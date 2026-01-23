Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

Για πολλούς, η σκέψη και μόνο να ανοίξει κανείς τα παράθυρα μέσα στον καταχείμωνο μοιάζει αδιανόητη. Ωστόσο, αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμηόχι μόνο για την υγεία, αλλά και για το πορτοφόλι. Σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης, λίγα μόλις λεπτά αερισμού, συγκεκριμένα 5 έως 10 το πρωί και το βράδυ, αρκούν για να ανανεωθεί ο αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού και να περιοριστεί η ανάγκη για περισσότερη θέρμανση, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας.

Τις ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες, όταν τα σπίτια παραμένουν ερμητικά κλειστά, η απουσία αερισμού οδηγεί στη συσσώρευση υγρασίας και ρύπων. Καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα ή ακόμη και η ίδια η αναπνοή μας, επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένα επίπεδα υγρασίας, εμφάνιση μούχλας, ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων, ενώ παράλληλα οι λογαριασμοί θέρμανσης ανεβαίνουν αισθητά.

Ο σωστός αερισμός τον χειμώνα

Ένας σύντομος αλλά σωστός αερισμός διάρκειας 5 έως 10 λεπτών βοηθά στη μείωση:

των βακτηρίων και των παθογόνων μικροοργανισμών που ευνοούνται από την υγρασία,

των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που προέρχονται από έπιπλα, χαλιά, καθαριστικά και κεριά,

του καπνού τσιγάρου και των αναθυμιάσεων από θερμαντικά μέσα.

Η σημασία της σωστής ώρας

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το πότε ανοίγουμε τα παράθυρα. Οι ειδικοί συστήνουν αερισμό νωρίς το πρωί, πριν τις 08:00, και το βράδυ μετά τις 20:00, όταν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο καθαρός και λιγότερο επιβαρυμένος. Η ιδανική υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60%. Όταν πέφτει κάτω από το 40%, ο αέρας γίνεται υπερβολικά ξηρός και μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα. Αντίθετα, ποσοστά άνω του 60% αυξάνουν τον κίνδυνο μούχλας και προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες όπως έγκυες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

