτέ ντομάτας.

Σοτάρετε μέχρι να αρωματιστούν, περίπου 2- 3 ​​επιπλέον λεπτά. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε στην άκρη να κρυώσει.

Στον επεξεργαστή τροφίμων προσθέστε το τυρί cottage, τις ψητές κόκκινες πιπεριές, το βασιλικό και τη μαγιά. Μεταφέρετε και το μείγμα κρεμμυδιού και σκόρδου στο μπλέντερ.

Ανακατέψτε τα πάντα σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει μια εντελώς λεία σάλτσα. Προσθέστε αλάτι για γεύση.

Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από τα μαγειρεμένα ζυμαρικά και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν καλά.

Σερβίρετε με ψιλοκομμένο βασιλικό και τριμμένο τυρί.

