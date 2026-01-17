Mad Bubble
Τα teaser του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές

Η ασυνήθιστη κινηματογραφική στρατηγική της Marvel Studios επιβεβαιώνει τη διαρκή δύναμη του franchise χωρίς τηλεοπτική υποστήριξη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Marvel Studios κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ορόσημο στο σύγχρονο κινηματογραφικό μάρκετινγκ, καθώς τα teaser trailers της ταινίας «Avengers: Doomsday» συγκέντρωσαν συνολικά 1,02 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Το επίτευγμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι προβολές αυτές προήλθαν αποκλειστικά από οργανική απήχηση και όχι από σύνδεση με μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα ή αθλητικές μεταδόσεις.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Marvel Studios ακολούθησε μια ασυνήθιστη πρακτική για τα δεδομένα της σύγχρονης βιομηχανίας, παρουσιάζοντας το πρώτο teaser αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το υλικό επικεντρωνόταν στον Steve Rogers, τον οποίο ενσαρκώνει ο Chris Evans, και προβλήθηκε μόνο πριν από την ταινία «Avatar: Fire and Ash». Το teaser έγινε διαθέσιμο διαδικτυακά 5 ημέρες αργότερα, ενώ ακολούθησαν άλλα 3 teaser σε εβδομαδιαία βάση, επίσης αρχικά μόνο στις αίθουσες.

Τα επόμενα αποσπάσματα έφεραν στο προσκήνιο τον Thor, τους X Men, καθώς και τους χαρακτήρες Shuri και M’Baku από τον κόσμο του Black Panther, τους οποίους υποδύονται η Letitia Wright και ο Winston Duke αντίστοιχα, σε συνάντηση με τον Ben Grimm από τους Fantastic Four. Παρά τη σταδιακή κυκλοφορία και την απουσία παραδοσιακής ψηφιακής καμπάνιας, το πείραμα απέδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

O όγκος συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάθε teaser ήταν κατά μέσο όρο αυξημένος κατά 188% σε σύγκριση με μια τυπική κυκλοφορία της Marvel. Οι συνολικές προβολές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο για λανσαρίσματα trailer της εταιρείας στο Instagram με 505 εκατομμύρια προβολές και στο TikTok με 103 εκατομμύρια προβολές, ενώ δημιουργήθηκαν 16 οργανικά trends στην πλατφόρμα X, μεταξύ των οποίων οι λέξεις Doomsday, Steve Rogers, Thor, X Men και Wakanda.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το εντυπωσιακό αυτό νούμερο επιτεύχθηκε χωρίς την εμφάνιση του Robert Downey Jr., ο οποίος επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel στον ρόλο του Doctor Doom. Η ταινία «Avengers: Doomsday», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026, καθώς και το «Avengers: Secret Wars» του 2027, σηματοδοτούν επίσης την επιστροφή των Joe Russo και Anthony Russo στη σκηνοθεσία, με παραγωγή μέσω της εταιρείας AGBO.

Η Marvel Studios αντιμετωπίζει αυτή τη στρατηγική ως συνέχεια της πολύωρης ζωντανής διαδικτυακής ανακοίνωσης του καστ της ταινίας, επενδύοντας σε μια αφήγηση που εξελίσσεται σταδιακά. Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η έναρξη ζωντανής διαδικτυακής αντίστροφης μέτρησης μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας.

Ο Joe Russo μιλώντας πρόσφατα στο podcast Empire δήλωσε «κάθε ένα από αυτά τα trailer αποτελεί αφηγηματική πληροφορία και όλα είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Θα έλεγα ότι για το κοινό το Doomsday έχει ήδη ξεκινήσει». Η δήλωση αυτή συνοψίζει τη φιλοσοφία της Marvel Studios, η οποία επενδύει όχι μόνο στο θέαμα αλλά και στη σταδιακή οικοδόμηση προσμονής γύρω από τους χαρακτήρες και τον κόσμο τους, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ισχυρό και βαθιά συναισθηματικό.

