Όλη η αλήθεια για τα γλυκαντικά που κανείς δεν σου είπε

Ίδια γλυκιά γεύση, λιγότερες θερμίδες, αλλά και ερωτήματα για το πώς επηρεάζουν πραγματικά τον οργανισμό σου

Για χρόνια σου τα παρουσίαζαν ως την «έξυπνη» επιλογή. Ίδια γλυκιά γεύση, λιγότερες θερμίδες, περισσότερη ελευθερία χωρίς τύψεις. Στον καφέ, στα αναψυκτικά, στα light γλυκά, τα τεχνητά γλυκαντικά μπήκαν εύκολα στην καθημερινότητά σου ως σύμμαχος μιας πιο προσεγμένης διατροφής. Όμως η επιστήμη αρχίζει να τα βλέπει με περισσότερη προσοχή απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια, νέα δεδομένα υπενθυμίζουν κάτι βασικό: το σώμα σου δεν λειτουργεί μόνο με μαθηματικά θερμίδων. Και αυτό που φαίνεται «αθώο» στη θεωρία, μπορεί στην πράξη να έχει επιδράσεις που δεν είχες υπολογίσει.

Τι δείχνουν οι νεότερες έρευνες

Μεγάλες μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών, όπως η ασπαρτάμη και η σουκραλόζη, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. Άνθρωποι που κατανάλωναν συστηματικά προϊόντα με τέτοιες ουσίες εμφάνιζαν συχνότερα καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά σε σύγκριση με όσους τα περιόριζαν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα light αναψυκτικό θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Σημαίνει όμως ότι η καθημερινή, μακροχρόνια χρήση ίσως δεν είναι τόσο ουδέτερη όσο πίστευες.

Ο μεταβολισμός σου δεν ξεγελιέται εύκολα

Ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεγες τεχνητά γλυκαντικά ήταν ο έλεγχος βάρους και σακχάρου. Ωστόσο, ο οργανισμός σου λειτουργεί με σήματα. Όταν αντιλαμβάνεται γλυκιά γεύση, περιμένει ενέργεια. Όταν αυτή δεν έρχεται, μπορεί να προκύψει σύγχυση.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την όρεξή σου, την ανταπόκριση στην ινσουλίνη και τη ρύθμιση του σακχάρου. Σε βάθος χρόνου, μπορεί να καταλήξεις να πεινάς περισσότερο ή να δυσκολεύεσαι να ελέγξεις τον μεταβολισμό σου, αντί να τον βοηθάς.

Τι γίνεται στο έντερό σου

Το έντερο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία σου απ’ όσο νόμιζες. Τα βακτήριά του επηρεάζουν την πέψη, τη φλεγμονή και το ανοσοποιητικό. Ορισμένα τεχνητά γλυκαντικά φαίνεται ότι αλλάζουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος.

Αν και η έρευνα συνεχίζεται, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το έντερό σου αντιδρά πιο έντονα σε αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης απ’ ό,τι πιστεύαμε, με πιθανές συνέπειες στη συνολική μεταβολική ισορροπία.

Πρέπει να ανησυχείς;

Οι επίσημοι οργανισμοί υγείας ξεκαθαρίζουν ότι τα τεχνητά γλυκαντικά θεωρούνται ασφαλή όταν καταναλώνονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι προκαλούν άμεσα σοβαρές ασθένειες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι προσφέρουν και τα οφέλη που τους αποδίδαμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι δεν φαίνεται να βοηθούν ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους και ότι η συστηματική χρήση τους ίσως έχει ανεπιθύμητες επιδράσεις.

