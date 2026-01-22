Ο Robbie Williams έτοιμος να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles

Το άλμπουμ «Britpop» οδεύει προς την κορυφή και μπορεί να χαρίσει στον Robbie Williams το 16ο νούμερο 1 της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Robbie Williams βρίσκεται ένα βήμα πριν γράψει ιστορία στη βρετανική δισκογραφία, καθώς το νέο του άλμπουμ «Britpop» οδεύει προς την κορυφή των charts και μπορεί να τον φέρει πάνω από τους Beatles στο ρεκόρ των περισσότερων άλμπουμ στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το «Britpop» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση των ενδιάμεσων εβδομαδιαίων κατατάξεων της Official Charts Company. Αν διατηρηθεί στην κορυφή έως την Παρασκευή, ο Robbie Williams θα φτάσει τα 16 άλμπουμ στο νούμερο 1, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ των 15 που μοιράζεται σήμερα με τους The Beatles.

Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το «Britpop» την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι επιθυμεί διακαώς να κατακτήσει το ρεκόρ, μιλώντας στην εκπομπή «The Scott Mills Breakfast Show» του BBC Radio 2.

Ο Robbie Williams δήλωσε «Ναι, το θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή, φυσικά και το θέλω». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Μετά από την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο για μένα. Πιστεύω ότι το αξίζω; Όχι. Βρίσκομαι στο κατώφλι του να το πετύχω; Ναι. Πρέπει να το αρπάξω με τα δύο μου χέρια; Ναι. Και μπορώ να μάθω να είμαι ευγνώμων και χαρούμενος γι’ αυτό; Ευγνώμων ίσως, περήφανος δεν είμαι ακόμη σίγουρος, θα δούμε αν θα συμβεί».

Το «Britpop» επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, ωστόσο ο Robbie Williams αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία κυκλοφορίας, ώστε να μη βρεθεί αντιμέτωπος στα charts με το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift. Αν το «Britpop» επιβεβαιώσει την πρωτιά του στο τέλος της εβδομάδας, ο Robbie Williams θα γίνει ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης όλων των εποχών στα βρετανικά charts ως προς τα άλμπουμ στο νούμερο 1, ξεπερνώντας ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής.

