Living 23.01.2026

Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα

Λίγα λεπτά καθημερινά αρκούν για καλύτερη ποιότητα αέρα και χαμηλότερους λογαριασμούς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πολλούς, η σκέψη και μόνο να ανοίξει κανείς τα παράθυρα μέσα στον καταχείμωνο μοιάζει αδιανόητη. Ωστόσο, αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμηόχι μόνο για την υγεία, αλλά και για το πορτοφόλι. Σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης, λίγα μόλις λεπτά αερισμού, συγκεκριμένα 5 έως 10 το πρωί και το βράδυ, αρκούν για να ανανεωθεί ο αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού και να περιοριστεί η ανάγκη για περισσότερη θέρμανση, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας.

Τις ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες, όταν τα σπίτια παραμένουν ερμητικά κλειστά, η απουσία αερισμού οδηγεί στη συσσώρευση υγρασίας και ρύπων. Καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα ή ακόμη και η ίδια η αναπνοή μας, επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένα επίπεδα υγρασίας, εμφάνιση μούχλας, ανάπτυξη βακτηρίων και ακάρεων, ενώ παράλληλα οι λογαριασμοί θέρμανσης ανεβαίνουν αισθητά.

Pinterest.com

Ο σωστός αερισμός τον χειμώνα

Ένας σύντομος αλλά σωστός αερισμός διάρκειας 5 έως 10 λεπτών βοηθά στη μείωση:

  • των βακτηρίων και των παθογόνων μικροοργανισμών που ευνοούνται από την υγρασία,
  • των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που προέρχονται από έπιπλα, χαλιά, καθαριστικά και κεριά,
  • του καπνού τσιγάρου και των αναθυμιάσεων από θερμαντικά μέσα.
Pinterest.com

Η σημασία της σωστής ώρας

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το πότε ανοίγουμε τα παράθυρα. Οι ειδικοί συστήνουν αερισμό νωρίς το πρωί, πριν τις 08:00, και το βράδυ μετά τις 20:00, όταν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο καθαρός και λιγότερο επιβαρυμένος. Η ιδανική υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60%. Όταν πέφτει κάτω από το 40%, ο αέρας γίνεται υπερβολικά ξηρός και μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα. Αντίθετα, ποσοστά άνω του 60% αυξάνουν τον κίνδυνο μούχλας και προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες όπως έγκυες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

αέρας κρύο σπίτι χειμώνας
