Μουσικά Νέα 17.01.2026

Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού

Η σύντομη εμφάνιση ενός γαλλικού Sancerre στο ντοκιμαντέρ «End of an Era» προκαλεί διεθνή αγοραστικό πυρετό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η επιρροή της ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας, επηρεάζοντας άμεσα και την παγκόσμια αγορά κρασιού. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα προβολής ενός μπουκαλιού γαλλικού Sancerre στο ντοκιμαντέρ «End of an Era», αφιερωμένο στην καριέρα της, ήταν αρκετά για να προκαλέσουν αγοραστική φρενίτιδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εξαντληθούν τα αποθέματα σε διαδικτυακά καταστήματα.

Η καθοριστική στιγμή σημειώθηκε στο επεισόδιο 5 της σειράς «End of an Era», που κυκλοφόρησε στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Σε ένα πλάνο, πάνω σε ένα γραφείο, διακρίνεται ένα μπουκάλι Sancerre από το Domaine de Terres Blanches, οι αμπελώνες του οποίου βρίσκονται στο Bué en Sancerre, στην περιοχή Cher της Γαλλίας. Η εικόνα διαδόθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θαυμαστές της Taylor Swift να μοιράζονται στιγμιότυπα και να αναζητούν το συγκεκριμένο κρασί, ορισμένοι μάλιστα καταγράφοντας βίντεο όπου δηλώνουν ότι εντόπισαν «το Sancerre που πίνει η Taylor Swift».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαδικτυακή αυτή κινητοποίηση μεταφράστηκε άμεσα σε πωλήσεις. Στον ιστότοπο του αμερικανικού λιανοπωλητή Total Wine, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές ετικέτες που συνδέονται με το συγκεκριμένο κτήμα εξαντλήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ορισμένες αναδείχθηκαν κορυφαίες σε πωλήσεις. Παράλληλα, τα στοιχεία της Google Trends κατέγραψαν απότομη αύξηση στις αναζητήσεις των λέξεων Terres Blanches αμέσως μετά την προβολή, στις 23 και 24 Δεκεμβρίου.

Η απρόσμενη αυτή προβολή βρήκε το κτήμα σε περίοδο εορταστικής παύσης λειτουργίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση αποτίμηση του εμπορικού αντίκτυπου. Ο οινοποιός Laurent Saget περιέγραψε την έκπληξή του μιλώντας στο γαλλικό μέσο ICI Berry, δηλώνοντας «δεν το περιμέναμε καθόλου» και προσθέτοντας ότι «είναι τρελό να βλέπεις την επίδραση ενός ανθρώπου σε έναν τομέα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός». Ο Laurent Saget σημείωσε επίσης αισθητή αύξηση στους ακολούθους του επίσημου λογαριασμού του κτήματος στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά το διεθνές ενδιαφέρον, το Domaine de Terres Blanches δεν σκοπεύει να αλλάξει τον ρυθμό παραγωγής του. Όπως εξήγησε ο Laurent Saget, το κτήμα διαθέτει περίπου 10.000 φιάλες ετησίως στην αμερικανική αγορά και δεν σχεδιάζει αύξηση της παραγωγής το 2026, επιλέγοντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των αγορών του. Ο ίδιος παρακολουθεί με ενδιαφέρον αν η δημοσιότητα αυτή θα έχει αντίστοιχη απήχηση και στη Γαλλία και απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς την Taylor Swift να επισκεφθεί την περιοχή του Sancerre.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

