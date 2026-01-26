Mad Bubble
Mad Bubble
Living 26.01.2026

Από υγρό πιάτων μέχρι μαγειρική σόδα: Τι να βάλεις στο νερό όταν σφουγγαρίζεις για πεντακάθαρα πατώματα

Οδηγός με υλικά όπως ξίδι, αλκοόλη, βόρακα και υγρό πιάτων για καθαρά, λαμπερά πατώματα χωρίς υπολείμματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αναρωτιέσαι τι να προσθέσεις στο νερό για σφουγγάρισμα ώστε τα πατώματα σου να γίνουν πεντακάθαρα; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι και καθαριστικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα. Παρότι ορισμένοι συνδυασμοί λειτουργούν καλά γενικά, είναι προτιμότερο να επιλέξεις ένα μείγμα που ταιριάζει στον συγκεκριμένο τύπο δαπέδου σου, είτε αυτό είναι πλακάκι, λάμινατ, ξύλο, τσιμέντο, πορσελάνη ή βινύλιο.

Αυτά είναι μερικά από τα συστατικά που συνιστούν οι επαγγελματίες:

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

1. Υγρό πιάτων

Το πιο κλασικό και εύκολο εργαλείο. Αν δεν ξέρεις τι να βάλεις στο νερό σου, λίγες σταγόνες υγρού πιάτων κάνουν θαύματα. Όπως λέει η Robin Murphy, ιδρύτρια της εταιρείας καθαρισμού ChirpChirp: «Η λύση με υγρό πιάτων είναι ασφαλής, αποτελεσματική και πρακτική! Ποιος δεν έχει υγρό πιάτων στο σπίτι; Διεισδύει στη βρωμιά χωρίς να καταστρέφει το πάτωμα, αρκεί να μην χρησιμοποιήσεις υπερβολικό νερό»

  • Τύποι δαπέδου: πλακάκι, πέτρα, σφραγισμένο ξύλο, λάμινατ, βινύλιο, λινόλεουμ
  • Αναλογία: 5-10 σταγόνες ανά λίτρο νερού
  • Ξέβγαλμα: Ναι, περνάμε ξανά με καθαρό ζεστό νερό για να φύγουν τα υπολείμματα

2. Αλκοόλη (ισοπροπυλική)

Η αλκοόλη είναι γρήγορη, αποδοτική και οικονομική. Επιπλέον, σκοτώνει μικρόβια, βακτήρια, μούχλα και μύκητες. Όπως εξηγεί η Kathy Cohoon, επαγγελματίας καθαρισμού στο Two Maids: «Η αλκοόλη βοηθά στο να φύγει η βρωμιά και ταυτόχρονα απολυμαίνει την επιφάνεια. Μπορεί επίσης να μειώσει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές».

  • Τύποι δαπέδου: λάμινατ, ξύλο, σφραγισμένα πλακάκια, βινύλιο υψηλής ποιότητας
  • Αναλογία: 1 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού
  • Ξέβγαλμα: Όχι απαραίτητο, αφήνοντας το διάλυμα να δράσει αυξάνει την αποτελεσματικότητα
unsplash.com

3. Ξίδι

Το ξίδι είναι ιδανικό για την καταπολέμηση βακτηρίων και βρωμιάς σε σκληρά δάπεδα, όπως πλακάκια ή λάμινατ. Αποφεύγεται σε μαλακά δάπεδα όπως ξύλο, μάρμαρο ή τραβερτίνη. Όπως αναφέρει η Murphy: «Το όξινο pH του ξιδιού (2–3) αφαιρεί βρωμιές χωρίς να χαλάει το φινίρισμα των σκληρών επιφανειών».

  • Τύποι δαπέδου: πλακάκι, βινύλιο, λινόλεουμ, λάμινατ
  • Αναλογία: 1/2 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού
  • Ξέβγαλμα: Όχι απαραίτητο

4. Βόρακας

Ιδανικός για δύσκολες βρωμιές και λεκέδες, ο βόρακας είναι ελαφρά λειαντικός, απολυμαντικός και απομακρύνει τις μυρωδιές. Επιπλέον, περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας και ελέγχει έντομα όπως μυρμήγκια και κατσαρίδες.

  • Τύποι δαπέδου: πλακάκι, τσιμέντο, σφραγισμένη πέτρα, βινύλιο, λινόλεουμ
  • Αναλογία: 1/8 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού
  • Ξέβγαλμα: Ναι, για να φύγουν τυχόν υπολείμματα

5. Επαγγελματικά καθαριστικά δαπέδου

Μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις έτοιμα καθαριστικά, όπως Lysol, Fabuloso ή Clorox. Κάθε προϊόν έχει τις δικές του οδηγίες χρήσης, οπότε διάβασε προσεκτικά την ετικέτα για τον τύπο δαπέδου σου και την αναλογία αραίωσης.

  • Ξέβγαλμα: Ακολουθείς τις οδηγίες της ετικέτας
unsplash.com

6. Αιθέρια έλαια

Λίγες σταγόνες λεβάντας, ευκαλύπτου ή μέντας κάνουν το σφουγγάρισμα πιο ευχάριστο και αρωματικό.

  • Τύποι δαπέδου: ξύλο, λάμινατ, πλακάκι, βινύλιο
  • Αναλογία: μερικές σταγόνες ανά κάδο
  • Ξέβγαλμα: Όχι απαραίτητο

7. Μαγειρική σόδα

Η σόδα βοηθά στο τρίψιμο λεκέδων και στην εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Απέφυγε σε ξύλινα ή κερωμένα δάπεδα.

  • Τύποι δαπέδου: πλακάκι, βινύλιο
  • Αναλογία: 1/2 φλιτζάνι ανά λίτρο νερού
  • Ξέβγαλμα: Ναι, για να φύγουν τα υπολείμματα
unsplash.com

Προσοχή στο ανακάτεμα καθαριστικών

Μπορείς να φτιάξεις δικά σου μείγματα, αλλά ορισμένοι συνδυασμοί μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι.

  • Χλωρίνη + ξίδι: παράγει χλώριο
  • Χλωρίνη + αμμωνία: σχηματίζει χλωραμίνη (τοξική)
  • Χλωρίνη + αλκοόλη: παράγει χλωροφόρμιο (πολύ τοξικό)

Η απλότητα είναι συνήθως η καλύτερη λύση. Αν αναμειγνύεις υλικά, έλεγξε πρώτα ότι είναι ασφαλές.

Κεντρική φωτογραφία: unsplash.com

Διάβασε επίσης: Πώς να καθαρίσεις σωστά τον καναπέ σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

καθαριότητα Νερό σφουγγάρισμα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Η αποκάλυψη για το πρώτο της παιδί και τον γάμο που έρχεται

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Η αποκάλυψη για το πρώτο της παιδί και τον γάμο που έρχεται

26.01.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026

Δες επίσης

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting
Life

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

26.01.2026
Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα
Life

Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα

26.01.2026
7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι
Life

7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

26.01.2026
Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη
Food

Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

26.01.2026
5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας
Life

5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας

26.01.2026
5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις
Fitness

5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις

26.01.2026
Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου
Life

Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

26.01.2026
Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια
Life

Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια

26.01.2026
Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική
Life

Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος