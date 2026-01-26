Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer

Οι Muppets ετοιμάζονται για μια μεγάλη επιστροφή στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, στο εμβληματικό Muppet Theatre. Το επίσημο τρέιλερ του νέου special «The Muppet Show» αποκαλύπτει ότι ο Kermit και η θρυλική του παρέα θα μοιραστούν τη σκηνή με τη Sabrina Carpenter, σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να επαναφέρει το αυθεντικό πνεύμα της κλασικής σειράς. Παρά το γεγονός ότι οι Muppets παραμένουν διαχρονικά σύμβολα της ποπ κουλτούρας, τα τελευταία χρόνια δυσκολεύτηκαν να ξαναβρούν την παλιά τους αίγλη. Μετά τις κινηματογραφικές ταινίες «The Muppets» και «Muppets Most Wanted», που τους έφεραν ξανά στη μεγάλη οθόνη πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, ακολούθησαν τηλεοπτικά εγχειρήματα με πιο χλιαρή απήχηση, όπως το «The Muppets», το «Muppets Now» και το «The Muppets Mayhem». Το νέο special φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την εικόνα και να ανοίξει τον δρόμο για μια ενδεχόμενη πλήρη αναβίωση της αρχικής μορφής του «The Muppet Show».

Το project φέρει την υπογραφή των Seth Rogen και Evan Goldberg, οι οποίοι ανέλαβαν τον σχεδιασμό της επιστροφής των Muppets στη σκηνή του Muppet Theatre. Στο τρέιλερ, ο Kermit the Frog καλωσορίζει το κοινό με αυτοσαρκαστικό χιούμορ, λέγοντας «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, και μετά τελείωσαν, και τώρα ίσως ξεκινούν ξανά, ανάλογα με το πώς θα πάει απόψε».

Το υλικό που αποκαλύπτεται μέσα σε περίπου 90 δευτερόλεπτα είναι γεμάτο γνώριμες εικόνες και ρυθμό. Ο Fozzie Bear ανταλλάσσει αστεία με τον Seth Rogen, ο Gonzo πετά και καταλήγει ξανά στο έδαφος, η Miss Piggy συμπεριφέρεται ως απόλυτη ντίβα αρνούμενη να επισκιαστεί από τη Sabrina Carpenter, ενώ οι Statler και Waldorf βρίσκονται στο θεωρείο τους, έτοιμοι να σαρκάσουν τους πάντες όπως έκαναν και τη δεκαετία του 1980. Όλα δείχνουν και ακούγονται όπως παλιά, δίνοντας την αίσθηση ότι το «The Muppet Show» δεν έχασε ποτέ πραγματικά την ταυτότητά του.

Το special έχει σχεδιαστεί ως ένας έμμεσος πιλότος για μια πιθανή νέα σειρά επεισοδίων στο αυθεντικό φορμά της ποικιλόμορφης τηλεοπτικής επιθεώρησης που καθιέρωσε τους Muppets παγκοσμίως. Η παρουσία της Sabrina Carpenter προσθέτει έναν σύγχρονο μουσικό και ποπ χαρακτήρα, χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα του concept που δημιούργησε ο Jim Henson.

Σε μια εποχή όπου η τηλεόραση σπανίως προσφέρει κάτι αντίστοιχο με το «The Muppet Show», η επιστροφή των felt ηρώων μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Το νέο special φιλοδοξεί να αποδείξει ότι οι δημιουργίες της The Jim Henson Company μπορούν ακόμη να είναι το ίδιο ευφάνταστες, απολαυστικές και συγκινητικές όσο και στο παρελθόν.

Το «The Muppet Show» θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 4 Φεβρουαρίου, με τον Kermit the Frog και την παρέα του να ανάβουν ξανά τα φώτα της σκηνής και να παίζουν τη μουσική, σε μια επιστροφή που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τους Muppets.

