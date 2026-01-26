Από υγρό πιάτων μέχρι μαγειρική σόδα: Τι να βάλεις στο νερό όταν σφουγγαρίζεις για πεντακάθαρα πατώματα

Οδηγός με υλικά όπως ξίδι, αλκοόλη, βόρακα και υγρό πιάτων για καθαρά, λαμπερά πατώματα χωρίς υπολείμματα

Αναρωτιέσαι τι να προσθέσεις στο νερό για σφουγγάρισμα ώστε τα πατώματα σου να γίνουν πεντακάθαρα; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι και καθαριστικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα. Παρότι ορισμένοι συνδυασμοί λειτουργούν καλά γενικά, είναι προτιμότερο να επιλέξεις ένα μείγμα που ταιριάζει στον συγκεκριμένο τύπο δαπέδου σου, είτε αυτό είναι πλακάκι, λάμινατ, ξύλο, τσιμέντο, πορσελάνη ή βινύλιο.

Αυτά είναι μερικά από τα συστατικά που συνιστούν οι επαγγελματίες:

1. Υγρό πιάτων

Το πιο κλασικό και εύκολο εργαλείο. Αν δεν ξέρεις τι να βάλεις στο νερό σου, λίγες σταγόνες υγρού πιάτων κάνουν θαύματα. Όπως λέει η Robin Murphy, ιδρύτρια της εταιρείας καθαρισμού ChirpChirp: «Η λύση με υγρό πιάτων είναι ασφαλής, αποτελεσματική και πρακτική! Ποιος δεν έχει υγρό πιάτων στο σπίτι; Διεισδύει στη βρωμιά χωρίς να καταστρέφει το πάτωμα, αρκεί να μην χρησιμοποιήσεις υπερβολικό νερό»

Τύποι δαπέδου: πλακάκι, πέτρα, σφραγισμένο ξύλο, λάμινατ, βινύλιο, λινόλεουμ

πλακάκι, πέτρα, σφραγισμένο ξύλο, λάμινατ, βινύλιο, λινόλεουμ Αναλογία: 5-10 σταγόνες ανά λίτρο νερού

Ξέβγαλμα: Ναι, περνάμε ξανά με καθαρό ζεστό νερό για να φύγουν τα υπολείμματα

2. Αλκοόλη (ισοπροπυλική)

Η αλκοόλη είναι γρήγορη, αποδοτική και οικονομική. Επιπλέον, σκοτώνει μικρόβια, βακτήρια, μούχλα και μύκητες. Όπως εξηγεί η Kathy Cohoon, επαγγελματίας καθαρισμού στο Two Maids: «Η αλκοόλη βοηθά στο να φύγει η βρωμιά και ταυτόχρονα απολυμαίνει την επιφάνεια. Μπορεί επίσης να μειώσει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές».

Τύποι δαπέδου: λάμινατ, ξύλο, σφραγισμένα πλακάκια, βινύλιο υψηλής ποιότητας

Αναλογία: 1 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού

Ξέβγαλμα: Όχι απαραίτητο, αφήνοντας το διάλυμα να δράσει αυξάνει την αποτελεσματικότητα

3. Ξίδι

Το ξίδι είναι ιδανικό για την καταπολέμηση βακτηρίων και βρωμιάς σε σκληρά δάπεδα, όπως πλακάκια ή λάμινατ. Αποφεύγεται σε μαλακά δάπεδα όπως ξύλο, μάρμαρο ή τραβερτίνη. Όπως αναφέρει η Murphy: «Το όξινο pH του ξιδιού (2–3) αφαιρεί βρωμιές χωρίς να χαλάει το φινίρισμα των σκληρών επιφανειών».

Τύποι δαπέδου: πλακάκι, βινύλιο, λινόλεουμ, λάμινατ

Αναλογία: 1/2 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού

Ξέβγαλμα: Όχι απαραίτητο

4. Βόρακας

Ιδανικός για δύσκολες βρωμιές και λεκέδες, ο βόρακας είναι ελαφρά λειαντικός, απολυμαντικός και απομακρύνει τις μυρωδιές. Επιπλέον, περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας και ελέγχει έντομα όπως μυρμήγκια και κατσαρίδες.

Τύποι δαπέδου: πλακάκι, τσιμέντο, σφραγισμένη πέτρα, βινύλιο, λινόλεουμ

Αναλογία: 1/8 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού

Ξέβγαλμα: Ναι, για να φύγουν τυχόν υπολείμματα

5. Επαγγελματικά καθαριστικά δαπέδου

Μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις έτοιμα καθαριστικά, όπως Lysol, Fabuloso ή Clorox. Κάθε προϊόν έχει τις δικές του οδηγίες χρήσης, οπότε διάβασε προσεκτικά την ετικέτα για τον τύπο δαπέδου σου και την αναλογία αραίωσης.

Ξέβγαλμα: Ακολουθείς τις οδηγίες της ετικέτας

6. Αιθέρια έλαια

Λίγες σταγόνες λεβάντας, ευκαλύπτου ή μέντας κάνουν το σφουγγάρισμα πιο ευχάριστο και αρωματικό.

Τύποι δαπέδου: ξύλο, λάμινατ, πλακάκι, βινύλιο

Αναλογία: μερικές σταγόνες ανά κάδο

Ξέβγαλμα: Όχι απαραίτητο

7. Μαγειρική σόδα

Η σόδα βοηθά στο τρίψιμο λεκέδων και στην εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Απέφυγε σε ξύλινα ή κερωμένα δάπεδα.

Τύποι δαπέδου: πλακάκι, βινύλιο

Αναλογία: 1/2 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού

Ξέβγαλμα: Ναι, για να φύγουν τα υπολείμματα

Προσοχή στο ανακάτεμα καθαριστικών

Μπορείς να φτιάξεις δικά σου μείγματα, αλλά ορισμένοι συνδυασμοί μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι.

Χλωρίνη + ξίδι: παράγει χλώριο

Χλωρίνη + αμμωνία: σχηματίζει χλωραμίνη (τοξική)

Χλωρίνη + αλκοόλη: παράγει χλωροφόρμιο (πολύ τοξικό)

Η απλότητα είναι συνήθως η καλύτερη λύση. Αν αναμειγνύεις υλικά, έλεγξε πρώτα ότι είναι ασφαλές.

